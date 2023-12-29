高雄老字號異國風味美食，很多朋友都愛的黛麗莎拉丁美洲西班牙餐廳

深根高雄在地超過20年，堅持使用引進國外辛香料、調味製作出最道地拉丁風味美食

老闆娘本身是混血兒，所以精通很多拉丁、異國風味特色餐點

把家鄉風味最道地的手路菜、家鄉味於高雄鹽埕持續飄香

過年過節都一位難求，很多人熱愛來這裡聚餐、聚會、慶生、商務用餐

餐點很便宜又很道地好吃，加上很有溫度感，極力推薦

少人來用餐可以點排餐、招牌墨魚燉飯

多人聚餐可以先預訂烤雞、烤鴨、烤豬肉，超好吃(2天前預訂)

店家堅持新鮮採買，使用溫體肉製作

讓老饕持續回流的秘訣就是要新鮮

烤雞、烤鴨、烤豬都要先預訂，聚餐不可少的美味 (兩天前預約)

每個月的第二個禮拜六都是 佛朗明哥之夜

現場都會很歡樂，帶動氣氛，約起來聚餐

黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳

位置：高雄市鹽埕區五福四路146-2號

電話： 07 551 3233、0910725659

營業時間：11:00~22:00 全天候供餐

IG：https://www.instagram.com/teresa_restaurant_latin/

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位於鹽埕區五福路上的黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳

光是招牌就能感受到很有歷史，高雄在地拉丁美食專賣店

高雄鹽埕在地老字號拉丁南洋風味美食，好吃無雷～～真的高CP值！

充滿拉丁南美洲熱情的用餐環境，沒有華麗的裝潢、保有原始的溫度感

店舖就像是小藝廊一樣，很多店家收藏的藝術品、畫作

來用餐也可以逛藝廊，收藏世界各國的畫作藝術品

二代老闆娘本身是中信兄弟啦啦隊排舞總監，沒有球賽的時候也會於店鋪內幫忙

就會看到身材婀娜多姿、臉蛋很混血的正妹老闆娘出沒唷!

很多商務聚會、團體聚餐都會直接包二樓，就像是藝廊一樣

滿滿店家的收藏品，這裡沒有華麗的霸氣裝潢、只有最樸實的溫度與美味餐點

老闆早期也是藝術家，所以收藏很多作品都展示給大家觀賞

二樓可以看到老闆雕刻的作品

來這裡也常會有老外來用餐，都會吃到很感動的家鄉味美食

黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳沒甚麼在行銷廣告，都靠著好口碑、老饕持續回流支持

帶領味蕾環遊世界，來這裡就能滿足

Teresa 老闆娘是主廚，本身熱愛做菜

即使目前已經六十多歲依舊充滿活力

都在廚房忙進忙出，監督餐點品質

而且老闆、老闆娘都會與民眾互動交流，非常熱忱有溫度

來這裡不用擔心不會點餐，店家都會貼心推薦

可以吃到外面吃不到的拉丁美食、南美洲料理、獨門手路菜、私房料理

真的走出黛麗莎拉丁美洲西班牙餐廳就吃不到的風味

早期跟公司也有來這邊尾牙過，餐點的美味度讓人讚賞

隨時都可以來這裡用餐，全天候供餐、下午無公休

蜂蜜檸檬水

使用新鮮檸檬配置蜂蜜調配，可以單點一杯或者一整壺分享喝

來這裡用餐能夠感受到餐點都是走自然風味，加上特製醬料，所以食材都用得很新鮮才能帶出美味度

墨西哥香腸烤餅180元

大人小孩都愛吃的烤餅，起司用量很多!!吃起來好過癮

好吃不油膩的烤餅，滿滿的起司乳香，中間還夾有墨西哥香腸，帶脆度鹹香

連餅皮都是自家製作，才能帶出特色風味

烤餅要趁熱吃，帶有酥脆口感

還會牽絲唷!!!每一口咬下都是滿滿的起司乳酪，鹹香乳味好好吃

墨魚飯 250元（澎湖小卷、智利墨魚醬汁）

招牌人氣墨魚飯，吃過就知道有多鮮美，充滿海洋滋味

別於一般作法，使用澎湖直送的新鮮小卷

厲害的智利墨魚醬汁添加了海水，而且沒有加起司，吃到是純正的墨魚鮮味

讓很多饕客說，全台灣第一名的墨魚飯，獨家口味

我稱它為賓士墨魚飯，光是小卷看起來就很新鮮

吃完嘴巴牙齒不會黑黑的，一進口整個飽滿鮮味、海洋滋味就湧上來

整個眼睛都瞪大了，怎麼這麼好吃

澎湖小卷無敵鮮美，口感滑嫩帶有脆度

好強的墨魚飯，我們全家極力推薦必點

米粒都是上桌才攪拌進去，整個海洋墨魚醬滲入

真的吃完嘴巴不會黑黑的，整個鮮味於口腔蔓延，太好吃了！！！是鮮美度～

來這裡很推薦就是分享吃，可以點不同特色主餐唷!

安地斯醃酸豬腳 250元

使用進口的果醋才能製作的風味，顛覆以往很多人覺得豬腳就是很油膩

帶有豬腳的飽滿膠質，使用果醋下去提味

酸度會讓味蕾開胃，解膩帶出秘製豬腳的香氣與新鮮度

每一口咬下都是彈牙的膠質，很軟Ｑ好好吃

一點都不油膩，越吃越開胃

很像德國豬腳的風味，果醋會轉甜味

滋潤豬腳帶出飽滿膠質，肉質不柴好咀嚼

好吃不油膩的安地斯醃酸豬腳，顛覆你對豬腳的油膩度，滿滿膠原蛋白好好吃

這裡充滿溫度感，老闆都會隨桌打招呼、教導第一次來用餐的民眾食用方式

特製莎莎醬

百搭的莎莎醬，沾烤餅、沾肉都好吃

帶有蔬果的酸甜度，尾韻會有辣度，挑逗味蕾很開胃

加勒比海醬汁培根香菇魚捲290元

經典手路菜，做法很搞剛

使用培根捲入魚肉、香菇，油煎到培根金黃帶出焦香，淋上特製加勒比海醬汁

第一次吃到，很驚豔

整個帶出培根鹹香，引出魚肉鮮味、整個香菇水份都鎖住爆出水嫩香氣

加勒比海醬汁帶出果香甜味，讓整個吃來更是鮮美

吃到都是食材原始鮮味，不醃製、不調味，讓食材激發出最新鮮滋味

紅酒醬汁鮮蝦220元

使用紅酒直接燉煮的新鮮白蝦，我連白蝦殼都直接吃，散發出的紅酒香氣更持久

酒釀香氣的白蝦，很入味

保有蝦子本身的鮮味，新鮮好吃

餐點都很適合分享吃，完全大力推薦

拉丁風味烤全雞900元（需要前兩天預約、醃製需要一天時間）

烤雞終於來了，預約不僅要醃製、都是使用溫體雞肉製作

可以５～６人吃的烤全雞，而且雞隻裡面隱藏米飯

歡樂聚餐、全家聚會都不可少的烤全雞，不用特定節日都能吃到烤全雞

烤全雞上桌，更有過年過節聚餐的氣氛

使用的雞隻很大，需要醃製調配兩天時間，讓整個秘製醃醬都入味

店家會附上手套、剪刀，可以當手扒雞或者用剪刀裁剪

附贈的生菜、花椰菜都可以搭配一起吃，連烤帶皮馬鈴薯都好好吃

雞肉的油脂都被逼出來，底下都會有雞油湯汁，沾肉、拌飯都好好吃，不要浪費

很肥美的全雞，拉丁美洲風味的風味，跟外面吃到都不同

帶皮馬鈴薯好好吃，整個綿密帶外皮香氣，可以先吃原味再沾上雞油吃更美味

感謝老闆出手相助，幫我們剪全雞

雞肉還會持續釋放出湯汁、雞油

很肥美的雞腿，大口咬下好過癮

整個獨門香氣入味，鹹香夠味帶出雞肉鮮甜

雞隻裡面塞有特製過的米飯，米飯有調味過

整個會吸附雞肉的精華香氣，帶有異國風味與番紅花香氣，超好吃！

底部都還有雞油，可以沾著吃更加提味

聚餐不要忘了預定烤全雞、烤全鴨，平價好吃的 黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳

價格真的很佛心，難怪可以開這麼久

來用餐很多都是熟客，都會跟店家互動交流，高雄美食好吃推薦必追

來吃過就能感受到老闆娘的精湛好手藝，把滿滿的家鄉風味引進台灣

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歡樂聚餐吃美食，高ＣＰ值的拉丁美洲風味美食

黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳

位置：高雄市鹽埕區五福四路146-2號

電話： 07 551 3233、0910725659

營業時間：11:00~22:00 全天候供餐

IG：https://www.instagram.com/teresa_restaurant_latin/

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