老闆娘因為太愛吃火鍋而開火鍋店，從湯底、肉品、海鮮到菜盤都精心挑選過，肉品選用成本較高的美福頂級熟成肉品，海鮮每日從產地直送，菜盤不只皆為未加工的原型食物還包含很珍貴且營養價值高的鹿角菜，開業幾個月就已有800多則評論4.9星；如果你是無肉不歡，千萬別錯過「真鮮海鮮和牛鍋物」最新推出的無肉不歡雙人套餐，肉量足足有60oz，四個人都夠吃！

原文出處：真鮮海鮮和牛鍋物

餐廳位於寧夏夜市旁邊，鄰近捷運雙連站（2號口），出站後步行5分鐘即可抵達；開車前往的朋友，可將愛車停在蓬萊國小停車場、民生停車場或城市車旅台北馬偕醫院地下停車場，交通十分便利。

裝潢新穎，給人一種溫馨的感覺，一樓以2-4人桌為主，二樓則是4-6人桌。

如果是家族或部門聚餐也有提供兩個類包廂，可容納8-12人左右。

給狗狗吃的也是美福牛肉

「真鮮海鮮和牛鍋物」是寵物友善餐廳，只要帶狗狗來，工作人員就會幫狗狗準備餐點，清水煮牛肉後還會分剪成小塊，並放在寵物專用的飯碗裡，貼心度100分。

飲料區有可爾必思、義豐冬瓜茶跟檸檬水

醬料區除了常見的沙茶醬、蔥花、蒜頭、洋蔥末、生辣椒，還有提供主廚特調的鳳梨豆乳醬跟極度辣妹。

初訪者可參考店家建議的調製方式

無肉不歡雙人套餐

如果你是肉控，那來到這裡推薦你點無肉不歡雙人套餐，肉品可選擇牛肉或豬肉，總肉量為60oz，真的是吃肉吃到嘴酸吃到撐。

日式昆布柴魚 vs 香麻青花椒湯

有人稱青花椒湯為「綠色麻辣鍋」，本以為會又麻又辣，但實際入口僅微麻微辣，就算是不太能吃辣的朋友也能大口品嚐，至於用了哪些藥材，老闆娘說是祕密，還沒入口就能聞到陣陣清香，顛覆了麻辣鍋就等於重口味的印象，不只能喝，還非常清爽，涮肉超讚

四川麻辣鍋 vs 北海道起司牛奶鍋

麻辣鍋裏頭沒有鴨血、豆腐，看似紅咚咚的湯底，輕輕撥開辣油後喝上一口，是舒服溫潤的的辣湯。

北海道起司牛奶鍋是更新菜單後才推出的，用柴魚高湯為基底，再加入鮮奶跟高鈣起司片，是大人小孩都會喜歡的味道。

菜盤比一般台北火鍋店都大，而且內容物皆為「未加工」的原型食物，包含鹿角菜、青菜、玉米、香菇、金針菇、番茄、南瓜、紅白蘿蔔、芋頭以及豆腐等，其中鹿角菜很珍貴且營養價值高，很少有火鍋店會提供，讓PEKO非常意外。

無肉不歡雙人套餐（犇）

組合內有不同部位的三款肉品，包含US無骨牛小排、US板腱低脂牛、US特選牛胸腹。

你瞧瞧這份量，盤子比丸子的手臂還長，而且油花分布的非常漂亮，不虧是美福肉品。

US無骨牛小排

US板腱低脂牛

US特選牛胸腹（牛五花）

四款湯底中，用四川麻辣、香麻青花椒涮肉基本上是不用再搭配沾醬就很夠味。

還記得主廚特調醬嗎？

PEKO刻意用較清淡的日式昆布柴魚來涮肉，再沾用鳳梨豆乳醬跟極度辣妹條的沾醬，發現特調沾醬能引出肉品的甜味，真的非常不錯！

PEKO用牛奶鍋湯底煮讚岐烏龍麵，然後加上一點醬油、沙茶、蔥花跟極度辣妹，味道出乎意料的好，你們可以試試。

飯後還有來自泰國明果的巧克力雪派

原文出處：真鮮海鮮和牛鍋物





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