桃園聚餐快炒餐廳推薦這家大白鯊海產，大白鯊海產在桃園算是赫赫有名的老店了，物美價廉菜色豐富，每到了用餐時間，尤其是晚上幾乎是高朋滿座，最特別的就是他雖然是台式海鮮餐廳，但餐廳裡竟然還有小橋流水的庭院造景，還蠻酷的，然後他的價位真的便宜，點小份的差不多就是人家大份的量，怪不得生意可以這麼好！

大白鯊海產｜交通方式＆停車資訊

大白鯊海產餐廳很好找，位置就在莊敬路與經國路轉角，停車場入口在經國路上，就算開車前往用餐也很方便，距離桃園交流道有超近的，他們家的停車場也很大，這也是他們的優勢之一

大白鯊海產｜用餐環境

如果從莊敬路的大門口進來，這裡是他的主要內用區，幾乎都是大圓桌，晚上幾乎是客滿，我今天是平日中午來，所以沒什麼人，用餐環境很是寬敞，基本上大白鯊主力應該都是擺在晚上，白天幾乎都是看員工在備料

在後方就是規劃成包廂區，印象中這裡以前是耕讀園茶坊，後來直接沿用變成小桌區，中午的客人幾乎都集中在這邊用餐，小橋流水的很是愜意，坐在裡面窗外還有綠意，很難想像這裡是桃園市區呢

店門前方有一個活海鮮區，大型的活水魚缸放了很多生猛海鮮，都是現場秤重料理的，今天我們人不多，光點菜單上的就很夠吃了，先放過這些海鮮吧＾＾

大白鯊海產｜菜單

大白鯊海產菜單如下，快炒類有大小份的區別，他們家的小份就差不多別人的大份，建議點小份的就好，可以多點一點菜，火鍋建議六～八個人再點，他真的非常大一鍋！

大白鯊海產｜推薦料理

點菜前我們低估了大白鯊海產的份量，五個人點了六菜一火鍋，吃不完….然後價錢我放在文末，大白鯊海產有夠便宜

海鮮火鍋（味增），這一大鍋850元，整個鋼盆端上來超霸氣，這鍋海鮮火鍋也是會讓人稱讚，裡面有大量白菜、火鍋料、蛤蠣、小珠貝與牡蠣等等，味增湯底不會鹹，卻有海鮮所散發出來自然鮮甜，隨手一撈都是滿滿的料，冬天來上一鍋真的舒服，人少其實也可以點，喝不完打包回家一樣好吃

四季肥腸，跟一般切成圈型的大腸不一樣，這裡是剖切成片狀，而且經過油炸，大腸的肥油都被逼出來，吃起來脆中帶嫩，一點腥味都沒有，加上類似鹽酥的口味爆炒，十足下酒菜的狠角色

沙茶炒牛肉，這也是下飯好物，牛肉條用沙茶調味炒菠菜，牛肉切的有夠粗，吃起來肉感十足也很嫩，鹹香夠味，每次點類似這種炒牛肉都是蔬菜比牛肉多，大白鯊是牛肉比蔬菜多，真材實料

蒜泥蚵，必點！這個真的很厲害！先不說那濃郁蒜香的調味，光是看那碩大的鮮蚵就很爽！裹上些許薄粉，顆顆碩大肥美，入口滑溜鮮味十足在口中爆漿，加上蒜泥提鮮，光是湯汁下飯就能吃好幾碗！

鹹酥蝦，也是用大尺寸的白蝦，大火炸過後加入辛香佐料拌炒，上面灑了滿滿的胡椒鹽跟蒜酥，ˋ整隻蝦炸的酥酥脆脆，可以連殼整隻吃，然後裡面還加了很多油花生，佐料直接用來拌飯也很讚

金沙中卷，鹹蛋黃依附在Ｑ嫩有彈性的中卷上，讓中卷口感更加滑嫩，鹹蛋黃的些許鹹度也能帶出中卷鮮鮮味，而且金沙還是那種酥香的口感，這也是必點！

炒水蓮，有加肉絲一起炒，水蓮吃起來有脆口，份量頗足

今天五個人家酒水才吃$2730，大白鯊水產真的是物美價廉啊！

大白鯊海產在桃園算是很有口碑的快炒店，加上桌數多，是不少桃園上班族下班聚餐的好地點，不過建議最好四個人以上來，不然他的份量真的很多，人少事真的不好點菜唷

大白鯊海產

地址：桃園市桃園區莊敬路一段136號

電話： 03 316 7550

營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00

店家/景點資訊

店家名稱：大白鯊海產

所在地址：臺灣桃園市桃園區莊敬路一段136號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：03 316 7550

評價：★★★★★

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