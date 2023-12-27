說到台中寵物友善燒肉的話，EARTHA燒肉餐酒館一定是榜上有名，也是台中的網友大大大推的一間店！

觀望了一陣子之後終於趁中秋前和阿布弟弟一起前往了！

EARTHA燒肉餐酒館位在台中北區梅川東路上

比起多數開在公益戰場的店家，EARTHA的周邊環境讓人感到很舒適

前面就是梅川園道，吃飽飯還可以散散步

除了梅川園道兩側的停車位外附近還有元保宮的停車場，地利上也非常方便！

因為這天約的是17:30，所以拍照時有著從大大落地窗照進來的自然光

有別於一般餐酒館給人比較昏暗的印象，EARTHA顯得非常明亮

搭配上店內紅、黑、白的配色還有大理石桌、金屬的裝潢，又給人一種華麗、神秘的氛圍

吧台後方還有個小包廂，如果是多人來聚會也非常適合！

題外話是包廂低消的話要$8000

Eartha也有提供包場，平日的話是$35000/假日是$55000

再來就是今天的餐點拉！

因為EARTHA是燒肉“餐酒館”，所以除了烤肉外EARTHA還有許多熱食

而且不管是口味還是擺盤都做得可圈可點

尤其是燒肉，浮誇、珠寶盒的擺盤更是成為店家的招牌，一上桌就讓人忍不住驚嘆

金邊的玻璃盒、珍珠、皇冠、小包包小口紅等等等真的是夢幻到不行

拍完照之後店員就會端來炭火烤爐，在EARTHA從頭到尾都會有專人代烤，客人只要享受美食就好

而且每一道菜都會換烤網，讓客人不會吃到殘肉的焦炭碎屑

不同菜品、肉品的調味也不會混再一起

可爾必思、泰奶、莓果蘇打 $120

事實上在燒肉店裡真的很少看到泰奶

也覺得本身味道就很重的泰奶跟燒肉、餐酒館的餐點搭起來有點違和

不過EARTHA的泰奶甜度非常低，所以喝起來不會太甜膩，搭上今天的餐點也不會搶戲

松露蛤蠣清湯 $180

現在在吃燒肉前來碗熱湯幾乎是每間台中燒肉店的標配

有別於其他燒肉店的雞湯，我們來到EARTHA選擇了蛤蠣清湯

雖然我似乎沒有喝到松露味（？）但是口感清甜，經典的口味讓人身心舒暢

蒜味奶油海鮮 $380

用餐時才新上市的海鮮總匯，裡面有多種貝類

聽阿布媽媽說味道非常的鮮美，吃得出來品質一定很好，海鮮控一定會喜歡

搭上時蔬炒起來也降低了滿滿海鮮的膩感，湯汁喝起來很鮮甜，搭起鬆軟的麵包非常適合

香辣滷七七四十九天和牛舌

事實上本來對這個滷牛舌沒什麼興趣，一是我沒特別愛吃牛舌，二又覺得看起來有點乾

所以看到外型時就先入為主的覺得口感應該會比較乾硬一點

結果雖然油脂不會特別豐富，但是肉非常的軟

上面的辣椒、蒜末跟乾紅辣椒絲更是點睛之筆

重點是因為滷汁非常香濃又滷的非常入味，所以真的超好吃啊！絕對是會扒三碗飯的那種！

獨家樂見脆脆蔥油拌飯 $88

既然剛都說要扒碗飯來配滷牛舌了，所以當然不能錯過店家的蔥油拌飯拉～

我一直以來就蠻喜歡吃蔥油拌飯的，雖然搭配簡單但那種傳統的味道真的是我的最愛

而現代、新穎裝潢的EARTHA居然也有賣蔥油拌飯，也真的讓我感到吃驚

不過EARTHA的蔥油拌飯上面還放了滿滿酥脆的蒜片，和一顆蛋黃

讓蔥油拌飯增添了脆脆的口感，而蛋黃也讓飯更濕滑、味道更有層次

愛飯之人來到ＥＡＲＴＨＡ真的是不能錯過！

西式生牛肉韃靼佐軟法蒜味烤麵包 $580

再來是絕對排得上這餐前三名的生牛肉佐軟法麵包！

韃靼生牛肉本來就是一種法國餐酒館的常見菜餚

而EARTHA的韃靼生牛肉是日本和牛混上美國生食牛，口感滑順卻不會太過油膩

上面還有放上一點日本生食及干貝跟黑松露將作為提味

用餐前服務人員會先把軟法放到烤網上烘烤，烤的外酥內軟

同時把秘製的醬料淋上生牛肉上

在混著麥芽糖醬料、生蛋黃、蒜片並均勻翻拌後再鋪到剛烤完的軟法上

這到法國知名的生食料理生牛肉韃靼佐軟法蒜味烤麵包也就完成了！

雖然我不排斥吃生牛肉但入口前還是有點畏懼

不過這道生牛肉韃靼佐軟法蒜味烤麵包真的非常好吃

生牛肉裹上生蛋口感非常的滑順，而且一入口就知道品質非常好絲毫沒有任何腥味

鹹度適中的醬汁跟酥脆的蒜片也恰當的點綴了生牛肉

搭配上咬下去可以明顯感到香酥的軟法麵包真的是超完美！

首先我們的第一珠寶盒是美國雙降牛小排醬燒超嫩姿切 $680 ＋澳洲M9 純和牛牛舌佐自家製蔥鹽 $880

澳洲Ｍ9純和牛牛舌佐自家製蔥鹽

EARTHA的牛舌使用了澳洲和牛，厚薄非常適中

滿足了阿布媽媽喜歡厚切的那種Q彈咬勁，也符合了我喜歡比較爽脆的口感

蔥鹽是放在桌邊自己夾的，既提升了牛舌口味上的層次，也可以解膩！

美國雙降牛小排醬燒超嫩姿切

霜降牛小排是烤至4-5分熟卻不流血水的狀態

雖然油脂沒有和牛豐富但肉質依然很嫩且香氣十足，即使單吃都非常美味

柚香水果壺漬橫隔膜 $388

接下來是個比較特別的柚香水果壺橫隔膜，一上桌時就被那疑似香水瓶的承裝吸引著

瓶子裡面放的是水果特製壺漬醬，是用奇異果、蘋果、葡萄柚、鳳梨等熬煮出來的

而橫隔膜下也有放著蘋果，所以整個有著濃郁的香甜味

在烤之前會先用醬料倒入杯子裡，讓肉醃漬大約30分鐘

(所以店員一開始就會處理，但最後才會烤)

橫隔膜口感有彈性但又軟嫩好咬，且牛肉味濃郁一直是我很喜歡的部位

用柚香茶醃漬過的橫隔膜入口時有股淡淡的焦糖味，中間則是葡萄柚的酸香

後味有濃郁的茶香味蔓延出來

整個肉都帶著水果的香氣，但也不會搶眼，不管是口感還是口味都非常的獨特

直火碳烤雞腿排 $220

聽說EARTHA本來有出寵物餐點，不過我們前往之前打電話問說是取消了

所以用餐這天我們有額外點一份碳烤雞腿排給在場的三隻毛孩吃

EARTHA很貼心的幫我們用水煮的還去了皮

最後要介紹今天最高級，也是我最愛的 (片)紐約客獨門醬燒姿切佐生蛋黃黑松露日本A5和牛$1680

因為本來就很喜歡那種壽喜、月間的口味，所以這道真的是每次我到燒肉店必點的品項啊！

而且看那粉嫩，被油花均勻分布的日本A5和牛，真的是還沒吃就可以想像他在嘴裡融化的口感

首先店員會讓日本A5和牛均勻的裹上一層醬 (沒有說是什麼醬，但口感吃起來像壽喜)

再放上烤網烤至單面熟的狀態

接下來在一個個的捲到有著生蛋的小碗，並仔細的把松露放到每一捲肉上面

(話說有人算過我們今天到底吃了幾顆生蛋黃嗎XD)

(而且店員很貼心看我們在拍照吃得也比較慢，所以一次都只有考一半

等我們把眼前吃完才會烤下一半，確保我們吃到都是熱的！)

之前吃的松露壽喜月見多是那種直接把松露灑到蛋黃裡或是少少磨幾片松露在肉上的

不過EARTHA的獨門醬燒姿切佐生蛋黃黑松露和牛，可是貨真價實每一口肉都吃得到一坨松露醬喔

每一口肉都充分的混合醬汁、蛋液的清甜跟濃郁的松露醬味

那種鹹鹹甜甜又充滿層次的味道真的是太夢幻了！

既然今天吃了那麼奢華的燒肉，最後也用「成人系」冰淇淋 $120 做為結尾

自從之前在一家義大利麵店吃到那種特殊搭配的冰淇淋後，我就迷戀上了這種奇怪的冰淇淋口味

EARTHA的大人版冰淇淋是用著清爽、帶有冰沙顆粒的香草冰淇淋淋上了一點點米其林三星大廚指定的冷榨橄欖油

口感真的...非常的神奇，雖然吃起來不會有油膩的感覺，但有著一股濃郁的草本味

兩者味道非常的衝突，沒事千萬不要輕易嘗試(笑)

順便說一下毛孩的規定

有如上面所說的，EARTHA之前是有提供寵物餐點現在取消了，不過店家對寵物入店是非常友善

基本上有推車肯定是沒問題，如果要座椅的話有狗狗專用椅子或是有坐墊提袋都可以

雖然最後的甜點讓我覺得有點神秘，不過這天整體的用餐經驗真的是特別美妙

許多餐點的美好滋味還有店家的好服務真的是讓人難以忘懷

尤其是寫文章時整理回顧照片，更是有著一股想衝去台中吃吃EARTHA

這樣一間好吃、貼心服務且寵物友善的燒肉店

也難怪每次說起台中燒肉，網友都大大大推EARTHA燒肉餐酒館！

溫馨提醒文章皆有時效性喔！如有調整皆以店家為主！

EARTHA燒肉餐酒館

地址：404台中市北區德化街457號

營業時間：週一～週四17:30-01:30（最後收客為23:30）

週五：17:30-01:30（最後收客為00:00）

週六：11:30-14:30 17:30-01:30（最後收客為00:00）

週日：11:30-14:30 17:30-01:30（最後收客為23:30）

電話：0422062889

*附近有路邊停車格，也可以到元保宮停車場，約140m(＄30/半小時，但只營業到22：00喔！)