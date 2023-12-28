捷運中山站美食NAGOMI和食饗宴是台北最新開的吃到飽，NAGOMI和食饗宴其實算是升級版的欣葉日本料理吃到飽，除了餐點品質升級之外，價錢也是全面升級，座位看起來舒服許多，裝潢風格感覺也是下了重本，連服務生都穿上和服女將打扮，開幕之初就受到眾多吃到飽迷的注目，但真的這個好嗎？就繼續看下去囉

NAGOMI和食饗宴|交通方式&訂位資訊

NAGOMI和食饗宴排隊動線還蠻奇妙的，因為他在中山站6號出口樓上，用餐時間上樓必塞車，所以它在三樓管制進入，不過他的好處也是壞處，是沒有下午茶時段，所以沒有比較便宜的方式可以吃，但是可以吃比別人多一個小時，簡單來說就是餐期超長

NAGOMI和食饗宴｜價位區間

平常日午餐/1,280元，平常日晚餐/1,480元，例假日午晚餐/1,580元。(以上價格需加10%服務費)。平日或假日依”行政院 行政總處”公告為主。

4. 兒童身高100公分以下免費(酌收150元清潔費)；身高100-130公分半價，身高130公分以上為全價計費

訂位電話：02-2559-2258（接聽電話時間10:00-22:00）

NAGOMI和食饗宴｜用餐環境

NAGOMI和食饗宴座位區我覺得感覺是滿舒服的，整個動線空間是口字型的，桌位都是大桌面可以放很多料理，桌與桌的空間也算寬敞，裝潢也是走純日式風格，完成度真的很高，日式氣氛營造也算相當完美

八個人以上就有很大的機率進包廂，我們八個人被安排進去側邊的小包廂，但缺點就是很少人來收盤子，旁邊有個餐台被我們堆了滿滿的盤子跟杯子，但是絕對是有隱私感，且採光也很明亮舒服

入座後服務生會送上就會送上「迎賓湯」，感覺就是柴魚高湯

NAGOMI和食饗宴|自助餐檯&推薦料理

一入座建議直接先點飲料，NAGOMI和食饗宴跟一般自助餐餐廳不同的是，這裡的飲料沒有讓人自取，桌上都有飲料單可以看，統一要透過服務生點餐，好處是感覺挺尊榮的，缺點是如果人多，又口渴的要命，等飲料的時間還蠻煎熬，雖然主打女將送飲料，但整個餐期吃下來其實也沒看過幾次

起手式先來一手啤酒，NAGOMI和食饗宴是提供The PREMIUM MALT’S，很讚的啤酒，另外也有一些調酒跟無酒精飲料，除了金賓系列像水以外，其他都很棒

NAGOMI和食饗宴壽司冷盤區，這區算是NAGOMI和食饗宴的重點區域，但動線亂到一個極致，同一個餐台有兩邊的排隊路線，一邊是排生魚片，另一邊則是炙燒握壽司跟手捲，一開始根本不知道要排哪邊，好在平日也沒啥人，排錯就重排一下囉

餐檯前還有很多做好的壽司，看起來都很精緻，口味也很不錯，畢竟欣葉一直以來對握壽司這塊很有自信

NAGOMI和食饗宴牛排熱食區很特別，沒有鐵板料理，然後牛排跟現煮湯居然只有一個人手，今天還是沒客滿的狀態唷，客滿的時候師傅應該會很想哭

烤物區跟炸物區還有小菜冷盤都在這個轉角處，人多的時候大家都擠在一起XD，但好在補餐的速度蠻快的，整個吃下來也沒看到有空到，炸物跟燒烤賣相都不錯，其中也不乏高價的烤香魚

茶碗蒸跟蒸蛋、炊飯，茶碗蒸很有水準，裡面有鮑魚

鐵板料理區，烤蝦脫隊不待在烤物區跑來這，骰子牛的調味很不錯，但是肉真的滿硬的不好咬，醬燒香氣有出來，下酒，烤蝦還可以夠大隻好剝不黏殼

熱炒區，有炒螃蟹、海瓜子跟扇貝，還有椒鹽鱈魚

甜點區，NAGOMI和食饗宴的甜點品項真的很多，但好吃的其實就只有那幾個，有香蕉派跟蘋果派，日式甜點蕨餅、人形燒、羊羹、水信玄餅等和果子都有，另外還有自製的水果冰淇淋，出乎意料的好吃

NAGOMI和食饗宴|推薦菜色

以千元價位級數吃到飽來說， NAGOMI和食饗宴的菜色偏少，但感覺的出來是走精緻取向，基本上要每樣都吃到不困難，而且用餐時間超長（最少也有3.5小時），要一條龍吃遍時間上絕對足夠

生魚片、握壽司系列，這絕對是NAGOMI和食饗宴的強項，生魚片種類又多又豐富，握壽司炙燒系列干貝、星鰻、比目魚，一套是三顆但不能單拿同一種，也可以點不要飯的炙燒生魚片，炙燒干貝超強！生魚片這發生小插曲，朋友去拿鮭魚生魚片，但拿到的鮭魚完全沒味道，不知道哪出了問題，第一輪拿還好是正常的，下一輪是沒味道的鮭魚

烤物算不錯，都是醬燒烤口味，種口味蠻下酒的，推薦雞肉串夠嫩，牛肉串就比較硬，雞翅膀饗饗的大勝

熱炒區螃蟹很有肉，海瓜子也夠大顆，但不耐吃，拿一輪就沒拿了，鐵板區的牛肉也不錯，整體來說NAGOMI和食饗宴的牛肉料理都比較硬，但也不是不好吃，就看個人口味

炸物，除了炸牡蠣還行，其他炸蝦炸雞都蠻乾的，攻炸牡蠣就好

烤蝦我是拿了好幾輪，本身烤蝦是沒啥味道，就是有燒烤的香氣，可以去旁邊拿胡椒鹽沾著吃，會好吃非常多

小缽料理有甜蝦，味道一極棒，但下面會搭配其他生魚片，如果要吃甜蝦勢必要一直吃生魚片…

牛排應該是用板腱，單吃沒有什麼味道，但嫩度是有的，有吃過一次就好，建議吃別的

茶碗蒸，我喝了兩壺，夠水準，鮮味都有融入湯中，裡面還有鮑魚，加點柑橘汁更好喝

日式甜點，就水信玄餅還行，其他不予置評，朋友有去拿人形燒，還是熱的很加分

如果你不是很愛吃日本料理的朋友，NAGOMI和食饗宴應該不會是你的菜，菜色偏少，選擇性也沒有很多，整個看下來還蠻多料理性質重複的，但他的酒水真的算是蠻強的，而且超長的用餐時間也是優點，像151吃飯吃很慢的人，就蠻適合來NAGOMI和食饗宴，慢慢吃都不會有壓力唷

NAGOMI和食饗宴

地址：台北市大同區南京西路62號4樓 (捷運中山站6號出口)

電話：02-2559-2258

店家/景點資訊

店家名稱：NAGOMI和食饗宴

所在地址：臺灣台北市大同區南京西路62號4樓 (捷運中山站6號出口)

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02-2559-2258

評價：★★★★★





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