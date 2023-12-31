苗栗頭份美食小吃推薦。麵容餃好-頭份店，有著苗栗頭份最美文青風麵店之美稱，餐點以現包水餃、客家粄條、麵食、多款小菜為特色，還有免費供應好喝的仙草茶。麵容餃好從苗栗起家，目前有3家分店，分別在頭份、竹南、新竹東區，用餐環境舒適美拍、餐點好吃、價格平易近人，來到苗栗附近記得來麵容餃好飽餐一頓~

麵容餃好 頭份店

麵容餃好 位置與停車

麵容餃好苗栗頭份店位在建國路二段上，斜對面剛好是建國夜市，從國一頭份交流道下來5分鐘就抵達，而且周邊有許多收費車格，相當好停車，幸運的話有機會直接停在門口停車格。

外帶的人可以直接從窗口點餐，對於下雨天時特別方便，不用脫雨衣就能輕鬆點餐取餐，懶得外出的話也可以透過外送平台訂餐。

大面積的清水模灰色牆面搭配木質桌椅，牆面還特別寫上很有意境的字詞，配合投射在牆上的枝葉光影，顯得特別文青感。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

台中景點|超優惠好玩行程推薦

➤

➤

➤

➤➤

➤

台中泡湯|泡湯住宿推薦

➤

➤

➤

➤

➤

非常美拍的打卡牆，妮妮一放到FB時就很多人詢問這面牆在哪裡拍的~哈，朋友還以為我到了哪個簡餐店呢~

入口處牆面：我吃的不是麵，而是思念。底下還有許多名人來訪的簽名。

店內空間寬敞，座位也算不少，多為２人座，但可以併成４人、６人，不管是一個人吃飯，還是一群人用餐都相當方便。

妮妮布魯是一開店就抵達，好險還有拍到空景，大約過了半小時就接近客滿，不過，小吃類的餐點其實用餐速度很快，通常不太需要等太久，但如果喜歡麵容餃好仙草茶的話，還是要早點來比較好。

櫃檯旁邊的小菜櫃種類多元，客人搶購速度快，但補貨的速度也滿快的~

大約有十多款口味的小菜可以挑選

不知道要吃什麼的話，直接參考小菜熱賣排行榜

內用者，自行拿取小菜和菜單一起至櫃台結帳，外帶者則用劃單。

看到旁邊阿姨正在手工包水餃，真的是每顆大粒又餡多飽滿，妮妮布魯最愛有現包的新鮮水餃啦!

點餐時剛好有客人專程來買冷凍水餃回家煮，一旁的冰櫃上也有乾拌麵可以選購~外縣市的朋友在家也能輕鬆吃到。

沾醬區有私房辣椒醬、辣椒醬油、蒜蓉醬膏及東泉辣椒醬，光是辣味的沾醬就有多款可以選，下方抽屜有提供兒童餐具、碗筷。

其中比較特別的是”限量供應”又很搶手的私房辣椒醬-【就醬 辣】，以客家傳統方式炒製，並加入豆腐乳而呈現橘紅色，頗有辣度請斟酌使用。如果很喜歡，也可以向櫃台購買罐裝的。

一旁有店內免費招待的仙草茶，限量供應所以要早點來吃飯以免撲空喲!自家熬煮的仙草茶甜度剛剛好、甘甜不苦，入喉有著舒服的清爽感，看到很多客人可是一杯接著一杯~很搶手啊!

麵容餃好 菜單價格

主打阿姨現包水餃，還有多款麵食、國宴粄條

麵容餃好 餐點介紹

國宴客家乾粄條

看到菜單上寫著2016國宴指定粄條，當然要試試看才行！

以客家特色主食粄條搭配豆芽菜、韭菜，以及大量的自製油蔥酥，看似簡單的傳統小吃，卻讓人迫不及待的想大快朵頤。

吃得時候記得先將粄條、油蔥酥、醬汁充分拌勻，推薦你再加入一小匙橘紅色的私房辣椒醬，更是好吃！

粄條滑溜帶點Q感搭配脆口清新的豆芽菜、韭菜，豐富的口感與濃濃油蔥酥鹹香風味，是很耐吃的傳統美味、久久沒吃會想念的那種。

招牌香蔥拌麵

吃不慣粄條的人，也可以選擇一樣配料但不同麵條的招牌香蔥拌麵，重點就在於店家自己豬油炒製的油蔥酥，香氣真的很迷人～

古早味肉燥飯

光看價格可能嚇一跳，但其實裡面是包含有半熟荷包蛋、黃金泡菜，相當豐盛呢！

白嫩的半熟荷包蛋，劃開蛋黃讓金黃蛋液流淌到白飯上，增添潤口感

採用黑豬肉燉煮的肉燥瘦肉比例高，但是鹹香不乾柴，再搭配帶點蒜味與果香的黃金泡菜，風味又轉為清爽～讓愛吃肉燥飯的妮妮很喜歡～

阿姨現包水餃

有招牌黑豬肉高麗菜、黑豬肉韭菜兩種兩種口味，也有冷凍水餃可買～愛吃的人都一次買好幾包回家。

每顆水餃都是餡料飽滿、好大一顆，外皮帶點Q感，裡面的肉餡紮實鮮甜，韭菜香氣濃郁不用沾醬就很夠味、高麗菜則是鮮甜清爽，適合搭配醬料更好吃。

小菜部分我們選了這三款：椒麻鳳爪、涼拌小黃瓜、麻油粉肝

麻油粉肝人氣很夯，原本架上滿滿的，一下子就被拿空了～喜歡這一味的人記得手腳要快。

誘人食慾的麻油香氣、粉嫩帶點鹹甜的口感，好吃讓人一片接一片。

涼拌小黃瓜帶點微微酸香，豐沛的小黃瓜水分讓口腔感受清爽

椒麻鳳爪事先去骨處理，充滿膠質又脆口，煙燻香氣中還帶點花椒麻香超開胃～不愧是熱賣小菜的第一名，妮妮布魯也超喜歡～

整體感想：

麵容餃好頭份店距離交流道很近，周邊相當好停車，不管是剛來苗栗玩或是要回程離開都適合先來這裡飽餐一頓再繼續下一個行程。妮妮非常喜歡肉燥飯，多了半熟蛋與黃金泡菜加持更好吃！來到麵容餃好推薦你必點阿姨現包水餃、國宴粄條，還有免費仙草茶喝起來～當然，有好吃美食之外，超文青的網美打卡牆也要記得拍一下喔～

麵容餃好 各店家資訊

麵容餃好(頭份店)

地址:苗栗縣頭份市建國路二段33號

電話:037-695173

營業時間:11:00~14:30、17:00~20:30

麵容餃好(竹南店)

地址:苗栗縣竹南鎮博愛街177號

電話:037-552917

營業時間:11:00~14:00、17:00~20:00，週二公休

麵容餃好(新竹龍山店)

地址:新竹市東區龍山西路36號

電話:03-577 2019

營業時間:11:00~14:30、17:00~20:30，週二公休

妮妮布魯IG

妮妮布魯LINE@ : @nini.blue

妮妮布魯Telegram: https://t.me/twtour

美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區 |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區| 霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街｜台中火車站｜新光大遠百｜秋紅谷｜日式料理、居酒屋｜早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅｜海鮮吃到飽百匯｜牛排｜鍋物。麻辣鍋｜泰式料理｜韓式料理｜不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳｜聚會餐廳

店家/景點資訊

店家名稱：麵容餃好(頭份店)

所在地址：臺灣苗栗縣頭份市建國路二段33號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00~14:30-17:00~20:30

店家電話：037-695173 Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀