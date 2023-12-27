在地人推薦台中前3名義大利麵打盹義大利麵，新品粉色牛排義大利麵燉飯超邪惡，一吃就上癮，適合慶生聚會餐廳，炸雞超嫩、珍珠奶茶雪花冰好吃。

打盹義大利麵 店家資訊

地址：台中市西區明義街9號

電話：0423280050

營業時間：11:30–15:00、17:00–21:00（周一公休）

這間打盹義大利麵已經是我心中台中前三名好吃的義大利麵，上次真的一吃就愛上，又來回訪啦，店裡滿滿聖誕節裝飾好有氣氛，打盹義大利麵隱藏在廣三SOGO後面西區明義街上，透明玻璃落地窗真的很有質感，生意超好整個大客滿，上次被辣奶油嫩雞義大利麵驚艷到，真的神好吃，一試成主顧，這次又推出新品，有我愛的牛排一定要來吃一下啊。

打盹義大利麵 環境

打盹義大利麵生意真的好到爆，平日晚上整個大客滿耶，要來用餐記得先訂位，真的很喜歡這間得環境，燈光明亮有質感，暖色系很溫馨，真得很適合慶生約會聚餐。

打盹義大利麵 雙人套餐菜單

這是新的雙人套餐菜單，為了聖誕節制定的新菜色，之後也會陸續有提供這個套餐歐，有兩個新品法式白醬嫩肩牛排義大利麵、松露嫩肩牛排義大利麵，除了明太子及清炒系列都可以換成燉飯歐。打盹義大利麵可以單點也有提供套餐，單點的菜單放在文末。

1299元的雙人套餐才有搭配新品牛排唷，光是主餐可以選到牛排就很超值，套餐內容非常豐富，有濃湯2碗、開胃菜選3、主餐選2、甜點選2、紅茶2杯，之前算過這些品項如果全部用單點的，都選高單價的話，大約便宜500元以上，點套餐真的很超划算，很值得推薦。

打盹義大利麵 雙人套餐濃湯

松露蕈菇濃湯

上次來用餐也被這碗松露蕈菇濃湯驚艷到，超級濃郁好喝，整個意猶未盡，這次開胃菜選了香蒜軟法麵包，剛好就可以搭配濃湯沾著一起吃，這真的是我喝過的濃湯裡面數一數二好喝的，讓人印象深刻。

打盹義大利麵 雙人套餐開胃菜

經典凱薩沙拉

上次吃過MOJO橙香雞肉沙拉，這次換經典凱薩沙拉，真的是平常單點的份量滿滿一大盤，可以2~3人吃沒問題，除了滿滿生菜外，還有培根跟水果點綴，凱薩醬鹹中帶甜，十分清爽開胃，我姊超愛吃凱薩沙拉，一上桌馬上就被秒殺。

義式摩德納炸雞X香蒜軟法麵包

開胃菜竟可以選三種，這炸雞單點一份要190元耶，套餐一定要選炸雞無誤，這間的炸雞真的很優秀，外酥內軟且是雞腿肉無骨的超嫩超好吃，一點都不輸給外面的韓式炸雞，搭配店家特調沾醬，美味加倍。

香蒜軟法麵包有四塊，烤得酥脆是我喜歡的那種，大推沾濃湯一起吃，雙重享受，真的從濃湯到開胃菜就已經快吃飽了，主餐都還沒上欸，要留一點胃給我的牛排阿。

打盹義大利麵 雙人套餐主食

期待已久的牛排終於上桌啦，天啊看起來也太好吃了吧，且牛排分量一整排好過癮，一個做燉飯，一個做義大利麵，兩個人還可以交換吃，這間不只義大利麵厲害，燉飯也很強大，飲料原本是附紅茶，可以補差額換其他飲料歐。

法式白醬嫩肩牛排義大利麵

這間的白醬真的很強，很喜歡這間義大利麵因為很濃郁，不會水水的收汁收得很完美，味道都有吸進去麵條裡，每一口都香濃，這個牛排真的太犯規了，呈現粉紅色也太誘人，一整排牛排約9~10片分量真的很可以，牛排出乎意料的軟嫩，吃到後面有點冷掉竟然也沒變硬，真的很推。

松露嫩肩牛排燉飯

另一道是松露嫩肩牛排，我們換成燉飯，這樣可以吃到兩種不同的主餐，松露燉飯比上次來吃感覺更濃郁，鹹度很剛好，每一粒米都有吃進松露味道，牛排也一樣是粉紅色的，覺得師傅很強欸，可以呈現粉色極軟嫩又能鎖住血水的牛排我最愛了，是說一上桌的時候目測以為分量很少，結果這個碗底部還滿深的，我跟我姊兩個差點吃不完，兩個女生吃這個套餐真的會超飽，有男生一起吃應該會比較剛好。

打盹義大利麵 雙人套餐甜點

珍珠奶茶雪花冰

甜點有珍珠奶茶雪花冰，一定要點起來阿，真的很少看到套餐配珍珠奶茶雪花冰的，我覺得算是這家的特色之一呢，奶茶基底的雪花冰微甜不膩，搭配QQ的珍珠很好吃，這個擺設也很用心，很像去外面文青風冰店會出現的那種，好吃又好拍。

原味奶酪

上次選了焦糖烤布蕾覺得超好吃，覺得這間甜點都很優秀，這次來換奶酪吃看看，原味奶酪看似單調，但越純粹的美食，越能感受到食物本體的美味，原本不期不待，吃下去覺得驚喜的那種感覺，奶味香濃，十分綿密順口，會忍不住一口接一口那種，一點都不輸給焦糖烤布蕾耶，且不會很甜，是大人小孩都會喜歡的奶酪。

打盹義大利麵 雙人套餐飲料

藍莓泡泡、抹茶拿鐵

原本套餐飲料是紅茶，上次喝過紅茶，他們家其實基本的紅茶就很好喝，紅茶還帶點花香很特別，但這次想喝點不一樣的，若想更換飲品可以折30元。這次喝藍莓泡泡和抹茶拿鐵，突然覺得顏色也太應景了吧，整個很聖誕節欸紅配綠好繽紛。

藍莓泡泡是藍莓基底搭配氣泡飲，喝起來沁涼暢快，藍莓的微酸被氣泡水微甜中和整個很搭，記得要攪拌一下再喝唷。抹茶拿鐵我平常都喝熱得，這次喝冰的也很喜歡，抹茶不會苦，加上香醇的鮮奶，有茶香還會回甘，重點抹茶拿鐵完全沒有咖啡因歐，大家不用怕晚上睡不著覺，抹茶控一定要點啦。

這間有提供兒童餐碗、兒童座椅，也很適合帶小朋友來用餐歐，且不收服務費很佛心，餐具茶水醬料可以自行取用，如果需要分食也有提供盤子唷，十分貼心。

這次二訪吃起來，我覺得品質保持的也太好，不管是環境還是餐點都保持一定的水準，是可以放心推薦給親朋好友不會怕被罵的那種，每次都很怕我吃完之後店家換廚師，或是生意好人一多品質就下降，這間真的有用心經營，還會增加新菜色，就會想讓人再回訪，套餐搭配的很有誠意，會讓人感覺超值，份量也很實在，真心推薦給大家這間好吃的義大利麵燉飯，真的吃過一次就會愛上。最後附上菜單給大家參考囉。

打盹義大利麵 菜單

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此篇文章與打盹義大利麵合作