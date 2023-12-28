今天要來跟大家介紹一家

沒有店名沒有招牌的滷味店

這家滷味店一個禮拜只有開四天

每次只有開五小時

不是每天可以吃的到~

但只要一開店人潮就非常的多

這麼特別的滷味店就位於

板橋三民路一段巷弄裡的

三民路一段滷味

沒有店名沒有招牌超便宜又好吃的豪邁滷味

三民路一段滷味 目錄

三民路一段滷味 菜單

三民路一段滷味 推薦餐點

三民路一段滷味 評價

三民路一段滷味 影片介紹

三民路一段滷味 店家資訊

三民路一段滷味菜單

店內的餐點沒有價格表

只有擺一座小攤

想吃什麼餐點直接跟老闆說

如果怕價格會超過預算

可以直接問老闆價格

但餐點的價格普遍都比一般便宜

點好之後

老闆就會使用大濾網

直接在超大鍋的滷味鍋裡

開始進行加熱~

煮好之後

會加入蔥等辛香料

而店內沒有內用空間

只能選擇外帶的方式

每一種食材的尺寸

都比一般常見的都還要大

老闆都切的超大塊的

吃起來很有爽度

價格也比一般還要便宜

味道更不用說

表現出色~

可說是一家CP值極高的滷味店

不論哪一種食材

表現都非常的出色

唯一的缺點就是

老闆一個禮拜只有開四天

不是每天吃的到

而且每次只有開五個小時~

有時候想吃來的時候

還會發現老闆沒開~

如果想吃好吃又便宜又美味的滷味

這家真的爆推~

路過千萬不要後悔哦

三民路一段滷味 影片介紹

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(詳細介紹)

店名：滷味

營業時間：17~22 三、四、日公休

地址：220新北市板橋區三民路一段31巷87-89弄5號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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