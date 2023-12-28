「樹仔腳燒烤」本來是位於捷運江子翠站附近的板橋串燒攤，近期不僅新增內用區，還多了不少菜色，其中烤魚是PEKO最推薦的，味道不錯、價格也實在，「樹仔腳串燒」營業時間從晚上6點到凌晨2點，不論你是夜貓子還是苦命的加班族都吃的到哦！

原文出處：樹仔腳串燒

餐廳位於板橋宏國路，這裡雖然鄰近捷運江子翠站，但基本上外地人不會來，是板橋在地人才會出沒的小路。

營業時間從晚上6點到凌晨2點，串燒食材都在冰櫃中，想吃什麼，夾好放在塑膠盤中再給老闆算錢就好。

過去沒有內用座位，近期翻新後，可容納16人，且不限時用餐，但也正因如此，最好是先訂位，比較能確保一定會有座位。

PEKO前前後後來了很多次，每次都是隨便夾一夾就一大盤，下面PEKO會分享幾款比較喜歡的。

烤雞腿

有先醃過的去骨雞腿，味道蠻夠的，肉質軟嫩，濕潤度很足，不會過乾，如果喜歡烤乾一點跟可跟老闆說哦！

飛魚卵香腸

除了烤雞腿，PEKO每次必點的就是飛魚卵香腸，軟嫩又有肉汁，一粒一粒的飛魚卵更是豐富了口感，做為下酒菜再適合不過！

甜不辣

烤到微蓬後會刷一層薄醬再撒胡椒鹽，口感軟硬適中，不錯吃。

蔥肉串

裡面包的是三星蔥，因為想拍照，PEKO有請老闆不要烤的太焦，蔥有香但不嗆，刷上特調醬料著實不錯。

醬烤雞腳

原以為雞腳皮會偏乾硬，但並沒有，口感跟滷雞腳一樣濕潤，加上特調的中藥辣椒粉超好吃。

烤午仔魚

雖然個頭不算大，但連頭部都還有肉，魚皮酥脆，魚肉細緻，又鮮又甜，沾點椒鹽提味更優。

鹽烤吳郭魚

雖說是鹽烤吳郭魚，但老闆有耍小心機，偷偷鋪了一層切碎的蒜頭，本以為會帶點嗆味，但入口後發現不會，反而多了股香氣，

挪威鯖魚

僅簡單用鹽調味，刺少肉多，肉質細嫩，如果正在減肥又想吃宵夜燒烤是不錯的選擇。

蔬菜的部分，PEKO推薦烤櫛瓜，保有脆度跟水份，很涮嘴。

原文出處：樹仔腳串燒

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