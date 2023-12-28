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【宅配彰化肉圓推薦】八十年的老招牌【正彰化肉圓】傳承第四代,吃了會懷念的好吃肉圓,除了內用外,宅配也能在家也能享用媲美店內的佳餚,喜愛吃肉圓的各位千萬別錯過囉！

2023-12-28 22:31:26 jaicyjy 人氣：101
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：667篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：正彰化肉圓
phone047-227-868
place彰化縣彰化市陳稜路203號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【宅配彰化肉圓推薦】八十年的老招牌【正彰化肉圓】傳承第四代,

彰化的肉圓是臺灣著名的在地小吃，Q彈的外皮和鹹香的肉餡

再淋上獨門甘甜、滋味十足的醬汁，也是我在國外工作時念念不忘的台灣味

【宅配彰化肉圓推薦】八十年的老招牌【正彰化肉圓】

傳承第四代,吃了會懷念的好吃肉圓

除了內用外,宅配也能在家也能享用媲美店內的佳餚

喜愛吃肉圓的各位千萬別錯過囉！

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【宅配彰化肉圓推薦】八十年的老招牌【正彰化肉圓】傳承第四代,

一傳四代八十年的老招牌, 「正彰化肉圓」是我跟寶貝最愛的一家

只是現在很少幾會能去彰化,居然被我發現現在可以動動手指訂購

多種品項冷藏配送到家,喜愛傳統美食的大大,千萬不要錯過

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在家只要照著加熱秘訣或掃瞄QR CODE輕鬆加熱

就能享受如同在店神還原的各種美食

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肉圓先使用電鍋蒸熟後，再以氣炸鍋或烤箱、平底鍋進行油煎至自己喜愛的恰度即可

湯品則可用電鍋或微波加熱

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您看看,免出門就可以在家享受到彰化在地美食

真的好幸福喲！！

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「正彰化肉圓」首創麻辣肉圓

我這愛麻愛辣的粉絲肯定要來大嚐一下

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把加熱好的​​​​​麻辣湯汁與附上的油條灑淋上去,真的是讓人直吞口水

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外皮是以純手工、純番薯粉製作

口感吃來也更為彈Q,我還特別油煎到微恰

那酥脆帶Q的層次口感，直接把我們帶到彰化店裡

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正彰化肉圓是用有履歷認證的「酵素豬肉」

超大器是一整塊有咬勁Q彈的好吃口感

醬汁加入以大紅袍、青花椒和各種中藥材熬煮而成像麻辣鍋湯底一般

麻辣度十足,對我這吃大辣的感覺是中辣以上的程度喲！

再加新鮮竹筍、魚包蛋、炸過的豬皮跟油條碎

每口都有不同口感層次

加上特殊的麻辣醬香，口口都香濃不膩，讓人大呼過癮

濃濃古早味帶著創新味,大推

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干貝香菇肉圓

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肉餡整個跟拳頭一樣大小，扎實度很足

十足十的重量與真材實料深得寶貝的心

別處理過的干貝，除去海鮮特有的腥味，保留了鮮甜，口感更具層次

爽脆的筍丁與整朵大顆香菇,嘴裡跳躍著繽紛的滋味

醬汁鹹中帶甘更能提出餡料層次香氣

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補氣龍髓盅

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使用完整的一條豬骨髓與蛋一同蒸煮

搭配中醫師調配的溫補不躁補氣藥材

口感滑順綿密像吃日式蒸蛋般,湯頭濃郁香中帶甘愈喝愈順口

有著藥材香與回甘的滋味，寒流來臨的季氣很適合來上一盅

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杏鮑菇子排盅

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以杏鮑菇片搭配排骨和枸杞燉煮

每一口都可以吃到滿滿的杏鮑菇跟排骨

口感柔韌帶有嚼勁,湯頭清爽鮮甜好喝

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阿嬤酸菜豬肚盅

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用料非常實在,用料料多實在

裡面有滿滿的豬肚、酸菜、竹筍、香菇

一入口就是小時候辦桌古早味呈現
豬肚處理得很乾淨，湯鮮味美,伴隨著脆脆地酸菜竹筍更添口感
難以忘懷的好滋味

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快一起來享用道地美食吧！

【宅配彰化肉圓推薦】【正彰化肉圓】

營業資訊

文章標籤

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