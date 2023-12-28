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宜蘭免門票景點 【羅東林場】 佔地20公頃，是昔日太平洋林場的羅東出張所及貯木池舊址。轉型成 【羅東林業文化園區】 ，也是宜蘭室內景點、宜蘭親子景點附有停車場，還有許多場館免費玩， kids扣屋、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心 等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等，非常適合當成羅東一日遊

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羅東林場 景點資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號

營業時間：園區全年開放

森產館、森動館、百年舊書攤 每周三~周日 09:00-12:00; 14:00-17:00

森活館、竹探館 每周五~周二 09:00-12:00; 14:00-17:00

各展館休館日如遇國定假則順延。農曆除夕及初一全天不開放

每周三~周日 09:00-12:00; 14:00-17:00 每周五~周二 09:00-12:00; 14:00-17:00 各展館休館日如遇國定假則順延。農曆除夕及初一全天不開放 電話：(03) 9545114

羅東林場 交通停車

【大眾運輸】

搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達

【自行開車】 Google導航輸入羅東林業文化園區即可到達

【停車場】 一旁有付費停車場，開車來很方便

▼羅東林場停車場地圖

羅東林場怎麼玩▼地圖

【羅東林業文化園區】佔地約20公頃，共有6萬多坪，來這裏玩個大半天都不成問題

那要怎麼玩呢，先來看一下地圖吧

來這裏可以先從

竹林車站玩起，然後沿著一旁的舊鐵道再到貯木池及環湖步道走一圈 如果還有時間，這裏的森產館、林鐵館、森活館~~都是展出與林業相關的相關文物 林場kids扣屋、森林物語館、木育森林羅東館則是與親子相關的館別

這裏所有的場館正陸續增加中，非常有意思，如果可以深度旅遊，玩遍所有場館，一定更有收獲，至少可以玩個半天!!

羅東林場 竹林車站.竹林咖啡

羅東林業文化園區的竹林車站是園區內保存良好的車站，古色古香

這裏從前是太平山森鐵終點站，太平山上的林木最後運送至此，有些則放入後方貯木池保存

後方還保有一小段當時的舊森林鐵路，現在放置了復古懷舊的森林鐵路車廂及火車頭!! 非常有意思

一旁有咖啡廳可以坐下來休息一番

車廂內部環境，還有樹幹當椅子呢

復刻版的羅東林鐵軌道，很多人喜歡拍照的地點，也是很多新人拍婚紗館的地點

下午悠閒時光，坐在這裡好愜意啊！

羅東林場 松羅埤貯木池.環池步道

最早的太平山的木材，運用蘭陽溪的水流從山上流放宜蘭員山貯木池

後來才改移至羅東，並設有貯木池、貯木場

成為太平山木材主要貯木區

當時鐵道就運送木材至此，再利用斜坡將木材放入水中，所以這可是木材是溜滑梯!!

放在這裏可以防止木頭日曬龜裂，也可以防止腐爛，這對太平山上的紅檜、扁柏珍貴木材反而有好處

如今貯木池變身成生態豐富的生態池了，同時環湖步道也是散步的好地點

牆邊的鐵製圖像也很有歷史意義

步道平坦好走，天氣好環湖一圈，景色真的好美

還有火車會經過，快來拍火車吧！

還能坐下來休息呢！

羅東林場 森林鐵道.蒸汽火車頭

為了還原昔日盛景，羅東林場還設立了載木材的蒸汽火車，這也是必拍照的打卡點之一

這裏還原了昔日的部份場景，現在可以當成遊樂設施!!

這些退休的火車頭可是當年林業興盛時期的一員猛將啊

羅東林業文化園區 日式木造宿舍群

羅東林業文化園區裡有一整排的日式木造屋舍群，每棟館裡都有特色活動及功能，讓我們一起來看看吧!

羅東林場 林鐵館

林鐵館的前身為檢車庫，作為羅東林業鐵路機車、客車維護的檢修空間

亦為園區經指定登錄的六棟歷史建築之一，是重要的林業文化資產

館內有蒸汽火車頭與柴油火車頭，經過整修後展示於此，頭車齡超過60年囉！

館內展覽以「蒸情記憶—太平山森林鐵路」常設展為主軸

並停放有第15號蒸汽機車、7噸柴油機車作為現地展示。藉由實體機車陳列、林鐵故事之鋪陳和場景設計

介紹羅東林鐵的歷史脈絡、林場車站調度運作以及運材技術的演進過程

資料來源 : 羅東林業文化園區

這幾個館別分別收藏及展示了昔日豐富的林業盛況及相關文物，也讓後來了解當年盛極一時的林業文化

羅東林場 森藝館(義美吉盛)

這裏將原來的森藝館舊建築再利用，作為林業展示與推廣、木製文創產品展售及作為行銷推廣在地木材產業之平台

現在也是咖啡廳之一( 現由義美經營中)

後方有座位區可以用餐休息

巧遇羅東假日市集，很有趣

相關木頭製品展示中

羅東林場 林場kids扣屋

「Kiko Kiko好像是小孩玩積木敲木頭的聲音

好像以前8號火車頭走過鐵軌的聲音，拖著木材從山林穿越田間來到林場

這裏為國產材主題遊具親子館

林場kids扣屋設計成可以觸摸、可以探索的空間

可以撫摸木頭溫潤的質感，連樹葉也做的唯妙唯肖

羅東林場 森林物語

森林物語館，則是帶大家了解森林的源頭，透過有趣的展示

讓走進夢幻環繞的森林，尋找想像豐富的山林國度

在這裡可以運用放大鏡來尋找森林裡的小動物，一旁還有沙發區可以坐著休息看書，非常有趣的森林物語館哦

羅東林場 百年舊書攤

百年舊書攤則是遊客可自在閱讀林業、自然等書籍的場域。簡直是林業文化的寶庫

館內同時也播放相關的生態影片，並為漂書計畫的發起地

羅東林場 樹民種子屋

樹民種子館，是植物標本製作工坊，是採集者的交流集會所

主要以植物種子、果實標本為主題的展示及學習場域

開放對象： 學校、環教、生態相關協會或機構團體進行種子觀察、標本製作及相關自然、環境教育主。預約人數以 20 人為原則。採預約申請制，須填寫「樹民種子屋團體預約申請表」

羅東林場 森產館 森活館

這裏利用昔日的日式木造的職員宿舍，改建成許多不同的場館，來展示昔日林業風華

這裏一開門就會聞到撲面而來的檜木香，可愛的等比例小火車超可愛。

森產館主要介紹太平山從1915年到1982年間的伐木、集材、運材與貯木等林業生產歲月，包括手鋸時期伐木、動力鏈鋸伐木、台車運材、卡車運材等，及最下游的員山貯木池與羅東貯木池

羅東林場 森活館

這裏重現山林仔在太平山林中的溫馨之家，提供民眾認識、瞭解及體會早期森林人在山林中生活起居點滴，館內以深山電影院的主題呈現，以太平山林場為故事背景的電影『霧裡的笛聲』，讓人感受早期山林人生活甘苦與森林對人類心靈的療效

羅東林場 週邊景點美食

羅東林業文化園區附近有著名美食有林場肉羹、廣興做粿、冰雪(林場店)、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!

▼木育森林羅東館

位於羅東林場旁宜蘭免門票觀光工廠「木育森林」是以森林為主題而創意發想出來的樂園，，有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。這裏也是很棒的宜蘭室內景點、宜蘭親子景點，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家

▼冰雪林場店

【冰雪雪花冰｜冰淇淋｜咖哩專賣】是冰雪羅東林場店，新型態店面專賣冰品與咖哩，附有免費停車場，不想在羅東夜市人擠人的朋友，也可以在此一嚐雪花冰的美味，也是寵物友善餐廳哦。

景點資訊：

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路76號

營業時間：11：30~20：30(平日到20：00)

電話： 03 955 3508

➤冰雪羅東林場店 詳細圖文介紹

▼廣興做粿林場店

位於冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，常看到排著長長的人龍，在地人非常捧場!現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!

景點資訊：

電話：03 955 1613

營業時間：10:00-16:00 周一公休

地址：羅東鎮中正北路157號

➤廣興做粿林場店 詳細圖文介紹

▼北門綠豆沙牛乳大王羅東店

北門綠豆沙牛乳大王可說是全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香。每到假日往往排上長長的人龍。現在店面新穎，還採用新式的點餐機呢

▼夏蕾義式冰淇淋

宜蘭少數販賣義式冰淇淋的店家，義式冰品乳脂只有8%，加上用在地小農水果入味， 非常清爽健康。最特別的正店家蒐藏好幾百隻的庫伯力克熊，新奇有趣超好拍，快來店裏享受不發胖的義式冰品吧，享受被熊熊包圍的感覺!

景點資訊：

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路165號 (羅東林場辨公大樓對面)

電話：03 953 3338

營業時間：10:30–17:30 周二、三公休

➤ 夏蕾義式冰淇淋 詳細圖文介紹

▼林場肉羹

羅東林業文化園區旁50年老店推薦必推林場肉羹，逛完必定要來享受美食的啊!

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