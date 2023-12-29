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星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還可以搭船遊湖!

2023-12-29 12:40:12 靜怡＆大顆呆 人氣：99
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2145篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：星巴克花蓮理想門市
place花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還

花蓮最新打卡景點【星巴克花蓮理想門市】真的太美，讓人有走進童話小鎮喝咖啡的美好！

建築外觀就像是童話故事裡會看到的夢幻小屋，搭配落羽松與湖面倒影，還可以搭船遊湖，免門票入園、免費停車，是花蓮旅遊不容錯過的景點！

元旦連假以及2024年假即將到來，有到花蓮旅遊可以收入行程裡！

星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還可以搭船遊湖!

星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還

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星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還

星巴克花蓮理想門市位於a2水岸園區，Carmel風格建築，就好像是童話故事裡的糖果屋，建築特色包括陡峭的山牆、帶灰泥和石膏的半木結構、高而窄的煙囪等，有來的可以慢慢欣賞

小屋座落位置有湖泊、落羽松等，搭配花蓮的好山好水景致，唯美浪漫

園區內有免費停車場，但假日一位難求，沿途馬路白線不影響行車安全處也可停車！

星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還ADD:花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還TEL:03-8650895

星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還營業時間:08:00-20:00

星巴克花蓮理想門市 ❙ 走進童話小屋喝咖啡，坐擁絕美湖景，還官網

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很唯美的湖景，湖畔一整片的落羽松豐富了眼前的視野，一年四季更是有不同的美景可以欣賞

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搭船遊湖是需要費用的，全票原價350元，12底前試營運為280元，還加贈氣泡水一瓶，花蓮鄉親買兩張以上享有半價優惠，相當於買一送一

當天搭船的遊客還不少，每一艘船都是客滿的狀態！

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繞行一圈可以由不同角度欣賞童話小屋與落羽松林，遊湖時間大約是二十幾分鐘

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戶外座位區就在湖畔，喝咖啡、拍照的人潮很多，顯得有些混亂

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室內空間也打造多扇開窗，在咖啡廳內也能欣賞湖光山色，靠窗桌位最為熱門，想坐到要碰運氣

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星巴克花蓮理想門市有推出一系列夢幻粉紅商品，包括馬克杯、提袋及隨行卡商品等，以童話故事、特殊晶鑽花紙為特色的「羽杉秘境馬克杯」當天好像缺貨，沒看到

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排隊買咖啡的人潮非常多，排隊人潮從我們抵達到離開都沒有斷過，想在這裡喝杯星巴克咖啡的要有耐心

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排隊點餐後，等待一段時間咖啡終於好了

點了一杯免費升級特大杯的椰奶那堤及兒子要喝的焦糖可可星冰樂，椰奶那堤是第一次喝，帶有點甜度

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另外點了諾曼第蘋果派、鮮奶波士頓派、蘭姆葡萄栗子蒙布朗，看著湖景吃下午茶就是享受

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我們在平安夜當天造訪，還有耶誕市集，不知道之後會不會也有市集合作

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這是豐之谷←→a2水岸遊園接駁車，目前也是試營運搭乘一次$99

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很不錯的花蓮免門票景點，就算不喝咖啡單純來走走、拍拍照也很可以，花蓮最新打卡景點星巴克花蓮理想門市分享給大家，還可以順遊Mr.Sam-山姆先生咖啡館雲山水

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