鬥牛士經典牛排桃園店這家老字號牛排館強勢回歸了，乘載著不少人年輕回憶的老牌牛排館鬥牛士牛排，以套餐加上湯品飲料冰淇淋吃到飽重回桃園，很多人收到這個消息都來插旗，想當年吃過鬥牛士牛排可以說是一件很瞎趴的事，而且鬥牛士牛排也是當下很潮的約會餐廳，樹小編這次也來重溫經典老牌牛排館，趕緊來大家分享

鬥牛士經典牛排桃園店在哪裡

桃園鬥牛士經典牛排地址就在桃園中正路47號號3樓，鄰近桃園火車站前站，位於ATT筷食尚百貨3樓，搭台鐵出桃園火車站走路過來不到5分鐘，開車來的話附近也有很多收費停車場

鬥牛士經典牛排桃園店營業時間

來到鬥牛士經典牛排桃園店櫃台可以看到寫著1983年，從台北士林夜市起家，以前很多人都會去鬥牛士吃牛排，不知道後來為什麼會默默消失，我還看到超經典的鬥牛士牛排海報，營業時間從早上11點，營業到晚上10點

鬥牛士經典牛排桃園店用餐環境

鬥牛士經典牛排桃園店用餐環境走簡約風路線，空間寬敞環境乾淨舒適，餐廳位置剛好在3樓電梯口旁邊，印象原本這裡是賣丼飯餐廳，後來則是變成鬥牛士牛排，座位以2到4人座為主

鬥牛士經典牛排桃園店自助區

鬥牛士經典牛排桃園店內有自助區，提供包括湯品、飲料、冰淇淋等等無限供應，還有套餐所有醬料也通通在自助區自取

▼自助區湯品有羅宋湯跟玉米濃湯，羅宋湯一撈裡面有不少料，就連玉米濃湯也是很濃，而且沒有就會補，完全不怕你吃

▼飲料這區有可口可樂飲料機、咖啡機以及古早味紅茶等等，咖啡機是用UCC現磨咖啡，喜歡喝咖啡別忘了來一杯，旁邊還有冰淇淋吃到飽

▼調味沾醬料該有的都有，醬料還有黑胡椒醬、蘑菇醬以及香蒜醬，沒想到還有香蒜醬，看到這個整個覺得充滿台味

鬥牛士經典牛排桃園店菜單價錢

▼鬥牛士經典牛排桃園店菜單，懷古牛排鐵板麵平日限定11:00~16:30

▼鬥牛士經典牛排桃園店菜單，498元有紅酒燉牛肉、經典肝醬牛排、香蒜瓦片牛排、法式油封腿鴨，喜歡吃濕式熟成美國頂級牛排有台塑牛小排、美國肋眼牛排、美國紐約客牛排、紐西蘭頂級沙朗、美國霜降牛排、紐西蘭頂級菲力等等

▼小朋友還有兒童漢堡餐以及兒童雞排餐，每份餐點會包含有經典沙拉、麵包、自助區熱湯、飲料以及冰淇淋等等

▼鬥牛士雙人分享餐菜單，前菜有蒜包、沙拉，主餐有20盎司美國濕式熟成後厚切牛排，以及海鮮三拼有香烤墨魚、巴沙魚排、北海道干貝等等

鬥牛士雙人分享餐

▼鬥牛士雙人分享餐，我覺得兩個以上來可以點，簡單來說就是海陸大餐，份量很足品項豐富，人多點也可以點來一起分享

海鮮共有香烤墨魚、巴沙魚排、北海道干貝等三種，香烤墨魚吃起來很Q彈，北海道干貝有4顆口感水嫩，巴沙魚排則是走細緻路線

20盎司美國濕式熟成後厚切牛排端上桌份量驚人，樹小編還特別拿了硬度來比對一下厚度，牛排使用舒肥方式讓牛肉保留JUICY口感，牛肉軟嫩多汁，切開看到牛排斷面很粉嫩，口味不重的朋友，可以稍微用鹽來調味口味重點則可以使用黑胡椒醬、蘑菇醬，或者香蒜醬來增味

▼就連餐前麵包給的份量也不少，剛端上桌記得趁熱吃

▼沙拉有3種醬料可以選擇，他們家沙拉醬很不錯

懷古牛排鐵板麵

▼如果想要走小資路線，又想要回味鬥牛士牛排的話，建議可以選擇平日時間來吃，懷古牛排鐵板麵，樹小編點了義式香料雞腿排

雞腿排有先醃製入味，雞肉肉質軟Q，外皮帶點微微酥脆感，吃這款建議可以加點番茄醬，搭配鐵板麵整個有夠懷舊

台塑牛小排

▼台塑牛小排端上桌完全就是輾壓式登場，看看這外觀根本就是重量級，一頭牛可以做成牛小排的份量也不多，這是以前王永慶台塑集團招待貴賓的菜色，在這裡這麼大一塊居然沒有破千

鬥牛士台塑牛排透過主廚專業處理，讓骨頭跟肉可以輕鬆分離，牛小排走扎實路線，裡面還帶點牛筋，骨頭邊會有膠質感，外層則有焦香，跟拳頭一樣大的份量，吃完整個飽到天靈蓋

經典老字號桃園鬥牛士牛排強勢回歸，大家有時間不妨可以來重溫一下想當年，有種哥吃的不是牛排而是回憶，以上分享給大家參考囉

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

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