水根行肉乾｜團團圓圓經典禮盒｜過年禮盒要送最純粹的滋味

水根行肉乾的2024過年禮盒。

走過超過一甲子歲月的「水根行」，是彰化在地很有名的肉乾禮盒老 店，守護著第一代創辦人水根爺爺的理念與心意，水根行一直堅持作 到讓大家都能吃到安全又好吃的肉乾與相關產品。新推出的2024 年節禮盒，以中式的簍空窗花為主題，內附受歡迎的原味純肉鬆、 原味圓燒、檸檬圓燒豬肉乾，不僅 送禮自用兩相宜，又能體現心意與 品味的肉乾禮盒，而且六大無添加，讓大人小孩都可以吃的安心放心。

關於水根行

在過去的戰爭年代，當時「水根行」的第一代創辦人水根爺爺，為了家中妻兒的溫飽，自己製作了可以長期保存的「風乾肉」，原本只是對家人的心意，但那樣的美味卻因廣受喜愛，而成為現今大家所喜歡的「水根行」，是很受歡迎的彰化伴手禮、以及超適合送禮的肉乾禮盒、肉鬆禮盒，是肉乾伴手禮第一 首選。

在彰化廣受在地人喜愛的「水根行」，走過超過一甲子的歲月，延續水根爺爺的理念，『 想把食物變得單純 』、『希望讓所有人都能吃到最純粹食材的美味。』，堅持無添加防腐劑、無添加亞硝酸鹽；

從飼養豬隻的農場到生產包裝，每一道作業程序皆嚴格控管，並通過各項國際驗證，HACCP、ISO22000等合格證明，定期受檢第三方認證單位，也給消費者最安全最安心的肉乾體驗。

水根行｜團團圓圓經典禮盒

明年的過年就快到了，大家已經開始挑選年節禮盒、過年禮盒了嗎，

水根行的2024新春共好禮盒，推出了《 團團圓圓經典禮盒 》。

這裡買：〈2024新春共好禮盒〉團團圓圓經典禮盒

以細緻的中式簍空窗花為禮盒主題，窗花中隱約透漏金色閃亮的內裡，更顯得奢華大器！

拉開外盒，完整露出金燦燦的內裡，

顯得喜氣洋洋、開運招財！

禮盒以多款內容物的組合，可以因應不同送禮的需求來做搭配。

這款團團圓圓經典禮盒包含有：

✔ 純肉鬆罐（原味）

✔ 原味圓燒（真空包隨行盒）

✔ 檸檬圓燒（真空包隨行盒）

原味純豬肉鬆

水根行的原味純豬肉鬆，真的讓媽媽我忍不住大推！

嚴選彰化永隆牧場 花⽥喜彘的『胡蘿蔔豬』後腿⾁，並且堅持100%純⾁製作，以⼿⼯捶打、撥絲以增加⼝感；採⽤⾃然原料調味，100%無⼈⼯香精、100%無⾖粉、100%無味精鮮味素，讓媽媽可以更安心放心的給孩子與家人享用。

鬆脆的口感，自然的風味，不論是用來搭配米飯、或是用土司夾著一起享用，甚至還可以加進雞蛋裡煎成蛋餅或是玉子燒一起品嘗，都非常美味。

這是某天給女兒的晚餐！

老讀者都知道，我家女兒就是個嚴重挑食鬼，可是這樣無添加的原味純豬肉鬆，讓我可以放心的給女兒一起配飯享用。

原味圓燒豬肉乾

原味圓燒豬肉乾，嚴選台灣CAS豬後腿⾁，採⽤天然⾁桂為基底與⾦⾨⾼粱酒調味，襯托出豬⾁本⾝的⽢甜，呈現最單純⾃然的原味，兩段式低溫熟成高溫烘烤技術，讓豬肉乾去除油膩鎖住⾁汁。

每一塊圓燒豬肉乾都能夠品嘗到鹹甜入味的滋味、以及緊實彈牙的口感，特別適合作為安撫自己、犒賞自己的小點心！配上一杯氣泡飲或是冰啤酒，特別爽快。

每一塊豬肉乾都是單獨密封包裝，不用擔心吃不完的部分會變質變味。

鮮檸檬圓燒豬肉乾

加入100%新鮮檸檬汁和現刨檸檬皮，利用檸檬皮帶出檸檬的香氣，是由第三代主理人-邱信翰(阿信哥)研發出的新口味肉乾，一直是水根行本店最暢銷的人氣口味！突破傳統把肉乾與水果結合，為目前肉乾的首創創舉。

口感清新，每一口都可以品嘗到檸檬的清爽酸味與多汁的口感，讓豬肉乾品嘗起來多了份清爽感。

兩款圓燒豬肉乾擺在一起，

原味款的顏色較深，口感較緊緻紮實；鮮檸檬款顏色較淺，口感較厚實，檸檬的風味增添了清新爽口。

過年送禮，要送到心坎裡，

從小，最喜歡過年時收到肉乾禮盒啦，

那鹹甜與帶有嚼勁的滋味，對我來說，是過年的美好滋味。

水根行的團團圓圓經典禮盒，

堅持一直以來的簡單純粹，以最單純的美味，讓收到者、感受到滿滿的心意；

無人工色素、無人工甘味劑、無添加亞硝酸鹽、無添加防腐劑、無香精香料、無味精，

六大無添加，加上最自然的風味，讓消費者更安心！

這麼棒的水根肉乾，送禮自用兩相宜 ❤

體現心意與品味的肉乾禮盒，

過年送禮，推薦水根行肉乾。

水根行｜相關資訊

水根行 | 彰化創始店

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：500台灣彰化縣彰化市民權路148號( 地圖 )

電話：04 722 5326

營業時間

星期一: 07:00 – 19:00,

星期二: 07:00 – 19:00,

星期三: 07:00 – 19:00,

星期四: 07:00 – 19:00,

星期五: 07:00 – 19:00,

星期六: 07:00 – 19:00,

星期日: 07:00 – 19:00

星期一: 07:00 – 19:00, 星期二: 07:00 – 19:00, 星期三: 07:00 – 19:00, 星期四: 07:00 – 19:00, 星期五: 07:00 – 19:00, 星期六: 07:00 – 19:00, 星期日: 07:00 – 19:00 官網：水根行

臉書：水根行｜台灣肉乾、肉鬆老字號 ｜回味純粹，分享片刻

ＩＧ：sghfood

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

【彰化60年老店】

地點｜彰化市⺠權路148號

電話｜04-722-5326

時間｜ 07：00-19：00

【台中 新光三越中港店】

地點｜台中市⻄屯區台灣⼤道三段301號B2

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