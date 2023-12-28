歡迎追蹤我們的粉絲專頁及 IG，幫我們按個 喔！

FB搜尋：獨步食客 Dopposhokkyaku

IG追蹤：獨步食客 Dopposhokkyaku

Threads追蹤：獨步食客 Dopposhokkyaku

其他連結：獨步食客の美食手帳

說到日式料理很多人都會想到日式定食、生魚片或是拉麵等，但價格上可能動輒一份餐點就要 200元以上，並不是平常說想吃就能吃，而今天要來分享一間隱藏在巷弄裡的家庭日式料理店，百元的平價價格就可以吃到不錯又美味的日式料理喔~

店家位置

小澤丼日式手作料理就位於文化中心附近的泰成街上，由於這附近都是住宅，雖然隱密了點不過相當安靜

小澤丼大約是在去年年中的時候，從原本的復橫一路上搬到現在的位子上，在原本的位子上就已經累積了相當多的人氣，是已經在高雄在地經營一段時間且相當有名的店家喔！

交通方式建議可以騎車前來，店門前可以短暫停放

大眾交通工具的話，可以搭乘捷運橘線到文化中心站，由 4號出口出來，

或是輕軌到凱旋公園站，兩個地方皆步行約 4 - 5分鐘就可以到達，相當方便

內用環境

小澤丼內用一共有 16個位子，位子不多但是空間相當寬廣，是相當溫馨的家庭式料理呦～

牆上還有許多充滿日本元素的裝飾

老闆還是相當幽默有趣的人～🤣🤣

菜單餐點

點擊圖片可以放大

小澤丼主要提供各種不同的丼飯及烏龍湯麵，也有一些日式小菜、炸物等，價格大約是 120元上下，是相當平價又親民的手作日式料理喔！！

點擊圖片可以放大

牆上也有一些菜單上沒有的私房料理，也可以看看有沒有想吃的喔！同時牆上也有菜色圖片可以做參考～

薯泥沙拉，30元

首先是小澤丼必點的招牌開胃小菜之一，薯泥沙拉！！

這一球薯泥沙拉看起來就像冰淇淋一樣，上方還放了一小搓的蝦卵作點綴，光用看的就相當誘人～

嚐起來的口感濕潤又相當綿密，跟其他地方吃到的薯泥口感真的不太一樣，裡頭沙拉醬透出的是淡淡的甜味及馬鈴薯的原味，真的相當特別喔！

蛤蜊烏龍湯麵，150元

烏龍湯麵也是小澤丼的招牌之一，一送上來的時候就看到上面鋪滿了蛤蜊，就相當誘人～

我們稍微數了一下，裡頭的蛤蜊大約有十多顆左右，其他還有高麗菜跟一些菇類

而且每顆都是大顆又飽滿，吃起來鮮甜又多汁

湯頭喝起來跟很像日式的壺湯，是淡淡的柴魚高湯味，同時裡頭還保有了蛤蜊的精華，喝起來清甜順口完全無負擔

麵條使用的是道地的日本讚岐烏龍麵，吃起來 Q彈又滑順喔~

手作日式起司可樂餅，120元

再來這一份是小澤丼必點的隱藏菜單，在菜單上沒有，只要點餐的時候跟老闆直接點就好了喔～

切開之後裡頭就是滿滿的起司，而外皮是炸得相當酥脆而且相當薄，一口咬下口感有如餅乾一樣，除了馬鈴薯泥以外，裡頭還有碎肉跟洋蔥，所以吃起來鮮甜夠味，不過最多的還是起司濃郁的味道，裡頭的真的是滿滿起司喔～

牽絲的起司可以拉到很長，真的多到相當誇張！！起司控一定要給他點起來！！！

另外一旁還有美乃滋高麗菜絲，吃起來相當清爽

照燒雞腿丼，150元

另外我們也點了一碗照燒雞腿丼飯，雞腿下是滿滿的飯，搭配鹹甜的醬汁味道剛剛好，完全不會太死鹹，給的量也剛剛好，幾乎每一口飯都吃得到醬味喔！

雞腿肉吃起來相當紮實，搭配鹹甜的醬汁相當入味

雞蛋跟洋蔥也充滿了醬香，米飯也粒粒分明，整體份量剛剛好，是一個女生吃完剛好的份量喔！

揚出豆腐，60元

豆腐一共有三塊，醬汁使用的是鹹甜的柴魚醬油，豆腐的外皮相當薄

炸過的外皮吸滿了鹹甜的醬汁後，再搭配軟嫩的豆腐，味道相當不錯喔！

以上就是這次小澤丼日式手作料理的食記分享，雖然是一間隱藏在巷弄裡的家庭式小店，但是每一道料理都能感受到滿滿的真材實料，味道上也都相當不錯，如果平常的時候想要來一頓簡單又美味日式家庭料理，小澤丼相當推薦喔～

店家資訊



檢視較大的地圖

店名：小澤丼日式手作料理

地點：高雄市苓雅區泰成街 14號

電話：07 223 1068

粉專：小澤丼 丼飯/烏龍麵

IG：小澤丼日式手作料理

營業時間：11:00 - 14:00; 17:00 - 20:00

公休時間：每週一、二公休

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※

更多美食推薦：

【高雄，日式料理】御選日式丼料理 - 隱藏在五甲自強夜市裡的美味日式丼飯專賣店，放了三隻炸蝦的豪華炸蝦天丼

【高雄，日式料理】森川丼丼 - 楠梓的人氣生魚片丼飯專賣店，十幾種海鮮的超澎派森川海景丼，注連繩裝潢有如身處於日本中

【高雄，丼飯】丼不倒 丼飯專賣店 - 河堤社區新開幕的丼飯專賣店，拌飯醬給的很足鹹甜汁滋味很涮嘴，松阪豬肉紮實又有彈性喔～

【高雄，日式料理】金丼日式料理 - 隱藏在鳳山社區裡的高評價、高 CP值日式料理店，熟食烤雞烤鯖魚雙拼海陸丼，只需要不到 200元就可以吃到

【高雄，丼飯】汍樂滿盛燒肉丼 - 肉控必吃！！像山一樣滿出來的炙燒雪花牛丼飯，平價價格，內用自助味噌湯料超多！

【臺南，牛肉湯】鬍鬚忠牛肉湯 安平店 - 安平超美又舒適的牛肉湯專賣店，必吃牛肉燥飯，清甜牛肉湯一口接一口唰嘴～停車也超方便！！

【東京，家庭料理/洋食】山本のハンバーグ 渋谷食堂 - 東京超好吃的平價漢堡排專賣店，日本國產牛絞肉製成的超厚多汁漢堡排，每日現打野菜汁，東京必吃美食～

以上就是這次的食記分享

如果喜歡我們的文章

或是覺得我們分享的店家也不錯的話

歡迎來我們的粉絲團案讚

跟追蹤我們的 IG 喔

☆ Threads🔜 獨步食客 Dopposhokkyaku

★ IG 🔜 獨步食客 Dopposhokkyaku

☆ FB 🔜 獨步食客 Dopposhokkyaku

★ 其他連結 🔜 獨步食客の美食手帳

★合作邀約歡迎私訊我們的 FB粉絲專業「獨步食客 Dopposhokkyaku｣

或 E-mail 到 linbayyeah@gmail.com

※文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考※

文章標籤