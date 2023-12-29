2024台中年菜外帶推薦，新天地2024年推出飯店級美食年菜，一次就能嚐到鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳等高級食材。新天地年菜外帶有10人份及6人份套餐，滿足三代圍爐及小家庭團圓宴，除夕當天現做、外帶年菜回家就能輕鬆澎湃上桌，連換盤子都不需要就很豪華~未完食的餐點也好收納，盒子都是使用能直接微波加熱的材質，快來新天地外帶一桌年菜回家，讓婆婆、媽媽、太太都能輕鬆過好年，澎派豐盛過新年，期待來年也能越來越好喔! 2024/2/5 前預訂，享早鳥省千優惠價！

新天地年菜外帶

新天地年菜外帶取貨位置

新天地崇德旗艦店正前方是公園，有多個停車格，正門口有一小區可以暫時停車取餐，相當方便~如果取餐的人多，建議先停遠一點，在車上吹冷氣等前一台車取餐離開再往前移動，以免大家都塞在一起。

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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妮妮布魯的車子是Toyota Yaris，後車廂清空後剛好夠放這3大盒

裡面的餐點雖然是有固定不讓它容易移動翻覆，但是如果想回到家時還是美美的話，開車還是要慢一些，而且不能斜放。

新天地年菜外帶價格與訂購方式

妮妮布魯這套是6人份的年菜，相當適合小家庭~另外也有10人份的年菜套組

可在集團各館現場訂購，也可以透過官網線上商城訂購，購買相當簡單，15秒註冊會員即可購買，還支援行動支付超便利。另外梧棲創始店也有單點的選項，其他店都只販售整套外帶年菜。

➤新天地年菜訂購網址

官網中有6人套餐、10套餐、另外也有單點的選項，請先加入會員之後再做訂購，右上角【三條線】是選項，都購買好了再點選購物車結帳。

除夕當天取年菜地點有5個地點可選擇，各店取餐時段不同，可依自己較近的地點與時間來取貨，相當方便

結帳時，付款方式可以轉帳、刷卡、行動支付，如果有轉帳優惠的人推薦你善用線上轉帳，還能有3%紅利點數累積，匯款完成之後也會收到簡訊通知已訂購完成。

新天地2024年菜餐點介紹

除了用耐高溫可微波的盒子裝餐點之外，外盒還用漂亮紙盒包裝，這樣要帶回婆家、娘家、朋友家也都相當喜氣有面子

讓妮妮和朋友都很滿意這包裝，不只方便微波，而且很有質感，不需要另外再準備盤子就能直接上桌，盤子湯鍋相當厚實，還能留著以後重複使用。

打開蓋子後，裡面的擺盤視覺也很可以，而且雞湯就直接一鍋上桌，不需要另外倒出來~讓媽媽們很滿意

沒吃完的蓋子可以直接蓋回去、擺入冰箱也很好堆疊，媽媽們用餐後也不用再洗一大堆碗盤，還能輕鬆收納

到家或是隔天要吃的時候，可以直接這樣微波加熱，建議火力選中火即可，然後時間慢慢測試增加，我們常溫下加熱大約用中火一分半就有熱度了

不用擺盤、不需換盤子，直接擺上桌就可以輕鬆享受美食，還可以自己炒個青菜搭配，但小朋友們都迫不及待的先對龍蝦、紅蟳下手了~哈！果然懂吃～

御節正月聚寶盒

這一盒裡面匯集各式手路菜精華，滋味融合台式及異國料理元素，每一個小點都讓人很驚喜~

光是整顆鮑魚的口味就有兩款，鵝黃色的是用粵式上湯煲，搭配精細刀工讓煲汁入浸，味道甘甜而柔嫩，也可以搭配一旁附的醬汁增添鹹味；深色九頭鮑則是用日本醬油、昆布、鰹魚片慢火炆煮的日式磯煮方式，是大家比較習慣的鹹香Q彈口感。

一旁搭配秋葵、楊梅果、漬梨子，口味都很不錯~尤其是梨子讓小朋友搶著吃

紹興醉蹄，不以傳統年菜豐腴肥肉的大蹄膀呈現，而是做成紹興肉捲，裡面有許多瘦肉與膠質豬皮，不油膩還充滿膠質，酒香微醺迷人好好吃

三星油蔥雞，帶有很多晶凍的油雞肉質相當滑嫩鹹香，冰涼著吃很美味，記得沾上三星蔥油更讚！

這是偽裝成杏鮑菇的螺肉，切成條狀撒上豔紅魚卵，入口咀嚼時彈牙又帶有鮮味，讓人恍然大悟這是鮑魚啊！

鮭魚玉子燒，有著期待歸鄉返家遊子的寓意。

外層是甜甜的玉子燒，中間則是大量鮭魚卵，很奇妙的是還加了茴香，不只獨特味道還很有意思呢！

葡萄乾特選超大顆，經過酒釀香甜好吃；酪絲帶點鹹香，一開始會誤以為是魷魚絲

栗子鬆軟綿糯，甜甜的很適合當點心

蒜蓉銀絲龍蝦花枝丸

以龍蝦搭配大量蒜蓉清蒸、一旁還搭配許多花枝丸，盤中的粗粉絲吸飽精華鮮味與鹹香，相當涮嘴開胃

龍蝦肉相當新鮮彈牙，稍微一夾就能將整塊肉夾起，飽滿又大塊的龍蝦肉超好吃~6人份的餐點是一隻龍蝦，如果是10人份的就會有兩隻喔！

紅蟳雞肉雙菇米糕

澎湃年菜中不只有龍蝦、鮑魚，還有紅蟳來作伴，6人份的餐點是一隻，如果是10人份的有兩隻喔！

選用蟹膏飽滿的紅蟳與大量雞腿肉為主角

翻開蟹殼看到裡面膏黃豐腴，飽滿的蟹膏相當誘人~

大蟹螯有事先敲裂開、免器具也很容易剝開，而蟹身也分切幾段讓人好分食

米糕以上等糯米加入美白菇、鴻喜菇、雞肉、薑片等配料拌炒後炊蒸，香氣濃郁、口感軟糯又帶點Q，好香又好吃

魚翅御品佛跳牆

豐富食材、費時熬煮的佛跳牆也是年菜必備

裡面的配料很多樣，排骨、香菇、小干貝、芋頭、炸鳥蛋、豬肚等，清晰可見

一旁備有一包魚翅讓你回到家之後加入，清晰可見魚翅份量很多且大塊，不會混在湯裡讓你找不到~

新天地以老母雞高湯熬煮數小時的湯頭濃郁且鹹香中帶膠質的醇厚感，集精華所在，喝一口都滿足了~

夏威夷椰棗燒腩排

看起來橘紅色的豬肋排其實是以番茄肯瓊醬調味，鹹香酸甜但不會辣，肉質相當保水不乾澀，柔軟的肉質連小孩子都很滿意

一旁的椰棗夏威夷豆也深受大家喜歡，外面的椰棗甜Q，裡面的夏威夷豆脆口，好吃到被大家搶食

黃金花膠土雞煲

年菜中必備整隻雞的雞湯，新天地年菜中也幫你攢便便

以整隻土雞蒸熟後加入上湯，湯中還加入了豚蹄、干貝、時蔬，讓湯頭充滿濃稠膠質與鮮香清甜的餘韻。

光是瞧這金黃色湯頭流淌的畫面就能感受到那醇厚，而且雞肉燉煮到一夾就可輕易斷開、肉質軟嫩不柴

青花椒海瓜子蒸石斑

年菜中必備象徵年年有餘的魚料理，新天地主廚特調青花椒醬汁與石斑魚一起蒸煮，青花椒獨特的香氣與麻辣感讓鹹香醬汁超下飯，拌入白飯中讓人不知不覺又吃了好多

充滿膠質的石斑魚皮與裡面鮮嫩的魚肉，藉著鹹香麻辣的青花椒醬汁更能襯托出魚的鮮甜。

整體感想：

台中年菜外帶，新天地年菜一次就能品嘗到鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳，有喜氣又飽足的紅蟳米糕、肥美大龍蝦寬粉、料多豐富的佛跳牆、以及菜色多元的前菜御節正月聚寶盆，重點是包裝精美又便利，直接上桌就可以開動，不須再用家裡的盤子鍋子另外擺盤，收拾和加熱的時候也都能直接用原本盒子就好，對於忙了一年的婆婆媽媽們真是一大福音！

一年才過一次的除夕夜，就訂個年菜讓媽媽們也輕鬆一下吧！2024/2/5 前預訂，享早鳥省千優惠價！➤新天地年菜訂購網址

新天地分店資訊

梧棲創始店

台中市梧棲區大智路二段400號

04-2656-2222

崇德旗艦店

台中市北屯區崇德五路345號

04-2243-8222

旱溪東區店

台中市東區旱溪東路一段456號

04-2213-6222

彰化唯愛庭園

彰化縣彰化市大埔路2巷126號

04-712-2522

雅悅台北旗艦館(中國信託金融園區A棟)

台北市南港區經貿二路166號3F

02-2788-7222

雅悅台南館(南紡購物中心A1棟)

台南市東區中華東路一段366號5樓

06-275-5222

➤新天地年菜訂購網址

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店家/景點資訊

店家名稱：新天地崇德旗艦店

所在地址：臺灣台中市北屯區崇德五路345號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：04-22438222





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