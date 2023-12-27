陪你走一段路Walk with you位於八德一號社會住宅旁，秉持路得啟智學園的理念，以愛、專業和尊重為身心障礙者提供就業培訓與支持。販售漢堡、丹麥吐司、義大利麵、日式和食、以及下午茶飲品等，歡迎一同品嚐美味，共同支持這群慢飛天使。讓愛心與夢想在這段路上繼續發光，助他們更好地融入社會。

陪你走一段路怎麼去？

地址：桃園市八德區建德路111號

電話：03-373-1947

營業時間：11:00-20:00

公休日：星期一

陪你走一段路位於八德一號社會住宅旁，車輛可以直接停放在社會住宅地下停車場，用餐可享有停車費的折抵優惠。

陪你走一段路用餐環境

當我們即將踏進陪你走一段路的門口時，服務員熱情地推開大門，瞬間感受到濃厚的溫馨氛圍。這樣的熱情招呼，彷彿象徵著真摯的陪伴，就如同「陪你走一段路」所承載的意義一樣。除此之外，店內還提供鳳梨酥等節慶伴手禮的販售服務，若有需要，別忘了隨時挑選一份心意滿滿的禮物！

陪你走一段路的店內環境真是寬敞又舒適，以文青風格巧妙佈置，加入了一些綠色植栽點綴，營造出質感十足的氛圍。主要提供2-4人桌，若人多也可以便利地併桌。店家還非常貼心地提供兒童座椅，我們那天去用餐時，發現好多家長都帶著小朋友來，感覺這裡真的是個超適合親子用餐的好地方。整體氛圍真的很溫馨！

陪你走一段路的自助區提供了檸檬水、各式醬料以及餐具供顧客自行取用。

陪你走一段路商品區

陪你走一段路不僅提供美味的餐點，還販售由店內的慢飛天使和老師共同設計的作品，包括鑰匙圈、杯套、杯墊、紅包袋、袋子、明信片等。這些作品都蘊含著有意義的繪圖和文字，彷彿是故事的一部分。如果你喜歡，不妨選購一份，透過這些獨特的作品感受慢飛天使所要傳達的故事！

此外，店內角落的仙人掌植栽也有在販售哦！

陪你走一段路菜單

陪你走一段路的菜單相當多元，提供漢堡、丹麥吐司、義大利麵、燉飯、日式和食，還有下午茶飲品等豐富選擇。價格方面，單價介於30至320元之間，算是相當合理的價位。

餐點

我們當天在陪你走一段路點了兩份餐點，另外還有加點菜單沒有的濃湯，飲料的部分則是套餐換購的。等全部上桌的時候，感覺真的很豐盛呀！這間餐廳的評價也相當正面，讓我充滿期待迎接這美味的用餐時光。

濃湯

濃湯裡還有加麵包丁，喝起來熱熱的，滑順卻不膩口。

義式香煎起司雞腿吐司(微辣)

隨餐附田園沙拉、美式脆薯、溫泉蛋和伯爵紅茶，更換任一飲品折30元。田園沙拉選用優質水耕種植的舒活生菜，加上小番茄和一點麵包丁，然後淋上凱薩沙拉醬，拌一拌就可以開動啦！這樣清爽又好吃。

義式香煎起司雞腿吐司以丹麥吐司為底，口感豐富層次分明，柔軟香鬆的內層搭配微脆的外皮。夾上雞腿排、生菜、番茄和起司，一口咬下去，雞腿肉汁在口中爆發，還有起司的香氣，真的是很滿足的一口！

溏揚 X 豚骨雙響拉麵

日式豚骨拉麵搭配溏揚雞，簡直是絕配！湯頭濃郁，配料豐富，有魚板、溏心蛋、筍乾、叉燒肉、黑木耳，最後再灑上海苔絲提味。熱呼呼的一碗，讓人垂涎欲滴，忍不住想迫不及待地享受一口！

拉麵的麵條口感真是剛剛好，不會太軟太爛，吃起來有適度的嚼勁，還能很好地吸附豚骨湯底的風味。叉燒肉的口感也很嫩滑，真是一碗相當滿足的拉麵！

溏揚雞塊外酥內嫩滑，吃起來剛剛好，不會太油膩。搭配些許高麗菜絲、番茄和檸檬片，整體口感清爽又順口。

素顏女神莓果茶

素顏女神莓果茶，泡開的瞬間果香四溢，水中漂浮著淡淡的粉紅色，讓人感覺愜意。喝進嘴裡，清新而宜人，酸甜交織，莓果香氣在口中縈繞，給味蕾一種愉悅的感受。搭配上巧克力和自製的瑪德蓮，瑪德蓮的甜度剛好，不會太甜，和茶的風味相得益彰，帶來美妙的口感體驗。

關於小熊紅石榴氣泡飲

關於小熊紅石榴氣泡飲喝起來很清新，有一種微微的酸甜感，再加上裡面放了可愛的小熊軟糖和檸檬片，味道真是層次豐富！

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓