台北咖哩推薦這家咖一味咖哩｜香料咖哩，日前東區有一間新開幕咖哩店，剛試營運兩週就已經引起不少的討論，有別於一般的咖哩，咖一味咖哩｜香料咖哩主打的是『香料咖哩』，既不同於傳統日式咖哩的甜味，也不同於印度咖哩濃烈的香料風味，運用四種不同風味的高湯底及各式香料的搭配，介於日式與印度咖哩之間，算是一個新型態的咖哩流派，獨特富有深度的咖哩口味將顛覆你對咖哩的傳統想像！

咖一味咖哩｜香料咖哩｜交通方式、停車資訊

咖一味咖哩｜香料咖哩就位在東區延吉街137巷內，靠近捷運國父紀念館這一頭，這附近大概也是東區停車最方便的地方，有很多路邊停車格跟收費停車場，交通超級便利，門面設計是小文青的低調風格，門口處還有一個香料牆，上面的香料都是主廚運用的香料種類

咖一味咖哩｜香料咖哩｜用餐環境

咖一味咖哩｜香料咖哩用餐環境也是同樣文青風格，加上木質元素及綠色的跳色，很活潑年輕的感覺，而且那吊燈也太可愛了，很像日式和洋料裡的那種懷舊圓吊燈，注意看他們的LOGO也很有設計感，上面是家字的意象，下面鍋子裝蝦豬牛及蔬菜，看起來很豐盛的感覺

牆上有咖一味咖哩｜香料咖哩的介紹，主要是以四種湯頭搭配香料去做料理的延伸，分別是牛骨黑咖哩、蝦膏紅咖哩、蔬菜黃咖哩及豚骨白咖哩

咖一味咖哩｜香料咖哩品牌故事：

咖哩為印度塔米爾語的「Kari」，是搭配米飯的「燉醬」之意。因為台灣人愛喝湯，咖一味在Kari中保留了這份精華，用牛肉、豬肉、蝦殼及蔬果，熬製成底醬拌入香料中燉煮，在Kari中「咖」上一味，家的味道。因為台灣人喜歡喝湯，所以主廚融合了煲湯的概念熬製了不同的底湯作為基底，調製出不同的咖哩底醬，這些底醬會相對於我們傳統吃的日式濃稠咖哩來說更加清爽，吃起來比較沒負擔

然後餐桌上都有這樣的小木盤，咖哩上桌會直接放在木盤上，滿滿的儀式感^^

咖一味咖哩｜香料咖哩｜菜單

咖一味咖哩的咖哩種類主要是以牛骨黑咖哩、蝦膏紅咖哩、蔬菜黃咖哩及豚骨白咖哩去延伸相對應的配料組合，這些都是主廚經過長時間的研發才調配出的完美組合，並且賦予食材新的口感風味，吃過一次絕對回訪率100%，然後可以加價升級套餐，建議兩個人來可以升級B+C套餐這樣兩種類的配餐都可以吃得到

咖一味咖哩｜香料咖哩｜推薦必點咖哩

咖一味咖哩都是現點現做，初來乍到，一次就點滿四種風味！搭配套餐，一整個澎湃，咖一味咖哩都是用鍋子裝咖哩，有別於一般用盤子裝，是希望把很多種配料放進鍋裡，看起來有點像壽喜燒的感覺，不僅視覺效果澎湃，份量也是很足唷

裡面會有多季節蔬菜的搭配，然後還有烙上咖一味字樣的豆腐，真的很壽喜燒的FU

日式炸豬排咖哩，如果第一次來的朋友可以點這個，我稱為『香料咖哩入門款』，是豚骨白咖哩，用豚骨高湯去煮咖哩，所以味道比一般日式咖哩要濃郁很多，裡面還有加入番茄，帶有清爽果香，整體吃起來的口感還是比較清爽的，香料氣息也很有層次

豬排也跟一般日式豬排不一樣，這裡是用豬梅花，只取中間精華部位，加上香料稍微醃漬，麵衣也加上紅椒粉增添風味，所以炸起來外觀看起來是深褐色，豬梅花的肉香比里肌肉強太多了，口感也比較紮實

麻辣二層松阪豬咖哩，豚骨白咖哩的2.0加強版，多了辣的元素，反而讓番茄的果酸氣息更加突出，辣度大概是小～中辣的程度，香料氣息也十分有層次且明顯，只是多了辣味，同用基底的咖哩口感變化竟會如此巨大！

上面的是松阪豬的二層肉，是大里肌上蓋的霜降肉(二層肉)也就是俗稱二緣肉，是位在豬皮與里肌中間薄薄的一層肉，非常珍貴稀少，肉質軟嫩鮮美

天婦羅軟殼蟹咖哩，即將進入咖哩的前所未有的新領域！天婦羅軟殼蟹咖哩的咖哩是蝦膏紅咖哩，這款咖哩採用了大量的新鮮蝦蝦殼來熬製出濃郁的蝦味高湯，並巧妙地加入了香茅以增添其獨特的香氣，同時，融合了多種蔬菜以提升整體的甜味，熬煮成既濃郁又鮮美的蝦膏紅咖哩

入口強烈的蝦味鮮香襲來，蝦味超級濃厚，而且完全沒有腥味，就是像是在吸蝦頭蝦膏那種濃郁甘美的感覺，老實說我從來沒吃過讓我印象這麼深刻的海鮮咖哩，完全顛覆我對咖哩的想像，太強了啦！

配料奢華的用上整隻的軟殼蟹跟大蝦天婦羅，大概是蝦膏紅咖哩的味道實在是太出色了，讓本身品質也不差的海鮮配料相形失色了不少，蝦膏紅咖哩絕對是這道的靈魂！

炙燒牛五花咖哩，稱為『大人口味的咖哩』，咖哩融合了歐洲紅酒燜牛頰肉的濃郁風味和慢燉的牛骨湯。輔以大量的洋蔥和其他蔬菜水果，凸顯了牛肉的香氣。關鍵成分 72% 的黑巧克力在最後添加，散發出微妙的苦樂參半的味道，我覺得是所以咖哩中味道深度最夠的！

因為口味比較重且豐富，主廚特別選用油脂多且軟嫩的牛五花來搭配，藉由牛五花Ｑ嫩的口感凸顯咖哩的味道，每一口都是美味的衝擊，吃過一次絕對會難忘的好味道！

日式唐揚雞腿，雞腿肉有用香料醃漬，所以單吃就非常夠味，加上雞腿肉充滿彈性及肉汁的口感，單吃不沾醬就非常好吃，醬料大配的是檸檬美乃滋，吃起來清香開胃

味增烤豬沙拉，味增醃漬過的烤豬吃起來非常香，加上爽脆的生菜及微酸甜的沙拉醬料，很適合餐間轉換口味

甜點：抹茶奶酪、日式布丁，都是自家手工製作，日式布丁奶香濃郁口感細緻，抹茶奶酪充滿清雅茶香，口感也很綿密柔軟，基本上都是那種單點咖啡店的甜點等級，根本可以原地出道直接單品來賣都可以！

飲料我超級推薦他們家的冰涼香水椰子水，泰國原裝進口的香水椰子水，天然香甜，口感濃郁，還帶有淡淡椰奶香，搭配咖哩超搭！

咖一味咖哩的咖哩都很有自己的個性，味道都超級有深度，跟市售的咖哩都有很大的區別，而且價位也都不貴，建議一定要升級套餐，甜點小菜們也是非常強大啊，愛吃咖哩的朋友咖一味咖哩推薦給大家！

咖一味咖哩｜香料咖哩

地址：台北市大安區延吉街137巷25號

電話：02 2721 2526

營業時間：週一～週五11:30–15:00, 17:30–21:00 週六日11:30–21:00

咖一味咖哩｜香料咖哩FB

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