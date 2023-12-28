2023/2024最新 台中住宿開箱》草悟道文旅 位於台中市區、草悟道附近高CP值的一間住宿推薦

【台中草悟道文旅】台中住宿探店心得

台中住宿推薦 草悟道文旅 店面照

可能是住宿開箱也好一陣子，這次很榮幸受到台中草悟道文旅的邀請，前往開箱體驗一下。草悟道文旅位於勤美誠品綠園道，地理位置可以說是非常優，附近非常熱鬧。由於我們是平日前往，當天入住者不多，無法感受隔音好或壞。房間整體乾淨，有隔出一另一個類似客廳的空間(?，設計上蠻特別的。整體風格為工業設計風，衛浴也是乾濕分離，整體CP值不錯。

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【台中草悟道文旅】房間價位

台中草悟道文旅的價格從網路上查到為平日、週五入住與假日三種不同價格，分別為：

。平日：1099

。週五：1833

。假日：3425

【台中草悟道文旅】環境簡介

。房間設備。

雙人房的房型中，有一個簡單的單人沙發、雙人床和桌子等。整潔度不錯，空間以市區來說算大，但燈光稍微暗了一點。

。浴廁設備。

衛浴空間非常大，為乾溼分離。基本的一次性牙刷等都有備足，算是蠻貼心的。

【台中草悟道文旅】用餐空間

。隔天早餐。

由於我們體驗的時候，6樓餐廳在整修，因此無法完整體驗到他們的自助餐。在整修期間，草悟道文旅提供餐盒可以帶回飯店享用。餐盒的包裝非常精緻，餐點則是從肉、菜到蔬果都有，可以說是吃得很飽。

【台中草悟道文旅】人員態度

人員態度上，當天入住到退房人員態度都不錯。即便我們還沒表明身分，也不會有不一樣的待遇。

【台中草悟道文旅】店家資訊

名稱：台中草悟道文旅

電話：04-35019388

地點：403台中市西區英才路512號

訂房：https://www.facebook.com/cghoteltw/

注意事項：該文旅無配合停車場，但可以使用發票店家會補助100元。

【台中草悟道文旅】地理位置 / 怎麼去

台中住宿推薦 草悟道文旅 地理位置 怎麼去

台中草悟道文旅位於台中市區草悟道，前往方式理智派提供兩個方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往台中草悟道文旅的朋友，可以先於台中車站下，於門口轉乘公車51、107、303、302、304、308、328等約15-25分鐘即可抵達。

。自行開車：欲自行開車前往台中草悟道文旅的朋友，無論使用國道1號還是國道3號都非常方便。使用國道1號的朋友，可以於178-台中 號交流道下，沿台灣大道行駛約15分鐘左右即可抵達。使用國道3號的朋友，於國道4號轉入國道1號，於178-台中 號交流道下，沿台灣大道行駛約15分鐘左右即可抵達。

【台中草悟道文旅】停車位置

台中住宿推薦 草悟道文旅 停車位置

台中草悟道文旅位於台中市鬧區的草悟道，飯店本身沒有停車場，附近則是有停車場可以使用。停車的話，可以拿發票給飯店人員，有停車補助(須注意一下有上限)。

台中住宿推薦 草悟道文旅 停車指示與補助

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