高雄人氣小媳婦鐵鍋燉進軍台中囉！小媳婦鐵鍋燉台中首間店就開在漁人町日本星光市集裡頭，主打道地東北鐵鍋燉，還有多道東北特色佳餚，讓大家不必飛出國，在台中小媳婦鐵鍋燉也能品嘗到最道地的東北鐵鍋燉

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店位置

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店位在台中南屯環中路四段，就在漁人町日本星光市集裡頭，店面非常大一間，有開車的朋友可以停在哈漁碼頭裡面

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店環境

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店空間非常寬敞，採挑高設計，裡頭集結了各式各樣的東北特色，裝潢帶有濃厚的中國風，座位數也非常多

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店除了一般的座位區，還有半開放式包廂及一般包廂的座位，非常適合多人聚餐呢

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店菜單

豬皮凍 180元

東北人老闆娘的私房招牌菜，這道豬皮凍做工超搞剛，先手工將豬皮燙過後去除多餘油脂，並慢熬2至3小時凝結而成的皮凍，白色是沒有調味過，建議吃的時候沾著中間特製的蒜醬一同享用，口感超Q彈，有著滿滿的膠原蛋白，吃起來不會有腥味，另一個比較深色的豬皮凍裡頭添加了香料及瘦肉，味道更濃厚，口感也更加豐富

家常涼菜 180元

裡頭包含紫甘藍、乾豆皮、香菜、蒜頭、胡蘿蔔、小黃瓜等，搭配店家特製醬汁，口感爽脆，吃起來酸酸甜甜的清爽又開胃，搭配重口味的鐵鍋燉享用超解膩

小蔥拌豆腐 60元

這道小聰拌豆腐好特別，上桌時糖糖還以為是花枝漿之類的，沒想到竟然是涼拌小菜，採用嫩豆腐拌成糊狀，搭配滿滿青蔥，口感非常綿密，除了迷人豆香，還多了青蔥的香氣

馬鈴薯乾 120元／玉米麵條 180元

小媳婦鐵鍋燉除了馬鈴薯還有馬鈴薯乾，將馬鈴薯切片後曬乾，口感變得軟軟QQ的，吃起來更加香甜，另外這道玉米麵條也好特別，採用純玉米製作而成，先將玉米磨成粉再製作成麵條，吃起來比較有韌性，有別於一般麵條的口感

茶樹菇 180元／乾豆腐 150元

茶樹菇也是外面比較少見的食材，口感爽脆鮮甜，帶有微微咬勁，另外乾豆腐是採用純黃豆製作而成，打成結狀，吃起來更有口感

小媳婦鐵鍋燉只有底五穀豐登套餐跟酸菜燉大鵝有附贈玉米餅外，其他鐵鍋燉口味是沒有附手工玉米餅，需額外加點，五穀豐登套餐是贈送五塊，而酸菜燉大鵝是贈送四塊玉米餅

玉米餅的做法很特別，先將玉米餅貼在鍋子的邊緣，以燉鐵鍋蒸烤方式烤熟，底部還帶微微焦香

小媳婦鐵鍋燉的玉米餅超好吃，底部微微焦脆，趁熱吃帶有脆感，裡頭非常紮實，伴隨著甜甜的玉米香，吃完一片還會想要再來一片

五穀豐登套餐 2880元

小媳婦鐵鍋燉的套餐份量大概是2-3人左右，而糖糖點的這份五穀豐登套餐大概是3-4人份，可以任選兩種肉品來搭配，裡頭鍋底包含玉米、紅蘿蔔、白蘿蔔、黃豆芽及韓白，另外配菜有東北粉條、馬鈴薯、茶樹菇、蓮藕、老油條、鴨肉丸、手工米血、板豆腐、乾豆皮及5塊玉米餅，湯頭有東北口味、原味跟麻辣，喜歡吃比較重口味的朋友可以點東北口味

五穀豐登套餐的兩種肉品，糖糖選了牛腩跟排骨，沒有骨頭的是牛腩，肉燉煮的非常入味，肉質軟嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣，讓人越嚼越香

另外有帶骨的是排骨，採用豬的上排，肉質一樣軟嫩不乾柴，吸附著湯汁精華，令人吮指回味

小媳婦鐵鍋燉的手工米血是鵝米血，跟一般外面火鍋店常吃到米血不一樣，這裡的鵝米血吃起來非常Q軟，不會有刮舌感，燉煮的也相當入味

東北粉條 180元

小媳婦鐵鍋燉的東北粉條是用馬鈴薯做的，而不是綠豆粉，入鍋煮後口感超Q溜，吸附著湯汁精華超好吃

想吃道地東北鐵鍋燉，不必飛出國，來小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店也能吃到道地東北鐵鍋燉及東北特色家鄉菜，不僅餐點好吃，用餐環境也很棒，採挑高設計，空間寬敞舒適，座位數又多，還有提供包廂座位區，非常適合多人聚餐，推薦給大家