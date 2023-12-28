有著人間仙境美稱的鐵杉林與檜木原始林步道，就位於宜蘭太平山國家森林遊樂區內，上一回從太平山莊的中央階梯一路爬升至鎮安宮，便深深著迷在這一片山林景色之中，早晨的薄霧瀰漫，輕煙裊裊，呼吸的每一口空氣是如此沁透乾淨，當時因為時間的緣故只能原地折返，想要一次全程攻完這兩個步道預計得花費至少三小時，而這回我再度踏上太平山的領域，抱著滿腔的熱血凌晨就出發，解鎖心中的夢幻步道，且讓我帶你一覽這個美麗森林秘境的風貌。

文章重點

1. 太平山森林遊樂區｜簡介

2. 太平山森林遊樂區｜開放時間及門票資訊

3. 鐵杉林自然步道｜介紹

4. 檜木原始林步道｜介紹

5. 步道景致分享

6. 太平山森林遊樂區｜景點資訊

7. 後記心得分享

8. 閱讀延伸 ｜太平山還可以這樣玩

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太平山森林遊樂區｜簡 介

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。

太平山森林遊樂區｜開放時間及門票資訊

從宜蘭太同鄉沿著省道台七線、台七甲線上山，道路寬敞平坦最為方便就是開車前往，估計從大同鄉的玉蘭茶園到《太平山入口收費站》約40分鐘，人車皆須收費再進入，然而從收費站仍需再開車大約40-50分鐘才能到《太平山莊》

開放時間如下:

■ 平日（星期一~星期五）及寒假期間平日 06:00~20:00

■ 假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假 04:00~20:00

收費方式如下:

■ 其他詳盡說明請參照 太平山官網收費標準 ​

鐵杉林步道&檜木原始林步道｜怎麼去?

首先須開車至太平山莊，從一旁的中央階梯順沿而上，而這裡就包含了幾個重要景點，例如: 蹦蹦車站 、雲海咖啡廳、原太平山俱樂部、景觀平台、餐廳和住宿區、鎮安宮。沒錯，要走鐵杉林步道和檜木原始林步道必須先爬496個階梯，很多人聽到一開始就會怯步了，這也是一般遊客到太平山不會直接挑戰的地方，如果真心確定要走步道建議一定要有充裕的時間和體力，做好準備再出發

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100階到達紅檜館，164階到達雲海咖啡館和餐廳，198階到達香杉館，210階到達蹦蹦車站，273階到達台灣杉館，367階到達原太平山俱樂部，以及肖楠館、扁柏小屋，496階到達鎮安宮， 鐵杉林步道和檜木原始林步道的起始點就是鎮安宮後方

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記得第一次爬中央階梯的時候，確實有種喘吁吁的感覺，接近2000公尺的高山空氣稀薄，一步一步得調整呼吸慢慢前進，第二次再來便覺得輕鬆許多，看見上面這個原始森林公園的牌樓，心裡的小確幸油然升起，代表著已經抵達中央階梯的最高處–鎮安宮了，當然也就是步道的起點囉​

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關於「太平詩路」

2004年宜蘭太平山的太平詩路揭幕，是台灣東北部第一條文學步道，羅東林管處為了見證太平山的開發史以及增添文史風采，將出身於蘭陽地區的文藝詩人李潼、黃智溶等人共20首詩，由戴埤圳、廖慶昌揮毫，張永能塑燒陶板，加上簡閱卿題字，在太平山國家森林遊樂區內的原始森林中，打造出幽靜美意的太平詩路，走在木棧道的森林裡，希望遊客漫步其間身心暢快，享受美景與欣賞美妙的詩文，沉浸在這雲霧山嵐、青翠古樹的人間仙境。

如同太平詩路記事所述「健行山林步道，以詩文引路，可呼吸吐納清雅的語言，讓情感理智與詩文結伴，走出自在輕安的步履，且調息慢行」

(以上部分節錄於 國家文化記憶庫)

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▲太平山_鎮安宮

★詳細圖文介紹

​坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

★詳細圖文介紹

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」悠遊全攻略｜教你如何美拍山谷與鮮黃車廂｜搭乘貓頭鷹小火車穿梭森林巨木

★詳細圖文介紹

​宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

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經過鎮安宮之後就可以看見步道入口的指示牌，加油~調整呼吸一下，真正的挑戰才要開始呢！

檜木原始林步道｜介 紹

檜木原始林步道是台灣最容易接近的天然原生檜木森林，海拔2000公尺全長大約0.6公里，步行時間為50-60分鐘，由木棧道鋪設平緩易行，從鎮安宮為起點，經過人間仙境涼亭、鐵杉林步道入口平台形成環狀一圈。這一塊面積2公頃，由紅檜、台灣扁柏、台灣杜鵑、昆欄樹等台灣原生種所組成的森林，沿途有千姿百態的巨木、盤根錯節的古樹、形狀奇特的樹洞，甚至還有「雙代木」的景觀 (以上擷取自太平山森林遊樂區官網)

▼黑色O型環狀即為檜木原始林步道 ​

鐵杉林自然步道｜介 紹

鐵杉林自然步道位處於海拔2000-2200公尺的針葉林、闊葉林過渡帶，森林結構分為四層，最高層是台灣鐵杉及檜木混合林，第三層是玉山箭竹等，第二層是台灣杜鵑等闊葉喬木，最底層則為草本層，生態豐富且層次分明，步道全長約1.3公里，步行來回需２小時，是一條略帶挑戰性的高山森林步道。由於這裡地勢高聳面迎洋流，所以終年水氣匯聚雲霧瀰漫，猶如人間仙境，同時此處也是太平山莊的水源地。此步道一路向上爬升，終點站的景觀平台為全程的最高處，也是賞雲海觀夕陽的絕佳位置。 (以上擷取自太平山森林遊樂區官網)

鐵杉林自然步道是接著檜木原始林步道 中間０.3K處開始起登，也可以說兩條步道其實是連接在一起，我們這次一起挑戰全程，由檜木原始林步道左邊走，接續到鐵杉林自然步道，登頂折返下山時再從檜木原始林步道右邊出來，剛好把環形步道完整的走了一圈

步道景致分享_檜木原始林步道

第一段的檜木原始林步道算是簡易級，大致平坦好走，木棧道鋪設完善且寬敞，偶爾的階梯和坡度也不會太大，夏天來到這裡真是舒服極了，有陽光有微風有樹蔭，可以哼著歌兒輕鬆漫步

兩旁盡是高聳筆直的樹木，走在其中被滿滿的芬多精圍繞，綠意蒼蒼身心舒暢，古樹枝幹奇形怪狀，令人讚嘆大自然的美妙

用散步的心情來走這一段特別愉快，不到一會兒便有景觀平台可以稍作駐足，這裡的步道和平台皆以不破壞生態的工法來建造，所以平台中間仍然保留有樹根枝幹，甚是奇特

小徑旁倒地的樹幹橫亙山野，這些枯木可是穩定和維持森林生態系統的重要角色，也是苔癬蕨類、真菌類以及昆蟲、無脊椎動物的家園

一般人來太平山多是到太平山莊附近參觀，或者搭乘蹦蹦車，再來就是去知名的翠峰湖、見晴步道，相對於這兩條步道的遊客少了許多，卻是多了寧靜悠然，也好，我喜歡這樣的清閒感，不被打擾的大自然才是真正的大自然，這一處原始林地就讓它們安安靜靜與世隔絕，偶爾讓我們這些小精靈悄悄地探索

「太平詩路」詩文欣賞

走在檜木原始林步道中，除了放慢腳步欣賞秀麗景色，別忘了還有森林文學步道的詩句可以閱讀，沿途這塊塑燒陶板用優美的字體書寫著，而下方則另外有一塊正楷的對照文，讓民眾看得更簡易明瞭

▼與巨木談不朽

▼巨樹之心

因為篇幅的關係我只放了三首詩文，給大家看看，這一篇巨樹之心將太平山步道古樹的盤根交錯與歲月歷史痕跡的年輪描寫得很深刻，短短的幾句卻是百年的記憶光景，美級了

▼雲三朵

檜木原始林步道中有幾處涼亭與景觀平台，這也是它最親民的地方，因為接下來要走的鐵杉林自然步道可就沒有這麼和藹可親囉

標高2000公尺的人間仙境一定要打卡一下，證明我真的有來過呀哈哈

步道中一棵巨樹矗立眼前，樹幹分岔兩邊形成三角洞穴，這樣奇特的景觀不只一處，走著走著都有讓人驚喜連連的感覺，站立於樹旁的我更顯出渺小，大自然萬物的一切如此變化莫測、深奧難理，放開胸懷來擁抱，好像什麼事情都能夠看得開了

步道景致分享_鐵杉林自然步道

經過檜木原始林步道中段的分岔處，這裡便有指標說明是鐵杉林自然步道起始點，妳看看那後面的怪樹佈滿了青苔蕨類，有別於人造林的壯闊整齊，眼前所見皆是奇異的原始林木風貌，說這裡像魔法森林也不為過

▼鐵杉林自然步道起始點

經過這個原木的招牌就要開始體力活囉 😝

一般民眾若是閒晃大多只會走環形的檜木原始林步道，接下來的這裡是需要耗費時間和體力的登山步道，一定要斟酌準備好再出發

一開始起步就看見一個超級巨大的奇特樹洞，後方的登山隊伍在這裡取景拍照留念

鐵杉林自然步道沒有在開玩笑，海拔2000公尺一路到2200公尺的山路，距離1.3公里就要爬升200公尺，單趟攻頂也得花上一小時左右，這裡的山徑更加狹隘陡峻，一路階梯拾級而上，越走越覺得深入山野之中，抵達終點之後又是「太加縱走」的起點，前方那一行登山隊應該就是去挑戰的吧，真心佩服，我還是先攻完這一條再說吧

還好我們是夏季健走攀登，選了個晴朗穩定的天氣，否則這步道長年被霧氣壟罩，難免濕滑，一定要小心腳步

攀爬的過程已經不是用散步的心情來形容，而是專注又認真的調整呼吸，家裡的青少年體力比較好，遙遙領先在我前面，媽媽每天的雞湯不是燉假的，哈哈

沿途的高大巨樹轟直挺立，樹影婆娑且能夠看見穿透的陽光和藍天，路旁野草叢生苔癬茂密，滿佈了樹幹和岩石，原始森林的風貌充滿了旺盛的野性美感

這裡的遊客更少，大家應該都跑去坐太平山蹦蹦車了，獨自走著安靜地連自己的呼吸聲都能聽見，一點點的風吹草動都足以驚動眼耳，爬山健行最能沉澱心靈，難得什麼都不必想，腦袋放空空儘管往前走

前段的木階梯結束，接著就是盤根錯節的樹根山路，太平山步道中經典的葉脈圓木樁又出現了，我第一次看見這個裝置是在山毛櫸國家步道，後來攀爬翠峰湖環山步道也有，好熟悉好親切啊，我竟愛上了踩踏圓木樁的愉悅

步道裡所見皆是珍貴的紅檜、扁柏、台灣杉，百年古樹有的高聳入天有的倒臥，肆意生長的姿態萬千，三代木的形成就是一些傾倒死去的大樹，它的樹根又新生了第二代樹幹，枝幹繁複、盤根錯節，之後又再度生長出第三代樹木的特殊景觀，朽木枯幹造就了其他新的生機，也是許多動植物棲息的場所，繁衍了鍬形蟲、天牛、馬陸、蜘蛛等等昆蟲，大自然的孕育以及生生不息的循環在這裡永續不斷，森林就是最珍貴的寶藏

步道兩側展現了豐富的生態面貌，

地衣和苔癬植物茂盛生長

深山裡的舊木橋，看似歷經風霜的它終年於此，靜靜守候登山行者

蜿蜒曲折、高低起伏不斷，一小時考驗著體力耐力的行程，高山雖然是涼爽的氣溫但也會讓人全身冒汗，走一段都不覺得冷了

沿途景色讓人覺得心曠神怡，我不時停下腳步來拍照或欣賞，這一條人煙稀少幽靜美麗的步道其實返家後時還會很想念

終於抵達目的地景觀平台，此時已是累噓噓腳發抖，攻頂的地點可以遠眺大霸尖山的山巒景致，但是因為背光還有前方樹叢遮蔽視野的關係，覺得山線並沒有特別明顯和開闊，不過挑戰完成也算是成就感滿滿

原路折返下山的路感覺比較輕鬆，天氣甚好路況極佳，我們慢慢步行回到起始點 鎮安宮，總花費時間大約3小時，吸收了森林的能量讓人精神飽滿又充滿活力，期待下一次的山林之旅

太平山森林遊樂區｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣大同鄉(太平山森遊樂區內)

■ 營業時間 6:00-17:00

■ 太平山官方網站 (請點選)

窩客島 WalkerLand 撒野樂活小村婦

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後記心得分享

●太平山國家森林遊樂區檜木原始林步道一定要來看看，大片的檜木林相風貌壯麗動人，古樹蒼鬱，步道完善好走，很適合利用一小時散步欣賞

●鐵杉林自然步道屬於登山級步道，高低起伏較大，一路上坡需要較好的體力，沿路奇樹怪石景色加上生態豐富，也是頗具有特色的步道，值得一遊

●前往步道一定要考量體力和時間，建議一定要選上午前往，才有足夠的時間返回

●太平山區經常下雨甚至大霧瀰漫，務必注意腳步，穿著衣物需備齊，雨鞋拐杖在天氣不好的時候可以用上，且注意是否濕滑泥濘

●全程走完兩個步道時間需抓3-3.5個鐘頭

閱讀延伸 | 太平山還可以這樣玩

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