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<一分鐘短評>

男人有錢就使壞，女人使壞才有錢! 香港，真是個賺錢的好地方，但偏偏還有法律規範，到底是怎樣?

全片透過梁朝偉與劉德華兩大影帝精準又淋漓盡致的演出，加上一竿子硬底子的實力派演員襯托，將香港擅長的警匪電影，又拍出了更上一層樓的新境界，全片攝影調度靈活，編劇節奏流暢、場景妝髮服裝讓人目眩神迷，配樂選曲朗朗上口，很適合闔家跨年歡樂觀賞的高娛樂作品。

20世紀的香港影壇曾經風靡全亞洲，描述正邪對抗的警匪片，常讓人看得血脈賁張，邁入了21世紀，這幾年百花齊放的香港電影類型，關懷社會底層與弱勢、隱喻政治、親情人文多元發展，在金馬獎上也光彩奪獎，替經歷過低迷式微的香港影壇，注入了新的活力! 而預定2023年12月30日在台上映跨年首選香港電影《金手指》(The Goldenfinger)，則拍出了全新風韻的警匪電影。

電影《金手指》(The Goldenfinger)由《無間道》三部曲編劇，2005開始編而優則導，2018年憑電影《無雙》拿下香港金像獎最佳導演獎的莊文強，所執導的全新金融犯罪片，兩大影帝梁朝偉與劉德華領銜主演，繼2002年《無間道》之後，二十年後絕版組合再現大銀幕正面交鋒，更有太保、任達華、方中信、白只、蔡卓妍與陳家樂等香港老中青三代實力派演員共襄盛舉聯合助演，故事改編自真實震驚全球百億瞞天大騙局，全片斥資3億5千萬港幣重金打造金錢帝國。

本片以梁朝偉所飾演程一言，角色原型是1935年出生於馬來西亞，20世紀70年代移民到香港，靠著高超的手腕，快狠準的投資，從破產到成為佳寧集團，後又因鉅額詐騙案鋃鐺入獄的陳松青，描繪了香港7、80年代廉政官署、警察與金融股海投機客之間長達10多年的警匪鬥法，看一位從社會底層無人聞問的窮小子，如何點石成金，擠身上等社會名流紙醉金迷，與最後邪不勝正終究伏法的過程，旁及了在香港的華人與英國人之間的權力才經地位的消長起落，以及身為高階警官與夫妻家人之間的親情輾轉。



2023年12月30日在台上映香港電影《金手指》(Goldenfinger)中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=Obb_5DSg0OA

電影《金手指》(The Goldenfinger)的製作成本高達3 億5千萬港元，是近年香港電影少見的高投資，導演莊文強在接受媒體專訪時，表示全片的時空背景，設定在20世紀7、80年代，所以片中從演員角色的妝髮與服裝、電腦後製特效，以及主配角的演員片酬，加上片中出現的場景，更是要一一重新搭建，零零總總加起來就有了這樣驚人的數字。

片中金碧輝煌的場景，有些則是全新搭建，有些是透過關係去借到的，例如電影中為了彰顯主角那個年代，投資客從股海點石成金一夜致富，還特別跟向來甚少借出埸地供電影拍攝的半島酒店，其中一場是兩大影帝偉仔與華仔正面交鋒的戲，更是安排在總統套房中拍攝，讓人印象深刻，再搭配歌舞昇平的歡樂場面，將上流社會揮金如土的豪奢場面，展現得淋漓盡致，但更讓人覺得電影好看的是，編劇透過梁朝偉與劉德華兩位影帝的正面交鋒，寫出了商戰鉤心鬥角的名場面與對話金句，還有主配角人物的個性刻畫，跟他們後來的命運轉折下場，都是環環相扣息息相關，讓人看得拍案叫絕!

在觀賞2023年12月30日在台上映的電影《金手指》(The Goldenfinger)之前，先來認識片中領銜主演的人物角色。

《主要角色介紹 --- 梁朝偉飾演程一言》

「嘉文集團創辦人，七十年代到香港，機緣巧合從房地產賺到第一桶金。一年之間，程創辦超過百間公司，生意經營得有聲有色，挑戰四大英資洋行，引為一時傳奇。」



《主要角色介紹 --- 劉德華飾演劉啟源》

「廉政公署高級調查主任，奉令調查嘉文集團事件，矛頭直指主席程一言，劉鍥而不捨的調查，發現事件局中有局。」



《主要角色介紹 --- 任達華飾演曾劍橋》

「大家族三房老么，受盡兄長欺壓，遇上程一言後吐氣揚眉，自此兩人兄弟相稱。」



《主要角色介紹 --- 方中信飾演律師 Kelvin》

「程一言的顧問律師，深得程的信任，為嘉文世紀集團收購金山大廈盡心竭力。」



《主要角色介紹 --- 蔡卓妍飾演張嘉文》

「程一言秘書，公司成立時就跟隨打拼，直到集團上市股價飆升，並登上主席之位。」

《主要角色介紹 --- 陳家樂飾演何浩雲》

「華業銀行二少爺，玩世不恭，目中無人，被程一言招攬入局，成為金山大廈的買家。」

影帝梁朝偉在電影《金手指》(The Goldenfinger)真的氣場全開，舉手投足連臉上都是戲，從未成氣候的無名小子，被上流社會漠視的忍受，到為了用對人賺取更多的財富，進退之間身段之柔軟令人印象深刻，再到後來飛黃騰達，一時無人能抗衡呼風喚雨的功成名就，卻依舊冷靜自持不驕不傲的身影，演技收放自如，既展現了精於算計的頭腦，也在關鍵時刻耍詐鬥狠，將一個要成大事的人全。是得十分透澈，同樣是跟金融詐欺風暴相關的電影，他也演繹出了有別於《華爾街之狼》中李奧納多·威廉·狄卡皮歐(Leonardo Wilhelm DiCaprio)的風格，讓人看得暢快淋漓!

而劉德華在片中飾演香港廉政公署高級調查主任的劉啟源，跟梁朝偉玩起了貓捉老鼠，警察捉小偷的正邪對戰，雖然遇上了頭腦冷靜行事凶狠的對手，卻能保持耐心，從頭到尾有為有守，兩人經過了長達十多年，遍及港與多國的跨國調查對決，終於順利了讓惡人伏法，也對因自己受傷的家人，有了最終的圓滿交代。

整部電影拍出了香港警匪片的新高度，除了必有的動作戲碼與娛樂元素外，編劇花了不少精神聚焦在金融股海瞬息萬變的商鬥，也細細描摩了不管是好是壞，一個成功商人的崛起，除了自身的天賦聰明與決策領導能力，後天為達目的不擇手段的巧妙設局與精算身段柔軟，在交手的過程中，有時懂得以退為進的手腕更加重要，為了成功，不僅要放下面子，勇於接近與面對敵人，甚至與其為友，等達到目的沒有利用價值時，再一腳踢開丟棄也不遲。 一如梁朝偉在片中的說過的金句，不管是誰，天生我材必有其用，每個人的角色，在整場的商戰中都有其功能與必要性，少了誰就少了份精彩!

2023年12月30日在台上映的電影《金手指》(The Goldenfinger)，在兩大影帝睽違多年後的再度合作，加上太保、任達華、方中信、白只、蔡卓妍、袁詠儀與陳家樂多位影帝，不論戲分多寡的助演，真的是一部具有高度娛樂價值，值得在歲末跨年闔家欣賞的歡樂大作，就等你呼朋引友一起來觀賞! 全台戲院列表如下圖說明，預購還送限量的珍藏電影海報，數量有限動作要快!

<電影本事>

八十年代，上市公司嘉文集團幾年間從崛起到清盤，市值蒸發超過一百億，幕後老闆程一言從股民偶像變成過街老鼠。廉政公署全力動員，經過十五年的搜證和跨境調查，相關訴訟費超過兩億，此案並波及香港上流社會以及數宗兇殺案，揭開黃金時代的黑面紗…





金手指 Goldenfinger

出品國家 : 中國香港

電影語言 : 粵語/福建話/英語

電影片長 : 2時6分鐘

在台上映 : 2023年12月30日

製片商 : 英皇電影與貓眼電影

電影監製 : 黃斌

電影編導 : 《無雙》莊文強

動作指導 : 錢嘉樂

電影配樂 : 戴偉

電影攝影 : 潘耀明

電影剪輯 : 張叔平與彭正熙

領銜主演 :

梁朝偉飾演程一言，角色原型為陳松青，嘉文集團創辦人，香港詐騙鼻祖。

劉德華飾演劉啟源，香港廉政公署高級調查主任

蔡卓妍飾演張嘉文，程一言私人助理，後成為嘉文集團主席。

太保飾演吳任松(松哥)，新松集團財閥，程一言第一個詐騙對象

任達華飾演曾劍橋，程一言合夥人。

陳家樂飾演何浩雲，華業銀行二少爺

白只飾演任沖，曾是松哥的御用股票莊家，後來轉投嘉文集團成為其金牌莊家

姜皓文飾演穆沙拉哈法，海國銀行副總裁，程一言的神秘幕後金主

方中信飾演程一言的律師Kelvin

錢嘉樂飾演警長陳偉榮(沙展榮)

周家怡飾演劉啟源妻子孫慧

袁詠儀飾演法官

洪卓立飾演馬樂賢/Ronnie，程一言律師，接替死去的前律師 Kelvin 職務

吳浩康飾演郭亮，劉啟源得力助手

岑珈其飾演曾永年/Johnny，曾劍橋兒子

楊偲泳飾演劉詠，劉啟源女兒

何啟華飾演羅公子

胡子彤飾演李公子

楊天宇飾演陳公子

柯煒林飾演吳志輝

林耀聲飾演謝建明

黃定謙飾演白羽

吳肇軒飾演詹文偉

朱鑑然飾演林誠

麥芷誼飾演李芷青

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