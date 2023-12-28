今天終於來要來看富士山啦💗💗！在山梨縣河口湖畔搭乘 富士山全景纜車 ，只要短短三分鐘就能輕鬆攻頂，到天上山公園遠眺富士山美景，美照拍不完！而因名作家太宰治的故事カチカチ山（咔嚓咔嚓山）而聞名緣故，這裡也有許多貍貓和兔子的周邊和造景，還可以在茶屋買買紀念品／吃吃霜淇淋和糰子等，覺得富士山全景纜車 是很棒的觀光體驗哦！

富士山全景纜車 | 交通

從河口湖車站步行大約 15-20 分鐘，即能抵達空中纜車站。

此外，從河口湖車站搭乘 Omni 周遊巴士紅線，在「遊覽船」空中纜車入口巴士站下車，車程約 15 分鐘。

景點名稱：富士山景觀纜車富士山 パノラマロープウェイ

電話：+81555720363

地址： 山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川1163-1

營業時間：09:00–17:00

富士山全景纜車 | 票價

先來看票價，基本款只搭乘纜車有分單程和來回兩種，票價分為大人和小孩價格(7-12歲），6歲以下免費；另外也有搭配遊船／巴士等觀光套票，依個人行程及喜好可選擇。

我們今日是搭乘來回纜車，因為團體價有優惠價，所以打了九折XD。

富士山全景纜車 | 河口湖／天上山公園

截取自官網的平面圖，這是等等到了天上山公園後的區域，其實也不算大，主要是有中間的貍貓茶屋，以及上面的展望台，周邊還有兔子神社，主要是這裡能眺望美麗富士山，真的好美麗！

不過在搭乘纜車前，我們先到達河口湖，這裡也是著名景點，風景優美，是富士五湖中面積第二大的湖泊，在適宜的季節前來，還能賞楓葉和銀杏呢。

岸邊也有這種觀光娛樂小船能搭乘，此外也有推出從東京出發的富士山花卉觀光 & 纜車一日遊，還能現採現吃當季水果。

這個遊湖船看起來也很有趣，這是河口湖遊覽船「天晴號」，繞行一圈大約20分鐘，能飽覽富士山的極緻美景，也有販售遊船+全景纜車的優惠套票。

外觀是依甲斐武田軍的水軍「安宅船」為模型所造，所以充滿和風的復古風情，上頭旗幟是武田家的家徽，還可在船內租借軍配和羽織等裝備，拍攝變身戰國武將的紀念照片哦😂😂。

遠遠的從河口湖畔就能看到全景纜車了，等等就是要坐這個上去天上山公園。

纜車營業時間：

【平日】 9：30 ～ 上行末班 16：00 下行末班 16：20

【週休二日、節假日】 9：30 ～ 上行末班 17：00 下行末班 17：20

到達纜車搭乘站門口，看到廣場前這片拉滿紅色排隊線，看來尖峰時刻的人潮是會從樓上一路排到這裡的，超級誇張😅。

記得要搭纜車真的愈早來愈好，否則會愈晚人潮愈多，我們是早上一離開春日居びゅーほてる就趕首發時間過來，不然就得耗費時間等囉！

進入前可以看到一旁的貍貓和兔子，這不是隨便弄個吉祥物嘿XD，雖然看起來可愛，但都是有淵源的，先來簡單介紹一下這個暗黑日本故事🙀🙀——

這是日本知名故事カチカチ山（咔嚓咔嚓山），故事內容描述一位老爺爺捉到了總是愛惡作劇的貍貓，將牠吊起後回田裡工作，但狡猾的貍貓騙了負責看守的老奶奶放牠下來，隨後殺了她又將老奶奶做成肉湯！！（么壽哦根本是18禁啊😨😨）

之後更變身成為老奶奶的樣子，欺騙回家的老爺爺喝下肉湯= =……

老爺爺知道後非常傷心，正好兔子前來拜訪，知道了這個事由，便決定要向貍貓報仇。



兔子先是約貍貓出來砍柴，使用打火石「咔嚓咔嚓」，點燃了狸貓背著的木柴，貍貓覺得奇怪，就問這是什麼聲音，兔子回答：因為這座山叫咔嚓咔嚓山，所以咔嚓咔嚓鳥就會發出這種響聲。

之後貍貓背部被火燒傷，兔子假意幫牠抹藥膏，而那藥膏其實是加了辣椒的（好粗殘XD），結果貍貓被痛昏過去。

最後，兔子又約貍貓去釣魚（這隻貍貓怎麼學不乖😅），兩人各乘一艘船出發，而其實貍貓坐的船是用泥巴做的，之後就開始慢慢融化，最終貍貓在水中溺死，兔子為老奶奶報了仇——



好了，說了烙烙長的一大堆，這根本是個超暗黑的故事，有夠18禁嚇歪我😂😂。

所以這張照片是最後貍貓乘坐泥船在水中融化的畫面啊啊啊😱😱～～有沒有瞬間覺得可愛度破滅XD。

而這裡之所以會有貍貓和兔子，是因為人們認為這故事中所說的カチカチ山（咔嚓咔嚓山）指的就是這個地方，等等到了天上山公園也還會有哦XD。

好了，離題太遠😂😂，回到我們的富士山全景纜車~因為覺得要先知道這個故事，接下來看才有FU啊！

我們早早在剛營業就到了，所以只稍微等了一點時間就坐上纜車，這空中纜車全長460公尺，僅需 3 公鐘即可到達山頂，每一個車廂可坐36人——

其實大部份人只能站著XD，只有少數幾個座位，可以給行動不便的老弱婦孺稍微休息。

連車廂頂都有貍貓！不知故事源由時還覺得可愛，一旦了解典故就覺得心裡有些陰影😂😂。

到達天上山公園後，我們順著指標走這迴廊，就能一路向上抵達主建築體，而在行進間，就已經可以清楚看見富士山啦！

雖然被雲層稍微遮檔，雖然沒有看到全貌有些可惜，但富士山頭依然清晰可見，大家都超興奮！

特別是前一日天氣不佳，碰上了整天大雨，行程有點被半毀😅😅，連去到鎌倉大佛都要撐傘實在太淒涼XD，幸好今天運氣不錯，是個好天氣，能見到富士山已經非常滿足。

不只是富士山，這居高臨下眺望河口湖的景色也是相當美麗。

遠處這個平台是2021年新開放的遊樂設施，是能享受到絕美景緻的盪鞦韆！

每人費用500日元，就可以坐上鞦韆，在空中擺盪間，雄偉的富士山就在眼前，有興趣的人可以前往一試。

中間這建築是貍貓茶屋，裡頭販售各式伴手禮及富士山等周邊商品，琳琅滿目。

還有霜淋淇及各式口味糰子等點心，是用餐券型式購買，先到旁邊投幣買完餐券後，再去取餐。

糰子口感比想像中軟Q還不錯，霜淇淋上頭還有一隻白兔餅乾，可以當裝飾又兼作挖勺有夠可愛XD，霜淇淋奶香濃郁，不過覺得太甜了些。

這個天上之鐘也是熱門拍照點！它懸掛在愛心框中，天氣晴朗時可以從這角度清楚看見富士山。

而情侶前來站在鐘的兩邊，抓住繩子一起敲響鐘，可以祈求交往順利哦😆😆！

這場景是兔子在カチカチ山（咔嚓咔嚓山）用打火石點燃貍貓背後火柴的樣子，是不是若沒有事先知道這故事，根本不知道這兩隻動物在幹嘛XD。

因為這樣的故事緣故，這裡有很特別的兔子神社！左右兩邊各一座，是守護這富士山周圍的姐妹神，許願方法也是蠻特別的丟陶片——

先到貍貓茶屋找店員買陶片，再將陶片丟過鳥居，也就是神的領域，就能實現願望囉！

覺得這兔子神社頗特別的是，通常神社入口兩邊守護的神獸都是狛犬，但這裡的是兩隻可愛小兔子。

來這裡記得一定要上觀景平台，更能清楚看見富士山的樣貌啊！

這是在一開始的迴廊所拍，覺得這個點也不錯，不用人擠人，也能跟富士山一起入鏡留念XD。

觀景平台的這一方角落是最佳的觀賞地點，大家都排隊在這裡等著拍照😂😂，一定要上來到此一遊。

若是還意猶未盡，可以到旁邊的三ツ峠山 登山口，有個武田信玄的戰場場景，走路大約5分鐘，可以體會一下當年戰國時代在戰爭時的戰地樣貌，不過我們趕著下一個行程，就沒有過去了。

最後我們同樣坐著纜車下山，下行時居高臨下的景色比上來時好得多，覺得河口湖景色真的好美，而且我對那艘觀光船天晴號有點興趣XD，可惜我們這次行程沒有它。

若是下山不想坐纜車，也可以從剛剛的觀景台順著健行步道，經過茂密的森林下山，路程大約 30 分鐘。

參訪心得

我個人頗喜歡這個富士山全景纜車的，除了本身就很愛坐纜車外XD，這個景點結合了河口湖景點和富士山，以及貍貓與兔子的故事增添童話色彩（雖然是個暗黑故事😂😂）。

而且若在適宜的季節來，搭乘纜車還能見到滿山楓紅的絕美景色，真的是很值得來訪的哦！

景點資訊

景點名稱：富士山景觀纜車富士山 パノラマロープウェイ

官網或粉絲團：https://www.mtfujiropeway.jp/

電話：+81555720363

地址： 山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川1163-1

營業時間：09:00–17:00

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