今天要來跟大家介紹一家
沒有店名沒有招牌的滷味店
這家滷味店一個禮拜只有開四天
每次只有開五小時
不是每天可以吃的到~
但只要一開店人潮就非常的多
這麼特別的滷味店就位於
板橋三民路一段巷弄裡的
三民路一段滷味
沒有店名沒有招牌超便宜又好吃的豪邁滷味
店內的餐點沒有價格表
只有擺一座小攤
想吃什麼餐點直接跟老闆說
如果怕價格會超過預算
可以直接問老闆價格
但餐點的價格普遍都比一般便宜
點好之後
老闆就會使用大濾網
直接在超大鍋的滷味鍋裡
開始進行加熱~
會加入蔥等辛香料
而店內沒有內用空間
只能選擇外帶的方式
每一種食材的尺寸
都比一般常見的都還要大
老闆都切的超大塊的
吃起來很有爽度
價格也比一般還要便宜
味道更不用說
表現出色~
可說是一家CP值極高的滷味店
不論哪一種食材
表現都非常的出色
老闆一個禮拜只有開四天
不是每天吃的到
而且每次只有開五個小時~
有時候想吃來的時候
還會發現老闆沒開~
如果想吃好吃又便宜又美味的滷味
這家真的爆推~
路過千萬不要後悔哦
營業時間：17~22 三、四、日公休
地址：220新北市板橋區三民路一段31巷87-89弄5號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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