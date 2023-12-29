子是燒肉，台中大里美食推薦。子是燒肉位在台中大里益民路二段、有間大湯包隔壁、興大附中停車場對面，雖然店名有”燒肉”2字，但它可不是烤肉店，而是主打燒肉丼飯、關東煮，內用還有柴魚湯可以免費續。

子是燒肉

子是燒肉 位置與停車

子是燒肉位在台中大里益民路二段的美食商圈，剛好在妮妮布魯很喜歡的有間大湯包隔壁，正對面是興大附中停車場，停車超方便~

日式木門外觀與相當低調的招牌，路過時要多多留意

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除了內用，滿多人來外帶丼飯，前方有外帶的候位區

半開放式的廚房可以看到店員準備餐點的情形

不管是內用、外帶，從飯量、肉量、丼飯燒肉醬汁都有標準化秤重盛裝，盡量將每一份餐點維持一定品質

烤台上，火勢熾烈地烤著五花肉逼出多餘油脂，讓人很期待餐點上的美味燒肉

平日晚上六點的人潮相當的多~妮妮布魯抵達差點沒座位

店內以木質色系的日式風格為主，色調溫馨、環境簡潔，座位多為2人、4人桌為主，吧檯前方也有單人座、備有兒童椅。

這區的人用餐較早，大約6點時人潮特別多，但7點後來用餐反而不擁擠了，不過”子是燒肉“晚上只營業到8點，想來用餐要注意一下時間喲!

最後方有醬料、湯品自助區，用餐完畢也要記得自己將餐盤拿到回收區喔~冰箱內飲品是另外單點計價的。

紅色保溫壺中有關東煮的柴魚高湯，只要是內用都可以免費續湯，而且一旁還有提供柴魚片自己添加，這也太讚了吧！

醬料部分也頗多元，除了關東煮醬汁外，也有醬油、烏醋、台中人最愛的東泉辣椒醬、泰國的是拉差辣椒醬。

子是燒肉 菜單

餐點為丼飯與關東煮兩大類，丼飯的肉品也有雙拼或單點的選項，各種丼飯後方都有標註主要的風味，讓人更加好選擇到喜歡的口味；關東煮以天然蔬菜為主，價位數字很特別也很親民。

子是燒肉 丼飯介紹

醬烤燒豚飯

用台灣豬五花肉片浸泡特調醬汁後炙烤，搭配季節蔬菜、滑蛋、洋蔥絲跟海苔片，店內招牌推薦餐點。

炙燒過後的豬五花肉片不會太油，而且醬香十足，咀嚼時帶點甜甜滋味

底下的飯量也不少，淋上適當的鹹甜燒肉醬汁，吃的時候建議稍微拌均勻，這樣米飯的濕潤度與鹹甜滋味會更均衡

雖然丼飯中都備有滑蛋，但推薦愛吃蛋的人額外加點太陽蛋

半熟的太陽蛋淋上醬汁與白芝麻，除了直接單吃，也可以覆蓋到丼飯上

將半熟蛋黃劃開，讓金黃蛋液滋潤米飯，不只香氣更濃，米飯也更加滑口好吃

美滋燒豚飯

與醬烤燒豚飯一樣的基底，但是多了美乃滋與黃芥末的調味，而且上桌前還要先用噴槍炙燒逼出香氣

滿推薦喜歡異國風味或是口味偏甜的人選這款丼飯，甜甜的美乃滋讓整體口感更為滑潤，而黃色芥末的酸香風味又能在甜甜的美乃滋中帶出清爽感，緩和甜味的膩口，相當奇妙融洽的美味~

一大口的燒肉與雙醬汁一起入口很過癮

豪華松阪飯

這款用高級松阪豬肉的丼飯可是每日限量供應，想吃到還得有些運氣呢！

丼飯餐點都固定有季節蔬菜、滑蛋、洋蔥絲跟海苔片，搭配不同的主食肉品

炙燒到表面金黃赤香的松阪豬肉塊頗為厚實，而且滿多塊的~撒上檸檬椒鹽提香，不只鹹香還有柑橘類香氣，Q彈微脆的咀嚼中不油膩還帶點清香感，還可以擠上新鮮萊姆汁更香~

和醬汁拌勻的米飯加上滑蛋很好吃~

如果愛吃肉但不想太多米飯的話，可以另外單點肉品，自己雙拼出喜愛的口味~

韓醬五花肉

店家特製的韓式甜辣醬，甜中帶點微辣的尾韻，讓人有吃韓國辣醬炸雞的錯覺，濃厚的醬汁在味蕾上誘發旺盛的食慾，可以搭配清爽不嗆辣的洋蔥絲化解

川味雞腿排

去骨雞腿排炙烤過後刷上川味醬汁，以大紅袍、花椒熬製的川味醬香氣十足但不會太過辣口，妮妮布魯相當喜歡這微微的麻香感，而綠色香菜氣味更是讓整體感受提升多層次變化

子是燒肉 關東煮介紹

子是燒肉的關東煮食材多為天然蔬菜為主，輔以少數幾款大眾喜愛的加工食品，讓大家能夠更輕鬆的攝取到均衡蔬菜量。

清甜的娃娃菜多了柴魚高湯的加持更加甘甜好吃~不須任何沾醬，妮妮自己就可以吃上好幾盤這娃娃菜

白蘿蔔切得相當大塊，但是卻相當完整，而且燉煮的相當透爛，筷子一用力就能輕鬆切開，在口中更是超多汁又甜~好好吃!

黑輪可說是每次吃關東煮必點，而且子是燒肉的黑輪兩支才25元，當然更不能錯過！充滿魚漿甜味，口感微彈的黑輪，搭配關東煮醬超好吃！

甜玉米，滿適合搭配是拉差辣椒醬，刺激的辣感更凸顯玉米的多汁甜口

白豆腐可不是火鍋豆腐，而是傳統板豆腐，口感較為扎實而且中心的孔洞可以吸收柴魚高湯，咬下去可是會噴汁的

豆皮份量頗多，用筷子夾起來時一長條不斷，感覺大約有半條豆皮的份量，而且高湯煮過的豆皮被去除了多餘的油膩感，好嫩好好吃～

豚貢丸，肉泥中混和著些許蔥花的豚貢丸帶點甜甜的肉汁，柔軟又彈牙的口感，好吃～

除了熱熱的關東煮之外，也可以點些涼拌小菜搭配。

淋上大量蒜泥的蒜香黃瓜，香氣十足又帶點酸酸脆口感，相當開胃；焦糖南瓜則是將燉煮到透爛的南瓜撒上糖粉炙烤出焦糖脆片感，有點類似拔絲地瓜，但少了拔絲的畫面，焦糖南瓜不只是小菜，也可當作飯後小甜點

整體感想：

子是燒肉的店名一開始害妮妮誤以為它是燒肉店，結果是賣丼飯與關東煮，但店內的炙燒五花肉也是有著迷人燒肉香氣，是想吃燒肉時，能解饞又省荷包的好選擇。丼飯不只肉量足夠，在蔬菜的部分也貼心的補充到，而且還加入日式小店家常料理中必備的滑蛋，讓你一碗丼飯就能營養均衡。

不想吃丼飯的話，妮妮也很推薦關東煮，柴魚高湯超好喝，不只免費續湯還能加柴魚片，關東煮食材有超多蔬菜可選擇，娃娃菜、白蘿蔔、豆皮、黑輪都深得妮妮喜歡，就算只是為了關東煮也會再回訪的美味～

子是燒肉 店家資訊

地址：台中市大里區益民路二段176號

電話：04-24870998

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00

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店家/景點資訊

店家名稱：子是燒肉

所在地址：412臺灣台中市大里區益民路二段176號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00~14:00-17:00~20:00

店家電話：04-24870998 Google即時導航

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