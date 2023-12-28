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【高雄，日式料理】小澤丼日式手作料理 - 隱藏在文化中心附近巷弄內的溫馨家庭日式料理，必點手作日式起司可樂餅，濃郁起司瀑布超級誘人

2023-12-28 11:27:20 獨步食客の美食手帳 人氣：99
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獨步食客の美食手帳

發表篇數：11篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小澤丼
phone07-2231-068
place高雄市苓雅區泰成街14號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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小澤丼

 

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說到日式料理很多人都會想到日式定食、生魚片或是拉麵等，但價格上可能動輒一份餐點就要 200元以上，並不是平常說想吃就能吃，而今天要來分享一間隱藏在巷弄裡的家庭日式料理店，百元的平價價格就可以吃到不錯又美味的日式料理喔~

 

店家位置

小澤丼

小澤丼日式手作料理就位於文化中心附近的泰成街上，由於這附近都是住宅，雖然隱密了點不過相當安靜

 

小澤丼

小澤丼大約是在去年年中的時候，從原本的復橫一路上搬到現在的位子上，在原本的位子上就已經累積了相當多的人氣，是已經在高雄在地經營一段時間且相當有名的店家喔！

 

小澤丼

交通方式建議可以騎車前來，店門前可以短暫停放

大眾交通工具的話，可以搭乘捷運橘線到文化中心站，由 4號出口出來，

或是輕軌到凱旋公園站，兩個地方皆步行約 4 - 5分鐘就可以到達，相當方便

 

內用環境

小澤丼

小澤丼內用一共有 16個位子，位子不多但是空間相當寬廣，是相當溫馨的家庭式料理呦～

 

小澤丼

牆上還有許多充滿日本元素的裝飾

 

小澤丼

老闆還是相當幽默有趣的人～🤣🤣

 

菜單餐點

小澤丼

點擊圖片可以放大

小澤丼主要提供各種不同的丼飯及烏龍湯麵，也有一些日式小菜、炸物等，價格大約是 120元上下，是相當平價又親民的手作日式料理喔！！

 

小澤丼

點擊圖片可以放大

牆上也有一些菜單上沒有的私房料理，也可以看看有沒有想吃的喔！同時牆上也有菜色圖片可以做參考～

 

 

小澤丼

 

小澤丼

薯泥沙拉，30元

首先是小澤丼必點的招牌開胃小菜之一，薯泥沙拉！！

 

小澤丼

這一球薯泥沙拉看起來就像冰淇淋一樣，上方還放了一小搓的蝦卵作點綴，光用看的就相當誘人～

 

小澤丼

嚐起來的口感濕潤又相當綿密，跟其他地方吃到的薯泥口感真的不太一樣，裡頭沙拉醬透出的是淡淡的甜味及馬鈴薯的原味，真的相當特別喔！

 

小澤丼

蛤蜊烏龍湯麵，150元

烏龍湯麵也是小澤丼的招牌之一，一送上來的時候就看到上面鋪滿了蛤蜊，就相當誘人～

 

小澤丼

我們稍微數了一下，裡頭的蛤蜊大約有十多顆左右，其他還有高麗菜跟一些菇類

 

小澤丼

而且每顆都是大顆又飽滿，吃起來鮮甜又多汁

 

小澤丼

湯頭喝起來跟很像日式的壺湯，是淡淡的柴魚高湯味，同時裡頭還保有了蛤蜊的精華，喝起來清甜順口完全無負擔

 

小澤丼

麵條使用的是道地的日本讚岐烏龍麵，吃起來 Q彈又滑順喔~

 

小澤丼

手作日式起司可樂餅，120元

再來這一份是小澤丼必點的隱藏菜單，在菜單上沒有，只要點餐的時候跟老闆直接點就好了喔～

 

小澤丼

切開之後裡頭就是滿滿的起司，而外皮是炸得相當酥脆而且相當薄，一口咬下口感有如餅乾一樣，除了馬鈴薯泥以外，裡頭還有碎肉跟洋蔥，所以吃起來鮮甜夠味，不過最多的還是起司濃郁的味道，裡頭的真的是滿滿起司喔～

 

小澤丼

牽絲的起司可以拉到很長，真的多到相當誇張！！起司控一定要給他點起來！！！

另外一旁還有美乃滋高麗菜絲，吃起來相當清爽

 

 

小澤丼

照燒雞腿丼，150元

另外我們也點了一碗照燒雞腿丼飯，雞腿下是滿滿的飯，搭配鹹甜的醬汁味道剛剛好，完全不會太死鹹，給的量也剛剛好，幾乎每一口飯都吃得到醬味喔！

 

小澤丼

雞腿肉吃起來相當紮實，搭配鹹甜的醬汁相當入味

 

小澤丼

雞蛋跟洋蔥也充滿了醬香，米飯也粒粒分明，整體份量剛剛好，是一個女生吃完剛好的份量喔！

 

小澤丼

揚出豆腐，60元

豆腐一共有三塊，醬汁使用的是鹹甜的柴魚醬油，豆腐的外皮相當薄

 

小澤丼

炸過的外皮吸滿了鹹甜的醬汁後，再搭配軟嫩的豆腐，味道相當不錯喔！

 

以上就是這次小澤丼日式手作料理的食記分享，雖然是一間隱藏在巷弄裡的家庭式小店，但是每一道料理都能感受到滿滿的真材實料，味道上也都相當不錯，如果平常的時候想要來一頓簡單又美味日式家庭料理，小澤丼相當推薦喔～

 

 

 店家資訊 


檢視較大的地圖

 

店名：小澤丼日式手作料理

地點：高雄市苓雅區泰成街 14號

電話：07 223 1068

粉專：小澤丼 丼飯/烏龍麵 

IG：小澤丼日式手作料理

營業時間：11:00 - 14:00; 17:00 - 20:00

公休時間：每週一、二公休

 

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※

 

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以上就是這次的食記分享

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文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考

 

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