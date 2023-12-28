來開箱中壢區延平路新開幕高質感麻辣火鍋吃到飽圍圍爐爐

圍圍爐爐是瘋狂餐飲集團旗下第二品牌，是全新型態的麻辣火鍋吃到飽

而且還有多款調酒、無酒精特調與冰品無限暢飲、享用

平日午餐、下午茶時段基本方案799+10%，還可以加價解鎖海陸以及和牛吃到飽的方案

是中壢全新的吃到飽推薦餐廳、多人聚餐包場餐廳

尾牙餐廳、春酒餐廳還找不到嗎? 可以來圍圍爐爐狂歡唷

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圍圍爐爐麻辣火鍋 | 菜單

圍圍爐爐消費介紹，有分為三種放題方案，基本、A海陸、B和牛(菜單全品項)

B和牛放題是基本放題、海陸放題都可以點選

3個放題方案都可以+299元調酒無限暢飲 !!!

還有特別調製飲品只有A+B的方案可以暢飲，價格需+10%服務費

+299元可享八種調酒無限暢飲，外加ＫＩＲＩＮ喝到飽

每一款都超好喝～

特調飲品A海陸放題/B和牛放題招待的無酒精特調~~~喝到飽!!!

圍圍爐爐提供4款湯底供選擇，可以選擇兩款鍋底

川蜀紅金麻辣湯(鴨血、豆腐無限續) /粵式胡椒豬肚燉雞湯

百蔬膠原雞豚湯/主廚顏製特色湯品(藥膳湯)

圍圍爐爐麻辣火鍋 | 店內環境

1、2樓用餐區都分為兩區塊，中間為自助吧台區，座位以4人、6人為主

4人桌有設置間格，類似像小包廂區塊

6人桌區一個區域，空間設置兩張6人桌也很適合多人聚餐訂位 !!!

1樓設有調酒區

2樓用餐區還有圓桌座位，區域有2張6人圓桌，很適合中壢包廂聚餐推薦

中間也有拉門可以區隔開來，中壢尾牙餐廳、中壢春酒餐廳也可以做預訂

圍圍爐爐麻辣火鍋 | 自助吧吃到飽介紹

醬料區

多款辛香料自由搭配

圍圍爐爐麵食/飯類/雞蛋無限享用

咖哩飯、滷肉飯、韓國拉麵、印尼泡麵、蒸煮麵、王子麵...等

黑金咖哩牛肉飯

銷魂秘製牛肉飯

飲料機台

超多種選擇的飲品，還有台灣NO1的芭樂汁跟台南超夯的義豐冬瓜茶

熱飲、冷飲、汽水、無糖茶，無限暢飲!!!!

冰品

哈根達斯/莫凡比/泰國明果冰棒

吃完麻辣鍋來吃甜品，超多口味真的不知道要吃哪一款耶

泰國明果冰棒就提供了6種口味

圍圍爐爐麻辣火鍋 | 餐點介紹

我跟老公這次選擇的方案是B餐和牛放題/海陸+299職人調酒無限暢飲

趁著加入會員可以折價!!!就來享受一下和牛放題 !!

所以以下肉品的介紹都是介紹和牛放題與海陸放題~

川蜀紅金麻辣湯(鴨血、豆腐無限續)

湯頭的辣度設置是中辣，可以選擇辣度

鴨血Q彈飽滿，吸附了湯汁，豆腐咬下一口會爆汁

而且他們的大小塊剛剛好可以一口吃

粵式胡椒豬肚燉雞湯

濃濃的胡椒香氣，喝下一口也能感受到胡椒的溫醇感

口味超濃郁，冷冷的天氣真的好暖活

黑金咖哩牛肉飯

自助吧自取的附餐，黑金咖哩超有誠意，裡面的肉塊真的是大大塊不是碎肉

咖哩與白飯攪拌一起，真的太香了 ，忍住只吃半碗飯

銷魂秘製牛肉飯

老公喜歡的銷魂秘製牛肉飯，鹹香鹹香的肉汁澆在白飯上

誰能抗拒這個好滋味呢?

美國特選和牛

特選和牛吃起來蠻清爽，但又不失牛肉的氣息

不像往常吃的日本和牛幾片就膩口

美國雪花和牛

肉質鮮甜多汁，口感紮實且不柴不膩，軟嫩香濃

美國上選和牛

美國上選和牛肉肉質柔嫩多汁、細膩，油脂稍微豐富但不會膩口

頂級日本和牛

超美油花的日本A5和牛，涮三秒就可以夾起!!

入口即化的口感，搭配玫瑰鹽超好吃

澳洲和牛

口感軟嫩、紮實，口味上也相當濃郁、鮮甜且香氣十足

美國無骨牛小排

豐富的脂肪讓牛小排吃起來更軟嫩

紐西蘭特級牛舌

吃起來完全沒重重的牛味，口感特殊清脆軟Q

美國干貝

甜美回甘，肉質Q彈厚實，入口能感受干貝的鮮甜感

東石鮮蚵

新鮮肥美的鮮蚵在圍圍爐爐吃的到!!! 口感鮮甜、Q嫩

新鮮食蔬

鮮芋貢丸/排骨小酥肉

蝦滑鑲油條

油條中放置蝦滑增添口感，軟中帶點紮實感覺!!

煮在麻辣鍋真的好好吃喔

麻辣鍋必備滷味

最喜歡吃牛肚跟大腸勢必要加在麻辣鍋內，煮過風味更加

海鮮拚盤

海鮮可以單點品項，或者點選拼盤，裡面有草蝦、小卷、蛤蜊

除了火鍋料、蔬菜、肉品外，在圍圍爐爐還能點選超好吃的炸物

松露脆薯

薯條炸的金黃酥脆，現點現炸最好吃!!! 以為會是統一炸好

沒想到是熱騰騰的脆薯耶!!! 超適合配著調酒一起享受

特色椒麻鹽酥雞

超級涮嘴的鹽酥雞，帶著麻麻的口味，不小心吃了好幾塊

圍圍爐爐 | 特調飲品介紹

沒看錯圍圍爐爐有調酒師在此!!! +299元可以享有調酒暢飲(理性飲酒)

還有A+B的方案可以暢飲無酒精軟性特調

可可烤花生/蜜柑黑醋栗/蜜桃瓜瓜

可可烤花生是濃郁性飲品，濃郁的花生味，喝起來較奶感重

而其他兩杯為氣泡飲，很清爽，帶點酸甜酸甜滋味

299暢飲特調酒水

有分清爽、濃郁、酒感重、酒感低，果香、茶香的酒水

菜單上都有介紹每款特調酒水的口味

柚子的春夏

我最喜歡的是果香味喝起來清爽的調酒柚子的春夏

酒精味不重，帶著甜甜的滋味，還有濃郁的柚子香氣

KYOHO!乾杯

如果你跟我一樣不喜歡太重的酒精味，也可以選擇這個葡萄柚風味的氣泡特調酒

圍圍爐爐麻辣火鍋 | 用餐心得

圍圍爐爐是瘋狂餐飲集團旗下第二品牌，之前勺勺就蠻常吃他們的瘋一鍋

鍋物品質就不錯，這次嘗試了新品牌圍圍爐爐，食材新鮮、上餐速度快速

1000初頭就享有多種了和牛選擇，B方案放題可以點選菜單上全部的菜品

喜歡喝調酒的朋友很推薦+299元無限暢飲，因為一杯單點150元-180元

不加酒精暢飲的話A方案與B方案也有無酒精特調可以選擇 !!!

圍圍爐爐還有新加入會員方案，可以折價100元耶~

店家資訊

圍圍爐爐中壢延平店

地址：桃園市中壢區延平路480號

電話：(03)427-9899

營業時間：11:00—02:00

臉書: https://www.facebook.com/weiluspicypot

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