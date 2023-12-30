台中年菜推薦，2024年菜外帶、內用的早鳥優惠開跑啦！位在台中市北屯區、鄰近水湳、中清交流道的鴻龍宴活蝦料理推出10人年菜、6人年菜套餐，可外帶、也有內用，餐點豐盛、海陸皆有~鴻龍宴活蝦料理 12/31前，“年菜外帶”並全額付款享9折優惠，“內用聚餐”招待椒鹽鹹酥蝦，請早早準備起來以免完售或客滿，讓媽媽不忙碌、輕鬆過好年！ 門口可停車、有包廂，非常適合團體聚餐

鴻龍宴活蝦料理 2024年菜

鴻龍宴 2024年菜價格

12/31前，年菜“外帶”並全額付款【享9折優惠】、預訂“內用”並完成預付訂金招待【椒鹽鹹酥蝦 乙份】，所有優惠資訊與細節請依店家現場公告為主。

年菜外帶時間

2/9 除夕僅提供外帶無內用，即日起預定至 2/ 7止，取餐時間14：30~16：00

2/10初一 ～ 2/12初三，即日起預定至 2/ 9止，取餐時間 12:30、18:00

貼心提醒：建議開車前來取餐

2024年，農曆年節營業時間

初一 至 初三

11:00 – 14:30、16:30 – 21:00

初四 至 初七

11:00 – 14:30、17:00 – 21:00

2024年節內用菜單

有雙人套餐、6人套餐、10人套餐，內用收10%服務費

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版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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新春團聚10人套餐菜色介紹

龍年迎福五碟拚

冷盤前菜有麻辣口水雞、蜜漬黑豆、焦糖核桃小魚乾、魚卵沙拉、炙烤烏魚子



蜜漬黑豆、焦糖核桃小魚乾的小點，營養滿分又好吃，等待正餐美食之前就先用這開胃，聊天也方便

金黃油亮的烏魚子外皮炙烤過，本身不會太過鹹，搭配清脆蘿蔔、辛嗆蒜苗更對味

麻辣口水雞上面橘紅色的口水雞醬汁，微辣帶點椒麻香，把雞肉襯托得更加鮮嫩!

不只雞肉鮮嫩好吃，雞皮晶透Q彈也很甜~

長年烏骨元氣湯

過年必有的長年菜，有著吃長年菜長命百歲的寓意，帶點苦甘的獨特味道，加上整隻烏骨雞與小干貝的甜味，湯頭實在太好喝了！！長年菜處理的也很不錯，不會苦澀、纖維也很嫩，好吃！

雞肉部分燉到相當軟，雞腿也能一夾就斷，不需太過費力的處理，雖然燉得很久的感覺，但是雞肉卻不乾柴，不論是湯頭或雞肉都讓大人小孩很滿意~

繽紛桂花翅大蝦

用大隻的泰國蝦鋪底，上面覆蓋甜椒、青椒、紫洋蔥、蛋酥、香菇絲、以及看起來金瑩透明的太空翅，算是重口味的一道菜

這些彩椒、蛋酥、魚翅如果吃不完，隔天可以搭配大白菜燉煮、輕鬆出好菜，不只免調味，還很好吃！

泰國蝦油炸過，蝦殼酥香，蝦頭還帶點膏。

朋友說這蝦殼很香，他懶得剝殼就直接把炸得酥香的蝦殼咬一咬吃下肚，跟懶人蝦一樣順便補充甲殼素XD～

龍鳳臘肉米糕併流沙包

非常大份量的臘肉米糕上面鋪著金黃色的鳳眼果，然後圍上一圈有著大理石紋的芝麻流沙包

金黃色的鳳眼果口感很像栗子甘甜、鬆綿軟糯，也有人稱它為蘋婆，朋友說這是他以前小時候吃的美食，長大後好久沒吃到了，真懷念！

臘肉相當鹹香，搭配Ｑ彈軟透的米糕剛剛好～相當好吃！

芝麻包裡面的餡料相當細緻，不會太甜、芝麻很濃但不會有過濃的芝麻苦，好吃到讓小孩子們搶食呢～

奶油蒜味焗泰蝦

鴻龍宴本來就是以活蝦料理為特色，所以蝦料理大部分都很好吃，之前吃過金縷泡菜蝦、梅汁佐鮮蝦都好好吃

為了保持蝦肉的彈牙與甜味，鴻龍宴的泰國蝦是沒有開背，相對的，醬汁也比較不容易滲入到蝦肉中，所以建議剝好蝦之後沾點醬汁更美味～

蝦子紅頭要看季節，我們這次來大多都有蝦膏，濃郁鮮美！

一旁搭配抹上蒜香奶醬的法國麵包，可以單吃，也非常適合沾醬吃

逢春甘露帝王鱈

用整尾的扁鱈清蒸，醬汁甘甜鹹香，鋪上大量的蔥絲薑絲點出清新的香氣與鮮味

肉質相當鮮嫩細緻，而且刺少，好吃又食用方便

炙燒黑椒法式豬

妮妮個人滿喜歡鴻龍宴的炙燒黑椒法式豬，肉質保有水嫩感與肉汁，醬汁滲透到肉裡而不是只停留在表面，夠味又好咬好吃～而且包上一小截的鋁箔讓人可以直接拿著吃很方便

富貴鮑汁燒婆參

代表富貴的高級食材鮑魚、烏參皆入菜，濃油赤醬將充滿膠質的烏參煨至入味，口感軟嫩富有彈性，鮑魚也很有彈牙的咀嚼感，這道口味較濃厚，所以均衡口感要搭配一旁的青江菜與杏鮑菇一起吃

玉帶雞汁燴蘆筍

紫色山藥與綠色蘆筍譜出艷麗的視覺感，看是清爽但卻相當夠味，而且蘆筍的清爽脆口感深得妮妮喜愛～紫色山藥的鬆綿滑口也很舒服

雙面煎至金黃的大顆干貝不需額外調味，香甜鮮嫩而彈牙

懷舊冬筍螺肉蒜

魷魚螺肉蒜起源於酒家菜，濃厚的重口味很適合下酒，後來70年代演變成各家總鋪師手路菜，各主廚的手法略有不同。鴻龍宴的魷魚螺肉蒜不只有著懷舊古早味，裡面除了基本的魷魚、螺肉之外，還有許多排骨、香菇、筍塊，料相當的多

妮妮覺得更重要的是鴻龍宴的加了許多筍子與大蔥，讓原本醬味的湯頭增添許多蔬菜的清甜味，而不是只有醬汁的鹹，湯頭也顯得清澈，好喝！

鴻龍宴 位置與停車

鴻龍宴位在台中水湳經貿園區當中，離中清路交流道很近，靠近台中中央公園，周邊停車相當方便，店門口也可停4~6台汽車、機車，所以來取年菜外帶也很方便。

鴻龍宴 內用環境與包廂

如果農曆年節要聚餐的話，千萬要提早訂位！因為平日晚餐人潮就已不少，更何況是過年過節可是一位難求～

室內保留挑高空間感，正中央是入港的大船，浮誇的整艘大船就在室內，吸引全場目光，上方垂墜的燈光很有星星閃耀的感覺，家族聚餐、年節宴請朋友來這裡相當大氣有派頭

一樓有方桌、圓桌、包廂，滿多三代同堂的家庭來用餐，平日晚餐來也是頗多人的喔! 提醒你，一定要訂位~

二樓常常有團體包場辦活動

1樓最後方有2間包廂，每間可坐10~12人，包廂有最低消費金額限制，若有需要先電洽店家

整體感想：

鴻龍宴活蝦料理位在台中北屯，附近好停車、鄰近中清路交流道、空間寬敞適合聚餐。鴻龍宴不只活蝦料理、海鮮料理做的好吃，古早味與特色料理也都做得不錯，過年就讓媽媽輕鬆一下，不要整天待在廚房忙碌了~來鴻龍宴外帶年菜、或是回娘家團聚聚餐，方便又好吃。

記得早早訂起來，加減用早鳥優惠！

鴻龍宴活蝦料理 店家資訊

地址：台中市北屯區經貿五路67號

電話訂位：04-2426-2061

線上訂位：https://pse.is/3m2etc

官網外帶、外送： https://reurl.cc/RrdNXg

農曆年節營業時間要另外注意，除夕當日只提供外帶。

備註：用餐限時２小時、收一成服務費、 設有包廂(需低消)，數量有限請提早訂位

2024年，農曆年節營業時間

初一 至 初三

11:00 – 14:30、16:30 – 21:00

初四 至 初七

11:00 – 14:30、17:00 – 21:00

周邊美食與景點

➤中央公園

➤Myu Toy

➤厝秘

➤易鼎活蝦

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店家/景點資訊

店家名稱：鴻龍宴活蝦料理

所在地址：臺灣台中市北屯區經貿五路67號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：04-2426-2061 Google即時導航





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