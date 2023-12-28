擁有豐富的自然景觀與人文風情的宜蘭，向來是許多遊客前往旅遊的熱門地區，其中更以觀光農場為親子最愛，而位在宜蘭的農場種類繁多，有以動物為主題的農場，也有以農業為主題的農場，而這次要遊玩的農場則是動物、農業皆有的星寶蔥體驗農場。

星寶蔥體驗農場

星寶蔥體驗農場的創立是由一位退休的上班族返鄉務農種植三星蔥，為了讓遊客親身感受蔥餅從種植到製作的過程，於是將田地轉型為觀光農場讓遊客參與下田拔蔥、洗蔥並規劃與蔥相關的美食DIY體驗，也飼養梅花鹿、迷你驢兩種萌寵與遊客們互動，透過園區人員的導覽與解說更進一步的了解三星蔥，從中得到樂趣、品嚐蔥香四溢的小吃，若攜小朋友前來也能達到親子共遊、寓教於樂。

以為預約平日下午來訪星寶蔥的人應該會少很多很多，沒想到一進到農場裡，不僅是散客多，連遊覽車也是一輛接著一輛，完全出乎意料之外的人潮呀！原來來農場的遊客不單單只有台灣人而已，有更多是來自國外的遊客，沒想到他們也對台灣的三星蔥這麼感興趣，突然感覺與有榮焉（疑？）。

在報到後，趁著集合的時間還沒到，與朋友兩人就先打開美拍模式，而第一個場景就選在農場的門口，在大樹旁有擬人化的三星蔥藝術裝置，他們騎著卡打車的籃子中裝有不少可供拍照的舉牌，像是「不要再蔥空我了！」、「蔥明美麗」等，都是與「蔥」相關的字句，與其合照更顯得有趣萬分，來訪星寶蔥可以別忘了舉牌呀！

▲農場門口旁的三星蔥藝術裝置，旁邊還有可愛小鹿的立板。

▲「好的！大家不要再蔥空她了。」相較於朋友的委屈臉，後面的三星蔥就是幸災樂禍的表情（哈。

星寶蔥體驗農場︱活動及票價

星寶蔥體驗農場採門票制，以活動分成三種門票，第一種門票是全部都有的三星蔥×可愛動物，其內容有三星蔥導覽／拔蔥／洗蔥、蔥派DIY、可愛動物導覽／互動／餇料或牧草一把及伴手禮券，是一款動植物聯合的套票，而且價格非常超值只需要＄350／位，體驗時間大約為兩小時，其中還有＄50可折抵園區消費（限當日使用不找零）。

而第二種及第三種則是以上的活動中只體驗一至兩項，給予的折抵券與伴手禮券也稍微有些變動，價格皆為＄220／位，體驗時間為40分至60分不等。另外，未滿5歲（2－4歲）的孩童及滿75歲以上的長者，僅需付清潔費＄50（可折抵）。

門票除了可以現場購買外，也能直接在官網或其它旅遊平台上購買預約，網路預約者能享有優先報到唷！

星寶蔥體驗農場門票預約及購買 星寶蔥官方網站

▲星寶蔥的櫃檯就在農場門口左側。

三星蔥×可愛動物：三種願望一次滿足的動植物聯合套票

取票後，園區人員很貼心在票根處寫上場次的集合時間並告知集合處。動植物聯合套票最厲害的地方就是能完全使用，像是伴手禮券可以至櫃檯兌換三星蔥或是牛舌餅，折抵券再享用蔥派時直接買飲料買完了，連中間的票根也能在櫃檯兌換環保袋（需兩張票根）、貼紙或胸章，全部兌換完後，心裡默默有股超值感且沒有票根帶回家變成垃圾的困擾，想留念？那拍照保存就好了，既環保又省收納空間。

星寶蔥體驗項目①與萌寵的互動時間

萌寵的所在區域就在農場旁的停車場空地上有一座白色的建築後，其建築是園區咖啡廳，販售咖啡、飲品及輕食，若喜歡小鹿玩偶或鹿角髮箍等紀念小物，這裡也有提供。與萌寵互動的集合地就在咖啡廳內，時間未到前可以在咖啡廳門口與小鹿、迷你驢動物立板拍幾張照，像朋友就特愛「五鹿財神」。

互動開始前，導覽人員會先在室內進行一段互動須知，比如迷你驢的身型較小，大人餵養飼料手需要放低一些，也介紹餵養飼料，兩種萌寵嘴舌會帶有什麼樣的觸感，最重要的一點是不要太過大聲以免驚動萌寵使其失控。除了飼料以外，農場也提供牧草，不喜歡導覽人員形容的觸感的人，可以直接選擇牧草。

▲與萌寵互動的集合地在園區的咖啡廳內。

▲咖啡廳門口外擺放了數個動物立板，每個都很可愛，標語都與「驢」、「鹿」相關。

▲朋友特愛的「五鹿財神」。

▲園區咖啡廳室內櫃檯。

▲販售的小物。

▲當日有陽光從落地窗灑入室內，直接就是美拍現場了，恰好有幾隻驢出現在外頭。

▲坐在長凳上聽導覽人員解說。

▲飼料本人。

▲看到有人聚集就迫不及待搶第一的驢－初二。

圈養動物的地方本身氣味就不會好聞到哪，慶幸的是味道不會太濃，還在個人可接受的範圍之內。當我們拿著一把牧草進入牠們的生活領域裡，就開始被緊迫盯人，雖然有別的遊客可以分散牠們的注意力，只是過沒多久別人都餵完了，只剩我們手中還有，再次又成了牠們的矚目焦點。

公驢是隻地域性強且精力旺盛的動物，假設有兩隻公驢待在外場，那麼互相追逐的戲碼演上半天也不嫌累，所以農場就將公驢們一一分開。大哈在驢舍裡，看到遊客們遺忘牠的存在而發出高亢洪亮的叫聲，那副模樣會讓人誤認牠是驢子界的馬景濤，另一隻初九雖然在外場空間裡，卻被關在木柵欄內，所以只剩溫順的小哈被綁著及搶食都輸母驢的自然卷毛－初二。

最好辨認的是兩隻母驢，分別是初二媽及初九媽，兩隻搶食都不輸他驢，一丁點都不留給兒子（初二）的概念，但也蠻會撒嬌的，會用頭輕輕蹭著我們，讓人心軟再把牧草餵食給牠。互動時間不光僅有餵食，還包含牽驢散步、幫驢刷毛，有任何對驢的疑問都可以隨時詢問導覽人員，讓遊客能更進一步的了解迷你驢與小鹿。

▲初二媽與初九媽都是乳牛色，所以要從色塊分布來辨認，旁邊的是初二。

▲驢界馬景濤非大哈莫屬，突然地發出很大的聲音讓人驚嚇到，歡迎現場體驗：）。

▲與驢相比，小鹿們好似更加溫柔與溫馴，不太會上來搶食，看到小鹿一臉吃得很滿足樣。

▲牽小哈散步回來後，輕輕地蹭著我；刷驢毛的刷子。

星寶蔥體驗項目②蔥派DIY－自己的點心自己動手做

蔥派DIY是朋友最期待的環節之一，製作步驟由園區人員現場示範，坐太遠的遊客們可直接觀看LIVE版的電視螢幕，不必通通擠上前，是很貼心的設備。

蔥派做法簡單，園區人員先發放份量適中的麵團給每位參與的遊客，滴適量的油抹勻於桌面上，以手掌將麵團壓平，再使用擀麵棍上下左右延展麵團至適合的大小，放入兩尖匙的三星蔥花後，以麵皮包裹住蔥花，其中還有一些小細節，像是把空氣擠出及使用擀麵棍壓平左右尾端兩側等動作，最後中間留個小圓再繞幾個圈圈就大功告成了，之後只要將做好的蔥派送至園區煎台的工作人員手上並領取號碼牌，稍待片刻就能拿到熱騰騰的蔥派點心了！

煎至金黃的蔥派，外皮非常酥脆，集中於麵皮內的三星蔥能將其香氣與蔥汁完全在嘴裡發散，就算不沾任何醬料也很有味道，與蔥油餅相比，個人更偏愛有滿滿蔥香的蔥派。若報名下午的場次，那下午茶點心就非蔥派莫屬了。

▲園區人員正示範蔥派製作步驟。

▲將麵團以手掌壓平。

▲以擀麵棍將麵團上下左右延展至適合的大小，再放入兩尖匙的三星蔥。

▲將三星蔥裏進麵皮裡。

▲繞個圈圈就是蔥派成品了。

▲送至園區煎台的工作人員上並交換號碼牌。

▲工作人員煎派中。

▲隨便咬一口都能吃到三星蔥！

星寶蔥體驗項目③－1 下田拔蔥趣

蔥本身具有耐旱不耐澇的生長習性，但種植於田地中，難免會有泥濘，所以在下田之前會先在農場裡換上雨鞋，再前往種滿三星蔥的田地。田地位置位在園區咖啡廳旁的小路之後，放眼望去是一畦又一畦的蔥田，只不過有些蔥田經過連續假期後被遊客們拔個精光，目前還在持續生長中，蔥的生長期大約為三個月。

三星蔥之所以能成為台灣著名的蔥品之一，是因為宜蘭三星鄉的地理位置恰好位在雪山山脈與中央山脈之中，其灌溉之水源是由這兩座山脈溪流流下的山泉水，又因蘭陽平原的地勢平坦、土壤肥沃及氣候溫暖等因素，使得三星蔥的口感極為鮮甜並具有獨特的蔥香，是諸多人最愛的蔥品！

在拔蔥之前，導覽人員會先介紹並示範如何正確的拔蔥，只要依照解說就可以輕輕鬆鬆把蔥拔下來。在市場上眅售三星蔥的蔥白有15公分以上，但星寶蔥的蔥田為觀光用就沒有種得那麼深，蔥白的長度也略減正常蔥品幾分，不過這裡的蔥完全不施放農藥，僅以稻草、酵素及光照來驅除蟲害，請放心拔蔥及食用。

▲下田前，導覽人員會先請遊客們換上雨鞋。

▲通往蔥田的小路上，還蠻適合美拍的。

▲看見這光溜溜的蔥田，就能間接了解星寶蔥有多受觀迎了。

▲還有一畦蔥田可以讓遊客折騰：）。

▲導覽人員正在解說如何拔蔥。

▲實際拔蔥，一人可拔一把。

▲油綠的蔥田。

星寶蔥體驗項目③－2 把蔥洗乾淨

拔完蔥的下一個步驟就是洗蔥了，附著許多泥土的三星蔥，可先於蔥田處輕輕敲掉多餘的泥土，剩下的髒汙就到農場裡的洗蔥池以搓揉的方式洗淨，記得別太粗魯，以免洗到三星蔥都脫皮了。

想要把三星蔥帶回家嗎？這時候可召喚出套票裡的伴手禮券，拿著一把蔥到櫃檯處，只要蔥的重量未超過農場限定的重量，就能以伴手禮券兑換這把蔥回家！

▲洗蔥、洗蔥，把蔥洗乾淨。

▲洗蔥池是流動的哦！

星寶蔥體驗農場 資訊與交通

興高采烈的結束所有的體驗行程，想要繼續拍照的我們，就先把伴手禮三星蔥寄放在櫃檯，只是最後就將它遺忘了，直到在通往台北的車上才想起來，再見，我的三星蔥！最後，除了伴手禮要記得拿之外，票根也可以兌換紀念小物哦！我們兌換了兩個隨機的胸章，打算別在我的背包上。

星寶蔥的活動節奏蠻快的，三合一的體驗時間根本「咻」一下就過了，很好玩也過得很充實，想要體驗拔蔥、洗蔥及製作蔥派等樂趣，歡迎來到星寶蔥體驗農場，可以先上網預約場次及購票哦！

（本文與星寶蔥體驗農場合作，其照片及文字皆為真實拍攝與體驗心得。）