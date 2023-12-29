【新竹住宿】水田六四露營區

這次因為朋友的邀約，促成了這次我們一家四口的第二露，也是第一次在新竹露營，水田六四露營區位在新竹尖石油羅溪畔，營區內有小木屋與一般營地、遮雨棚多種類型，距離熱鬧的內灣老街和便利商店大約15分鐘車程，採買東西很方便，他們的營地乾淨整潔，廁所浴室狀態也保持得不錯，夏天還能到附近的溪流玩玩水抓蝦，是個很理想的營地！

水田六四露營區官網：https://www.field64.com.tw/

▲水田六四入口有明顯招牌和指標，入口道路不大一次只能容一台車通過。

▲營區的主要道路為碎石子鋪成，左右兩側都是營地和停車空間。

▲營區內有的小型的兒童遊樂設施，雖然看起來很陽春但也足夠讓小孩消耗不少電力。

▲朋友這次幫大家訂的是大雨棚的營地，一次可容納5~6個帳篷，營地是水泥材質不用舖隔水地墊非常方便，屋頂上方還有通風設備夏天應非常涼爽。

▲開車的營友可直接將車子停在溪畔邊，距離營地過個"馬路"就到了。

▲營區內的冷藏冰櫃空間很大，對於要帶食材DIY料理的露友來說相當方便。

▲旁邊還有提供冰溫熱開影機、冷凍櫃和衣物脫水機。

▲另一邊是兩個大型洗滌槽。

▲浴廁空間整體維持得不錯，上方式投射燈氣氛100。

▲還有提供兩台大型吹風機，熱度夠風力強。

▲淋浴間沒有提供盥洗用具須自行攜帶，這邊的熱水很熱水量也大，當晚在10度的低溫下洗澡洗得非常舒服。

▲營區逛完了可順道至附近的吊橋小溪走走，溪水很淺很適合小朋友玩水。

▲我們的第二露成功！



雞蛋糕短評：營區內整潔乾淨，有附設插座，停車空間足夠，有冰箱洗手槽，淋浴間廁所也保持得很乾淨熱水夠熱，但盥洗用具需自備，附近的野溪夏天很適合玩水。

設計★★★☆

整潔★★★★

舒適★★★★☆

位置★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



水田六四露營區住宿資訊：

地址：新竹縣尖石鄉水田道路64-1號

電話：0982626081

官網：https://www.field64.com.tw/

入住時間：12:00

退房時間：12:00

WIFI：無

停車場：有

游泳池：無

早餐：無

刷卡：無

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