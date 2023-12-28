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[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕麻辣火鍋吃到飽 | 中壢和牛吃到飽鍋物 | 中壢多人聚會餐廳推薦

2023-12-28 16:25:33 湯勺 人氣：136
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窩客好文

湯勺

發表篇數：261篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：圍圍爐爐中壢延平店
phone03-4279-899
place桃園市中壢區延平路480號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

來開箱中壢區延平路新開幕高質感麻辣火鍋吃到飽圍圍爐爐

圍圍爐爐是瘋狂餐飲集團旗下第二品牌，是全新型態的麻辣火鍋吃到飽

而且還有多款調酒、無酒精特調與冰品無限暢飲、享用

平日午餐、下午茶時段基本方案799+10%，還可以加價解鎖海陸以及和牛吃到飽的方案

是中壢全新的吃到飽推薦餐廳、多人聚餐包場餐廳

尾牙餐廳、春酒餐廳還找不到嗎? 可以來圍圍爐爐狂歡唷  

[ 奶粉分享 ] 愛他美3歐洲第一品牌奶粉 | 後生元X益生

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圍圍爐爐麻辣火鍋 | 菜單

圍圍爐爐消費介紹，有分為三種放題方案，基本、A海陸、B和牛(菜單全品項)

B和牛放題是基本放題、海陸放題都可以點選

3個放題方案都可以+299元調酒無限暢飲 !!!

還有特別調製飲品只有A+B的方案可以暢飲，價格需+10%服務費

[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

+299元可享八種調酒無限暢飲，外加ＫＩＲＩＮ喝到飽

每一款都超好喝～

高梁酒的飲用與保存方式@ The Beauty of Taiwan :: 痞客邦::

[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

高梁酒的飲用與保存方式@ The Beauty of Taiwan :: 痞客邦::

[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

特調飲品A海陸放題/B和牛放題招待的無酒精特調~~~喝到飽!!! 

[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

圍圍爐爐提供4款湯底供選擇，可以選擇兩款鍋底

川蜀紅金麻辣湯(鴨血、豆腐無限續) /粵式胡椒豬肚燉雞湯

百蔬膠原雞豚湯/主廚顏製特色湯品(藥膳湯)

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圍圍爐爐麻辣火鍋 | 店內環境

1、2樓用餐區都分為兩區塊，中間為自助吧台區，座位以4人、6人為主

4人桌有設置間格，類似像小包廂區塊

6人桌區一個區域，空間設置兩張6人桌也很適合多人聚餐訂位 !!!

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1樓設有調酒區

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2樓用餐區還有圓桌座位，區域有2張6人圓桌，很適合中壢包廂聚餐推薦

中間也有拉門可以區隔開來，中壢尾牙餐廳、中壢春酒餐廳也可以做預訂

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圍圍爐爐麻辣火鍋 | 自助吧吃到飽介紹

醬料區

多款辛香料自由搭配 

[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

圍圍爐爐麵食/飯類/雞蛋無限享用

咖哩飯、滷肉飯、韓國拉麵、印尼泡麵、蒸煮麵、王子麵...等

[ 桃園食記 ] 圍圍爐爐麻辣火鍋中壢延平店 | 中壢新開幕

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黑金咖哩牛肉飯

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銷魂秘製牛肉飯

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飲料機台

超多種選擇的飲品，還有台灣NO1的芭樂汁跟台南超夯的義豐冬瓜茶

熱飲、冷飲、汽水、無糖茶，無限暢飲!!!!

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冰品

哈根達斯/莫凡比/泰國明果冰棒

吃完麻辣鍋來吃甜品，超多口味真的不知道要吃哪一款耶

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泰國明果冰棒就提供了6種口味

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圍圍爐爐麻辣火鍋 | 餐點介紹

我跟老公這次選擇的方案是B餐和牛放題/海陸+299職人調酒無限暢飲

趁著加入會員可以折價!!!就來享受一下和牛放題 !!

所以以下肉品的介紹都是介紹和牛放題與海陸放題~

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川蜀紅金麻辣湯(鴨血、豆腐無限續)

湯頭的辣度設置是中辣，可以選擇辣度

鴨血Q彈飽滿，吸附了湯汁，豆腐咬下一口會爆汁

而且他們的大小塊剛剛好可以一口吃

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粵式胡椒豬肚燉雞湯

濃濃的胡椒香氣，喝下一口也能感受到胡椒的溫醇感

口味超濃郁，冷冷的天氣真的好暖活

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黑金咖哩牛肉飯

自助吧自取的附餐，黑金咖哩超有誠意，裡面的肉塊真的是大大塊不是碎肉

咖哩與白飯攪拌一起，真的太香了 ，忍住只吃半碗飯

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銷魂秘製牛肉飯

老公喜歡的銷魂秘製牛肉飯，鹹香鹹香的肉汁澆在白飯上

誰能抗拒這個好滋味呢?

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美國特選和牛

特選和牛吃起來蠻清爽，但又不失牛肉的氣息

不像往常吃的日本和牛幾片就膩口

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美國雪花和牛

肉質鮮甜多汁，口感紮實且不柴不膩，軟嫩香濃

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美國上選和牛

美國上選和牛肉肉質柔嫩多汁、細膩，油脂稍微豐富但不會膩口

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頂級日本和牛

超美油花的日本A5和牛，涮三秒就可以夾起!!

入口即化的口感，搭配玫瑰鹽超好吃

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澳洲和牛

口感軟嫩、紮實，口味上也相當濃郁、鮮甜且香氣十足

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美國無骨牛小排

豐富的脂肪讓牛小排吃起來更軟嫩

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紐西蘭特級牛舌

吃起來完全沒重重的牛味，口感特殊清脆軟Q

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美國干貝

甜美回甘，肉質Q彈厚實，入口能感受干貝的鮮甜感

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東石鮮蚵

新鮮肥美的鮮蚵在圍圍爐爐吃的到!!! 口感鮮甜、Q嫩

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新鮮食蔬 

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鮮芋貢丸/排骨小酥肉

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蝦滑鑲油條

油條中放置蝦滑增添口感，軟中帶點紮實感覺!!

煮在麻辣鍋真的好好吃喔

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麻辣鍋必備滷味

最喜歡吃牛肚跟大腸勢必要加在麻辣鍋內，煮過風味更加

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海鮮拚盤

海鮮可以單點品項，或者點選拼盤，裡面有草蝦、小卷、蛤蜊

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除了火鍋料、蔬菜、肉品外，在圍圍爐爐還能點選超好吃的炸物

松露脆薯

薯條炸的金黃酥脆，現點現炸最好吃!!! 以為會是統一炸好

沒想到是熱騰騰的脆薯耶!!! 超適合配著調酒一起享受

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特色椒麻鹽酥雞

超級涮嘴的鹽酥雞，帶著麻麻的口味，不小心吃了好幾塊

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圍圍爐爐 | 特調飲品介紹

沒看錯圍圍爐爐有調酒師在此!!! +299元可以享有調酒暢飲(理性飲酒)

還有A+B的方案可以暢飲無酒精軟性特調

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可可烤花生/蜜柑黑醋栗/蜜桃瓜瓜

可可烤花生是濃郁性飲品，濃郁的花生味，喝起來較奶感重

而其他兩杯為氣泡飲，很清爽，帶點酸甜酸甜滋味

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299暢飲特調酒水

有分清爽、濃郁、酒感重、酒感低，果香、茶香的酒水

菜單上都有介紹每款特調酒水的口味

 

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柚子的春夏

我最喜歡的是果香味喝起來清爽的調酒柚子的春夏

酒精味不重，帶著甜甜的滋味，還有濃郁的柚子香氣

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KYOHO!乾杯

如果你跟我一樣不喜歡太重的酒精味，也可以選擇這個葡萄柚風味的氣泡特調酒

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圍圍爐爐麻辣火鍋 | 用餐心得

圍圍爐爐是瘋狂餐飲集團旗下第二品牌，之前勺勺就蠻常吃他們的瘋一鍋

鍋物品質就不錯，這次嘗試了新品牌圍圍爐爐，食材新鮮、上餐速度快速 

1000初頭就享有多種了和牛選擇，B方案放題可以點選菜單上全部的菜品

喜歡喝調酒的朋友很推薦+299元無限暢飲，因為一杯單點150元-180元

不加酒精暢飲的話A方案與B方案也有無酒精特調可以選擇 !!!

圍圍爐爐還有新加入會員方案，可以折價100元耶~

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店家資訊

圍圍爐爐中壢延平店

地址：桃園市中壢區延平路480號

電話：(03)427-9899

營業時間：11:00—02:00

臉書: https://www.facebook.com/weiluspicypot

 

 

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