羊博士鍋物料理， 台中羊肉爐推薦 。天氣冷大家都要吃羊肉爐補一下，位在清泉崗旁的羊博士鍋物料理，主打羊肉爐、燒酒雞、九尾雞鍋，在網路上也是小有名氣，旁邊就是清泉崗知名地標<親愛精誠>非常好找。一到現場上百桌滿滿人潮，場地大停車方便，朋友聚會吃鍋進補這間真的很可以耶~

羊博士鍋物料理

地址:台中市沙鹿區清泉路4之6號

電話:0981-282-713

時間:12:30-14:00；16:00-21:30（週一公休）

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羊博士鍋物料理在哪裡

羊博士鍋物料理位在清泉崗基地旁，走中清路五段看到<親愛精誠>牌子，轉接信義路進來就能看到，這裡沒有太顯眼的招牌，門口羊肉爐的燈籠可以辨識他們家。

店家裡面可停放給台車跟機車，對面也有大型停車場，假日可說是一位難求阿~就知道這家人氣有多夯。

羊博士鍋物料理環境介紹

羊博士鍋物料理占地非常大，除了室內搭建鐵皮的空間，外面還加搭了棚子，這裡比夜市還熱鬧阿~

如果沒來羊博士鍋物料理吃過，一定跟我一樣被這滿滿人潮嚇到，全場近上百桌幾乎都坐滿了人潮，天氣冷大家都來這裡吃羊肉爐了~

鐵皮屋室內一樣滿滿滿，彷彿就像流水席的場景

裡面小菜盤喜歡吃什麼自己拿，這裡都是看盤子計價

廚房窗口有火鍋料、冷盤、蔬菜等也是可以來自取喔

啤酒、果汁、飲料肯定少不了，裡面冰箱可以自取

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

羊博士鍋物料理菜單價位

知名招牌羊肉爐可依人數選擇大小鍋，另外燒酒雞、九尾雞鍋也是許多人推薦的，自取的冷盤小菜都以盤計價，更提供多款熱炒可以選擇，朋友聚餐、吃鍋、聊天都相當適合。

招牌羊肉爐/中鍋

我們4人選了中鍋的羊肉爐，基本鍋底就有帶皮羊肉、豆腐跟高麗菜等配料，上面撒上一把香菜整個味道非常香。

火鍋料/冷凍盤

冷凍盤選擇很多，有各式火鍋料跟丸子，米血、豆皮也是煮火鍋必備

蔬菜/菇類/鴨血

在外吃美食也要配一下蔬菜，當季的山茼蒿非常新鮮

滑嫩鴨血是我的最愛，放到羊肉爐裡面吸收湯汁，吃起來更有味

涮滷羊肚

滷羊肚推薦可以點一盤來吃吃看，口感彈性有嚼勁，記得這個也要下鍋煮一下

麵線

羊肉爐必點一盤蔥油麵線，蔥油的香味真的很迷人，一個人吃一盤應該就差不多了，肚子要留點空間吃羊肉跟火鍋阿~

羊肉片

嚴選的新鮮羊肉片，是帶有豐富油脂的部位，切片不會太薄剛剛好，點一份大家可以一起吃

店家自製的腐乳醬跟辣醬，鹹香的滋味，沾肉或火鍋料都很百搭

點了很多菜，可以分好幾輪慢慢下，湯不夠還可以再請服務生來加湯

他們家羊肉爐是紅燒的湯頭，淡淡的中藥香，口感溫和順口好喝，喝完也不覺得膩口，裡頭羊肉塊也給了不少。

帶皮羊肉肥嫩嫩的超好吃，重點是選用新鮮的羊肉，沒有太重的腥味，皮Q肉細嫩，趕緊來大快朵頤一番

羊肉已經燉煮到很軟嫩，咬起來也鮮甜多汁，本身味到單吃就很好吃，沾醬則是添增一些鹹香的風味

豆腐、米血、鴨血也很不錯，我覺得是湯頭好的關係，火鍋料丟下去煮，吸飽了湯汁，吃起來更香甜更有味

羊肉片是原肉下去切片，咬感特別好，熟度我覺得看個人喜好，有人喜歡全熟，有人喜歡涮到粉紅色起鍋，口感也更軟嫩。

我們就這樣一完一輪又一輪，滿滿的蔬菜跟火鍋料，大家也都吃得很滿足，難怪這間生意這麼好。雖然用餐環境有點像在吃流水席，但這樣感覺很熱鬧也挺不錯的。重點是他們家食材新鮮，羊肉跟其他菜色也都好吃，值得再回訪的一間羊肉爐，推薦給大家。

店家資訊

羊博士鍋物料理

地址:台中市沙鹿區清泉路4之6號

電話:0981-282-713

時間:12:30-14:00；16:00-21:30（週一公休）

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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