累了一天，最想做的就是回到自己溫暖的小床，任憑疲憊的身軀在柔軟的床墊上放鬆，讓自己徹底放空。一張舒適的好床，真的可以讓人感到幸福啊!之前就介紹過好睡王內湖店的床墊，擁有20年經驗打造好睡王床墊品牌，更是亞洲唯一 獨家代理比利時百年品牌名床NILL SPRING尼絲普林 的廠商，現在他們還推出了一項令人驚豔的成家服務專案。

這次就帶你們去逛好睡王家居新店旗艦店，喜歡好睡王的床墊沙發家具、又正值要裝修購屋的朋友強烈推薦來逛一下，會有很多收穫喔!

好睡王家居新店旗艦店

好睡王家居 新北旗艦店

地址:新北市新店區中正路470之1號(備有停車場)

電話:02-22186726

官網:https://bit.ly/3zRtE1L

FB:https://www.facebook.com/sleep88

好睡王官網‧IG‧Youtube‧Line線上服務：https://bit.ly/3zgHwlY

好睡王家居新北旗艦店滿大一間，店門口左手邊就是停車場，逛家具超方便的。

空間寬敞逛起來真的超級舒服的，雖然這裡沒有兒童遊戲室，但如果家長帶小孩子來，想要好好的逛一下店員也會協助安撫開影片，真的是神助手啊。

好睡王家居 品牌介紹

好睡王家居最厲害就是它是亞州唯一獨家代理、ODM百年品牌NILL SPRING的廠商，同時也擁有自有床墊品牌，在這裡可以挑到30多款床墊。同時也擁有義式經典沙發、茶几、床頭櫃等多樣化的家居商品，而且可以客製化，尺寸、材料都能量身設計，完全符合客人對家的期望。

NILL SPRING尼絲普林的百年傳承歷史在好睡王家居館裡都看得到，而且他們現在比利時的西佛蘭德省舊址廠房也成為博物館(對你沒聽錯床墊做到有博物館了)，館內保存了大量的歐洲皇室貴族訂製家具的原始訂單，包含了1919年白金漢宮、1920比利時皇宮及1912年丹楓白鷺宮的訂單原件，博物館看得到，新店旗艦店裡也看得到喔(笑)

好睡王家居 床墊介紹

想要在家裡睡到猶如飯店的床嗎? 那就要來試試看這張Mons蒙斯-獨立筒床墊。

Mons蒙斯很特別總高42公分，因為它舒適層做得特別厚，特別選用德國AGRO鈦合金鋼材彈簧，重量輕但支撐度更好。表布使用石墨烯內暖纖維、比利時乳膠、防螨率高達95%，而且特別採用荷蘭ENKEV透氣馬毛，將濕氣從肌膚表面帶走，提升人體舒適感。

躺下去就可以感受到它的柔軟包覆，感覺非常的Q軟但又有支撐力，可是不會整個陷下去喔。

回家想要有在飯店的感覺，趕快來帶一張蒙斯回家吧。

Sweet Orange 甜橙-獨立筒床墊-完全客製化

一張完全可以客製化的床墊，如果你跟老公對於床墊要求是截然不同的選擇，那這張絕對是首選，因為它可以一邊軟一邊硬，睡在同一張床上卻可以擁有各自喜愛的軟硬度，多棒!

表面選用石墨烯內暖纖維，中間還有 ”X-90°”結構，雙面網孔的3D涼蓆具有優越的穿透性，睡起來乾爽舒適。

而且完全客製化真的要好好推一下，夫妻間可以根據各自的喜好定制床墊，不必為床墊的差異而互相妥協，還讓共同睡眠變得更加美好，每個人都能擁有一個屬於自己的夢幻般的睡眠空間，真的很棒!

Iarutsuki春月-獨立筒床墊

春月這一張床我很喜歡，主要選用材質是“雲氧棉”跟“零度棉”，柔軟親膚且具有超強透氣、 透水功能，而且具有防蟎、除臭和抗紫外線作用，睡起來包覆感非常好，屬於滿軟Q的床墊，使用9段式袋裝獨立筒設計很貼合身形，支撐力也不錯。

最喜歡這款還有一個原因就是他特別做兩層式設計，如果有朋友來家裡作客，上層可以直接拆開來當另外一張床墊喔，下面的床墊睡起來也同樣舒適喔。

好睡王家居真的有太多床墊可以躺，來這裡就是要盡量躺。店員也親切地建議，挑選床墊時不妨花點時間，放鬆身心，舒服地躺在每一款床墊上。15分鐘的躺臥體驗能夠讓你更深入地感受床墊的特性，確保你挑選到的床墊真正符合你的需求。細心感受每一款床墊，找到最適合你的那一款，讓每晚的睡眠都成為一場夢幻的旅程。

好睡王義式床架

在好睡王家居，不僅床墊有著無盡的選擇，連床架都展現了他們對於品質的極致追求。這裡的床架復刻款式簡直是經典之中的經典，每一款都力求百分百還原，細膩的做工令人讚嘆。在外面訪間家具店，很難找到能夠達到如此高標準的床架。

台灣人很愛的掀床床架也有，整體框架是用鋼骨做成，裡面的木板排列十分密集，真的非常穩度，而且他們底板每一片都使用實木板，大人踩上去也完全不用擔心，當然更不怕小孩上去亂啦，想買床墊組合的真的該近來這裡看看呀。

好睡王家居 義式經典沙發推薦

Loren羅倫-義式經典沙發

新店旗艦店這裡很多電動沙發組，大家如果喜歡電動沙發一定要來看一下。

個人最愛的是這一款-Loren羅倫，頂級柔順的牛皮和電動調整頭枕與寬敞的座椅，完全就是電影院等級沙發。

而且也可以客製化調整2人或3人座位，隨心所欲不受限制

擁有符合生活的實用功能，配上智能隱藏式杯架、無線充電板設計、隱藏式收納設計，側邊的附加USB充電座&無段式一鍵調整功能等，方便手機充電，下班回家後要放鬆看電影喝飲料配餅乾，窩在這張沙發上找到最舒適的姿勢，享受一場電影就是這麼EASY啊!

Cerci瑟西-電動沙發

這一款也是電動沙發，但我更喜歡的是它獨特的造型感，純皮革的奢華與流暢、圓潤的線條加上側邊編織皮革條，為整體增添躍動和輕盈感。選用頂級牛皮，坐起來非常舒服，是屬於有些硬度的沙發喔。

獨家奈米水性真皮沙發

大家在挑選沙發上最常見的就是牛皮、貓抓皮、貓抓布材質，但現在很多人養寵物又想要享受牛皮的舒適感，那真的要來看這一款-業界首創奈米水性真皮。

這種皮革裡面涵蓋了60-70%的牛皮成分，所以摸起來觸感十分接近牛皮滑順細膩的感覺。好處就是耐磨、耐刮、防水，保養也很簡單，碰到髒污水洗擦拭即可。

重點是可以用平價的價格，享受真皮沙發的質感。

顏色也滿多可以挑選的，最近很夯的莫蘭迪色系都有，輕淺的顏色也很符合現代人對於家具明亮色系的要求。

大家可以看看實際用剪刀測試的影片，真的很厲害喔

沙發之外，茶几、單椅、枕頭等周邊產品也都很多，絕對可以看到喜歡的家具喔 沙發之外，茶几、單椅、枕頭等周邊產品也都很多，絕對可以看到喜歡的家具喔

好睡王家居 成家專案- 成家服務 “ Dream Home Life ”

當你對好睡王家居的家具深深著迷時，他們也希望可以這些家具可以更深刻地融入你的生活，為此他們提供了獨家的成家服務，為客人打造一個夢幻的居家空間。成家服務有兩種方案可以選擇，一個是 全屋裝修+家具 ，另一個則是 系統櫃+家具 ， 目前可以接受的是新成屋及預售屋，如果是老屋翻修就有點困難囉。

全屋裝修+家具

大家一定很好奇內容及價格是什麼，其實現場了解一下最快速最實際，但我這裡還是簡單介紹一下啦。

全屋裝修的部分呢是包含了天花板、窗簾盒、崁燈、玄關、客廳、廚房、主臥、次臥的櫥櫃、油漆、水電，以及好睡王家居的全屋家具，沙發、茶几床墊床架及餐桌椅，依據需求有不同的價格。對於預售屋或新成屋的人來說這選擇很好，而且他們一樣提供現場丈量、3D渲染圖、720°VR全景圖的服務喔。

櫃體+家具

如果今天我只是想要簡單的系統櫃訂製加上家具，其他裝潢都沒有要動的狀態下，他們提供的這個方案也很棒，一樣提供現場丈量及3D渲染圖。

當你愛上好睡王家居的家具時，他們可以提供的不只是單一的購物體驗，還可以直接助你打造簡約又美學的居家空間，無論是在打造新家，還是對家居進行小調整，他們提供的方案都是一個極具吸引力的選擇。

對於喜歡逛家具店有對品質有要求，或者最近有新屋裝潢、預售屋裝潢需求的，都很推薦來好睡王家具體驗看看，走一遭，讓你的裝潢之旅更顯得充滿品味與驚喜。

好睡王家居分店

內湖旗艦店：02-87914943 內湖區堤頂大道一段331號4樓(內湖燦坤旗艦店｜備有停車場)

新店旗艦店：02-22186726新北市新店區中正路470之1號(備有停車場)

新北旗艦店：02-22976878 泰山區楓江路48-2號(門口可停車)

竹北旗艦店：03-6676726新竹縣竹北市自強北路288號(門口可停車)

新竹旗艦店：03-5166726新竹市東區光復路二段194巷16號

台中文心旗艦店：04-23149319 西屯區文心路三段230號(備有停車場)

台中中清旗艦店 ：04 24267278 台中市西屯區中清路二段1409號(門口可停車)

全台營業時間：週一~週四12:00~21:00/週五~週日11:00~21:00