2023桃園中壢最新吃到飽！

新開幕燒肉吃到飽天花板，M9澳和牛、肋眼牛排吃到飽，老闆真的有賺錢嗎？

【赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店】這間燒肉應該是我近期吃到CP值最高的一間

，主打火鍋燒烤兩吃的吃到飽，超過百種食材任你選

Dcard狂推！大學生最愛、高CP值，你還在等什麼？

【赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店】位於世紀廣場2樓，由手扶梯上樓

剛踏入店內，就能感受到從裝潢到用餐環境宛若高級日本餐廳的豪華裝潢

用餐空間超級寬敞，座位跟通道的規劃都是很舒服的距離，還有半包廂座位

，桌與桌之間有隔板隔開，同時兼具隱私性與通透視覺效果

此外這間還是寵物友善餐廳，可以帶著自己家毛小孩來一起吃燒肉，不過記得要幫毛孩坐推車或裝袋唷

最旁邊的區域是兒童遊戲區，家長帶小孩來還有個活動空間，可以好好吃飯真好XD

菜單吃到飽價格有平日$668(不含週五晚餐)/$858/$998、假日$858/$998三種選擇

，愛吃肉和海鮮的建議直接選998元吃到飽，可以吃到澳洲M9的和牛、頂級肋眼牛排

、西班牙伊比利梅花豬等，一個人不用一張藍色鈔票就能吃到頂級食材，還不限價格皆享啤酒喝到飽耶！

－12月活動訊息－

《開幕活動》

消費998 & 858 方案就送『野生大明蝦』(每人一隻)

(活動12/10 至 1/10)

《生日活動》

1.二~四人來幾個人就送幾隻野生大草蝦

2.五人同行送波士頓龍蝦、六人同行(含以上)送青殼龍蝦(限定 998 & 858 方案)

《打卡活動》

日本大扇貝 or 頂級西班牙伊比利豬肋條

《集點活動》

滿三點贈送貴賓卡，出示打九折(恕不與生日優惠併用)

我們這次就是選擇$998，這裡點餐方式也很特別，是用IPAD點餐超級方便，感覺相當專業而且不漏單

肉類是現點現切，海鮮部分也是很新鮮，出餐速度也非常的快，完全不怕你吃

自助吧餐點無限享用，超豐富的自助吧，直接讓人眼花繚亂，時蔬、鍋料、炸物、白飯

、咖哩雞肉、沙茶牛肉、麵食、冰淇淋、飲品任選吃到飽，還有義豐冬瓜茶和咖啡系列的飲品也太豐富了吧！

飯後冰品當然也不能少，冰淇淋有兩種品牌，是動輒200多元的Cold Stone跟明果，多吃個幾球就回本啦！

醬料區相當乾淨且井然有序，種類之多，令我嘆為觀止！

​​​​竟然還有咖哩雞肉+沙茶牛肉，濃郁的咖哩，配上米飯，讓飯控超滿足

赤富士的服務真的太好了，每位服務生都超棒超優秀的，換烤網的速度很快、送餐也快

不僅可以有燒肉吃到飽還有火鍋吃到飽呀，連火鍋都有昆布、麻辣、藥膳3種湯頭可供選擇

，火鍋湯頭很不錯，吃到後半段開始膩的話可以喝點湯解解

赤富士還有提供一些配搭的小菜，有涼拌洋蔥、韓式泡菜、柚子醃蘿蔔、鹽蔥

，可以依喜好搭配燒肉一起吃，去油解膩又提味！

我們的餐點上桌囉，好豐盛啊！開動〜

998和牛定番等級的各式肉品海鮮，最大差別就在M9 PLUS澳和、富士鹽蔥牛舌

、伊比利豚梅花、頂級黑牛翼板這四款老饕的最愛

【M9 PLUS澳和】

赤富士特別選用M9為最高等級，擁有大理石般油花，入口軟嫩即化，肉質極度細緻，擁有極致甜味、齒頰留香

瞧瞧這澳洲M9和牛的油花分布也太美了吧〜

下去烤幾秒夾起來，口感好嫩呀〜〜〜！！！

散發著只屬於澳洲和牛的獨特風味、甘甜油汁在齒頰留香！

【富士鹽蔥牛舌】

牛舌加鹽蔥醬，喔喔，真是太完美的組合啦

取牛舌油脂最豐富的舌根，僅以鹽蔥及玫瑰岩鹽調味，忠實呈現牛舌獨特的香味和口感

薄厚度剛剛好，烤過後Q彈厚實多汁，配上特製蔥鹽醬提味，鹹香甜的滋味讓人好滿足〜

就是很愛吃牛舌呀！個人覺得來『赤富士』必點！

【伊比利豚梅花】

來自西班牙的伊比利豬，豬肉中最頂級、最鮮甜的肉質

烤到7分熟即可，口感鮮嫩，香氣四溢，吃起來不會有豬腥味，還帶有獨特的香氣

有別於一般的豬種，伊比利豚香味十足帶有濃郁的肉汁讓人上癮！

【頂級黑牛翼板】

精選「極黑牛」之肉質柔嫩多汁的口感及其極為漂亮的油花

口感與無骨牛小排相似，有咬勁又多汁，超級好吃

【上蓋肋眼牛排】

竟然還有厚切肋眼原塊牛排，超大塊的牛排也都是「吃到飽」耶！

肉質滑嫩，十分鮮甜且肉汁滿溢，建議必點必點

烤到5～7分熟，把油脂燒透，散發出牛油香味來吃是最美味啦

最愛焦香外層而入口濃郁肉香，加上細緻油花口感好鮮嫩，豪邁品嚐，嚼起來富有肉感非常過癮！

【和牛橫膈膜】

凡吃過必上癮的燒肉部位，是非常珍稀的部位肉，一定會讚不絕口的極品肉

具獨特風味，口感極為軟嫩且肉味濃郁，一頭牛只有1%的夢幻牛，好幸福喔〜

如果你以為吃到飽的燒肉品項就只有這些的話，那就錯了！

來到赤富士你絕對不能錯過的是他們家的新鮮海鮮類，海鮮種類眾多，真的是讓海鮮控完全抵擋不住

尤其是泰國蝦、藍鑽蝦、阿根廷天使紅蝦、南美白蝦四種大蝦任你吃到飽，還有小編大推的美國大干貝喔

【天使紅蝦+泰國蝦+南美白蝦】

真的都很肥美，一盤接一盤讓人視覺、味覺的享受唷！

天使紅蝦肉質綿密，有著一般蝦類無法比擬的鮮甜美味

肉質甜美、有彈性，咬下去滿是彈牙口感，讓人一試難忘〜

泰國蝦母蝦肉質比較細，喜歡泰國蝦肉QQ的口感

每隻大白蝦個頭大，肉質豐厚飽滿，口感紮實Q彈極鮮甜多汁，保證吮指回味

【美國大干貝】

超大顆！烤完還不會縮水呢

口感軟嫩鮮甜，吃起來有纖維感，大號尺寸吃起來很過癮，小編直呼好吃到升天呀！！

【日本大扇貝or頂級西班牙伊比利豬肋條】

打卡活動！完成畫面請給現場人員看就送哦！

很少看到這個尺寸的扇貝，很大一顆！

烤一分鐘左右就好了，兩面都烤，烤起來味道香甜，吃起來有淡淡的奶油香哦，又嫩又好吃

伊比利豬肋條呈雪花狀分布，脂肪比例恰到好處，帶有筋膜的肋條口感軟嫩有嚼勁

又嫩又脆，讓人每一口都是驚喜，讓人無法釋口的美味！

【極鮮生蠔+蛤蜊】

嘉義東石產地直送帶殼牡蠣蚵仔，顆顆渾圓飽滿又肥美〜

每一顆鮮蚵都經過細心的洗淨與處理，當季蚵仔肥美鮮甜又多汁，單吃就好吃，嗑到痛風也甘願！

湯汁爆滿的酒蒸蛤蜊，吃得到蛤蜊的鮮甜味，好吃到連底下的湯都通通喝光光

【野生大明蝦】

慶開幕活動12/10-1/10

只要消費998 & 858 方案就送『野生大明蝦』(每人一隻)

是的，你沒看錯〜〜〜超犯規比手臂還大野生大明蝦要【免費送你吃】

夠大尾送上餐桌超氣派！

果然是野生明蝦，肉質結實且富有彈性，更有著一般蝦類無法比擬的鮮甜美味

，吃起來更鮮甜！更脆！更好吃！

《生日活動》

1.二~四人來幾個人就送幾隻野生大草蝦

2.五人同行送波士頓龍蝦、六人同行(含以上)送青殼龍蝦(限定998&858方案)

【野生大草蝦】

燒烤吃到飽少見，餐廳御用等極的大隻草蝦，一隻就讓你滿足！

彈牙爽脆，自然鮮甜，細緻綿密的頂級口感

【波士頓龍蝦】

超大一隻擺出來超酷！

波士頓龍蝦口感其實不輸龍蝦呢，因為它真的超新鮮！

還有豐腴的蟹膏，綿密的口感及鮮甜味在口中炸開，讓人一吃就念念不忘〜

【青殼龍蝦】

野生青殼龍蝦，保留了來自大海最原始的鮮味

殼薄肉多的青殼龍蝦，嘴裡溢滿鮮甜滋味，吃起來口感就是無法取代，難怪一直都是老饕最愛

【鮮脆生菜+櫛瓜】

櫛瓜近年蔬菜碳烤的新寵兒，來赤富士也可以吃到

碳烤後依舊留存的水分，吃起來脆脆的清爽多汁又清脆

【台虎精釀啤酒】

不限價位還有台虎精釀啤酒喝到飽喔！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【軟心布朗尼+涼菓子+酥烤冰淇淋+烤酥皮+和風麻糬】

最後吃飽飽後，一定要點甜點囉，一口氣把菜單上所有的甜點都點齊了

烤麻糬榮登我今日最愛，加上煉乳、花生粉，立刻搖身一變成日式點心

烤過的麻糬外皮微焦，裡面卻是柔軟無比，外酥脆內軟Q，口感與傳統軟綿綿的麻糬大不相同

【酷聖石冰淇淋】

最愛燒肉吃到飽了，先吃熱騰騰的烤肉後最後一定要拿冰淇淋

冰淇淋都可以隨意吃到飽耶！每種冰淇淋挖一球，以市價來算，就已經值回票價囉！

小珊珊碎碎念：

肉食系看過來 〜大。口。吃。肉。吧！

一餐下來真的吃好、吃滿、吃飽飽，餐廳環境舒適又寬敞，很適合親朋好友聚會、慶生

以吃飽來說，CP值很高，真的很優，快一起來吃烤肉吧！

【Info】

赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

地址：桃園區中壢區新生路182號2樓

營業時間：平日時段11:30-14:30、17:00-22:30

例假日時段11:30-22:30(全日營業)

預約電話：03-2805152

線上訂位：https://booking.menushop.tw/akafuji5152

粉絲專頁：赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

X提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V推車或裝袋)

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