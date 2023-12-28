彰化的肉圓是臺灣著名的在地小吃，Q彈的外皮和鹹香的肉餡

再淋上獨門甘甜、滋味十足的醬汁，也是我在國外工作時念念不忘的台灣味

【宅配彰化肉圓推薦】八十年的老招牌【正彰化肉圓】

傳承第四代,吃了會懷念的好吃肉圓

除了內用外,宅配也能在家也能享用媲美店內的佳餚

喜愛吃肉圓的各位千萬別錯過囉！

開箱料理短影片

一傳四代八十年的老招牌, 「正彰化肉圓」是我跟寶貝最愛的一家

只是現在很少幾會能去彰化,居然被我發現現在可以動動手指訂購

多種品項冷藏配送到家,喜愛傳統美食的大大,千萬不要錯過

在家只要照著加熱秘訣或掃瞄QR CODE輕鬆加熱 就能享受如同在店神還原的各種美食

肉圓先使用電鍋蒸熟後，再以氣炸鍋或烤箱、平底鍋進行油煎至自己喜愛的恰度即可

湯品則可用電鍋或微波加熱

您看看,免出門就可以在家享受到彰化在地美食

真的好幸福喲！！

「正彰化肉圓」首創麻辣肉圓

我這愛麻愛辣的粉絲肯定要來大嚐一下

把加熱好的​​​​​麻辣湯汁與附上的油條灑淋上去,真的是讓人直吞口水

外皮是以純手工、純番薯粉製作

口感吃來也更為彈Q,我還特別油煎到微恰

那酥脆帶Q的層次口感，直接把我們帶到彰化店裡

正彰化肉圓是用有履歷認證的「酵素豬肉」

超大器是一整塊有咬勁Q彈的好吃口感

醬汁加入以大紅袍、青花椒和各種中藥材熬煮而成像麻辣鍋湯底一般

麻辣度十足,對我這吃大辣的感覺是中辣以上的程度喲！

再加新鮮竹筍、魚包蛋、炸過的豬皮跟油條碎

每口都有不同口感層次

加上特殊的麻辣醬香，口口都香濃不膩，讓人大呼過癮

濃濃古早味帶著創新味,大推

干貝香菇肉圓

肉餡整個跟拳頭一樣大小，扎實度很足

十足十的重量與真材實料深得寶貝的心

特別處理過的干貝，除去海鮮特有的腥味，保留了鮮甜，口感更具層次

爽脆的筍丁與整朵大顆香菇,嘴裡跳躍著繽紛的滋味

醬汁鹹中帶甘更能提出餡料層次香氣

補氣龍髓盅

使用完整的一條豬骨髓與蛋一同蒸煮

搭配中醫師調配的溫補不躁補氣藥材

口感滑順綿密像吃日式蒸蛋般,湯頭濃郁香中帶甘愈喝愈順口

有著藥材香與回甘的滋味，寒流來臨的季氣很適合來上一盅

杏鮑菇子排盅

以杏鮑菇片搭配排骨和枸杞燉煮

每一口都可以吃到滿滿的杏鮑菇跟排骨

口感柔韌帶有嚼勁,湯頭清爽鮮甜好喝

阿嬤酸菜豬肚盅

用料非常實在,用料料多實在

裡面有滿滿的豬肚、酸菜、竹筍、香菇

一入口就是小時候辦桌古早味呈現

豬肚處理得很乾淨， 湯鮮味美, 伴隨著脆脆地酸菜 竹筍 更添口感

難以忘懷的好滋味

快一起來享用道地美食吧！ 【宅配彰化肉圓推薦】【正彰化肉圓】

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