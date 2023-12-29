二郎神心靈咖啡館~

「在你相信自己的那一瞬間，你就會知道要如何度過日子了。」——德國詩人，歌德

好陣子沒有在咖啡館靜靜地發呆了，有天晚上在臉書滑到心靈咖啡館的文章覺得蠻特別的，也沒多看臉書資訊幾眼就先跟店家預約訂位，那就一起跟我來探店吧！

這次來二郎神心靈咖啡館外頭的招牌簡簡單單的但走進這家咖啡館突然有種溫暖的氛圍在 ，店家也熱情的招呼遞Menu給我們隨意找位子坐。

戶外區風吹過喝個茶很有感覺，但這天超冷還是選擇室內比較暖和些。

店內沒有花俏華麗的裝飾，偏向於自由感隨心所欲的擺設，像是小玩偶公仔及魚缸的魚兒游來游去的很可愛。

半開放式的料理區域，可以看見店家製作料理及飲品的過程。

這家有個非常特別的飲品先來看Menu：

心靈雞尾酒$1200

解籤問事預約制$2000

店家說：心靈雞尾酒是杯調你頻率的飲品可以喝有酒精或 無酒精我是一位收訊者,傳遞訊息與飲品的擺渡人,這是我現在的工作也是我熱愛的事情。

沙拉與開胃菜：

有會讓人滿足的鬆餅與甜點：

茶品：

義式咖啡：

當然這麼特別的心靈雞尾酒特調一定得試試，再來個點心我們就等待餐點吧！

先製作餐點給我們隨後是特調，心靈雞尾酒特調是通靈人（這裏的神靈是二郎神）依照我們的感覺做的特調。

帶骨豬肉腸： 帶骨豬肉腸：

醬汁是由三種芥末調製而成，美式、英式、法式sauce沒有以往的油膩感多了微微酸又有甜味及微微的芥末辛辣感。

扎實的口感一口咬下，脆口的聲音還噴肉汁👍肉腸沾著芥末醬味道很豐富又沒油膩感。

🌟瀑布起司培根鬆餅：

一上桌邪惡的瀑布起司還在流動著，讓我們食慾大增然而看起來頗厚實的起司鬆餅，居然吃起來是鬆軟的口感。

培根的鹹香味再挾點墨西哥辣椒一起吃，鹹辣鹹辣的味道蠻不錯的！

這杯叫「輕心」有時人並非外表看到的那樣，就如這杯看似活力滿滿又清新可人的飲品。

內心卻是如此的壓抑，友人眼淚釋放的那霎一旁的我不自覺的心疼起來，所有的人、事、物真的沒法控制所以才會失控。 就如同老師說的適時的放過自己溫柔的對待自己，人生才會過得更好。

蔡康永是這麼說：在惴惴不安的時候，就脊柱自己先歇息一下，在歇息、接觸後再能好好愛自己，重新出發有很道理吧！

這杯雞尾酒特調是___珍礙___

以琴酒作為基底加上Campari及石榴汁調製的，看上去熱情又有自信的感覺。 以琴酒作為基底加上Campari及石榴汁調製的，看上去熱情又有自信的感覺。

二郎神君題

珍惜懂自不自礙 一切源自己所顯

回頭看看發生事 都是已讓事發生

一旁的香薰是鼠尾草聞起來整個人放鬆許多，無形的壓力暫時不見了。

這杯看起來熱情奔放香氣很微，喝起來卻是苦澀揪心最最最後才嚐出絲微的甜味，但其他人喝我杯卻是香甜無比😑。

也許某個層面來說自己不是很優秀的人，遇到一些事情後就越來越沒自信也貶低了自我價值，每個人都說我一直都知道要怎麼做只是缺少了自信，現在必須把自己的感覺慢慢找回也多愛自己一點，生活就會有不同的奇蹟發生。

人總是不了解自己，所以才會有許多阻力出現，當認識自己愛自己，人生又是個不一樣的色彩！

「寬恕自己、相信自己，並選擇愛自己，那是一個人這輩子能收到的最好的禮物。」——Brittany Burgunder

這家心靈咖啡館的店主聽說是浮誇系，但我喜歡因為他的直言不諱及爽朗的性格，讓我們舒壓了不少像是朋友般的角度告訴我們人生的決定權是由我們自己決定，開心是一天不開心也是一天那就選自己能悠然的路走就好了。

這裡可以指引解惑之於餐也算好吃的，店家又很會聊天這次沒有白來除了吃吃喝喝還學習到如何珍惜及放鬆自己的心靈，如果您想喝咖啡、調酒或是吃點心還是來問事（要預約喔！）走進這心靈咖啡館會讓人有不同的想法喔！

店家資訊：

➡️二郎神心靈咖啡館

➡️新竹縣竹北市北新一街70號

➡️0910 620 665

➡️14：00~22：00 週四公休

🈲喝酒不開車、開車不喝酒

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