【新竹住宿】水田六四露營區

這次因為朋友的邀約，促成了這次我們一家四口的第二露，也是第一次在新竹露營，水田六四露營區位在新竹尖石油羅溪畔，營區內有小木屋與一般營地、遮雨棚多種類型，距離熱鬧的內灣老街和便利商店大約15分鐘車程，採買東西很方便，他們的營地乾淨整潔，廁所浴室狀態也保持得不錯，夏天還能到附近的溪流玩玩水抓蝦，是個很理想的營地！
水田六四露營區官網：https://www.field64.com.tw/
▲水田六四入口有明顯招牌和指標，入口道路不大一次只能容一台車通過。
▲營區的主要道路為碎石子鋪成，左右兩側都是營地和停車空間。
▲營區內有的小型的兒童遊樂設施，雖然看起來很陽春但也足夠讓小孩消耗不少電力。
▲朋友這次幫大家訂的是大雨棚的營地，一次可容納5~6個帳篷，營地是水泥材質不用舖隔水地墊非常方便，屋頂上方還有通風設備夏天應非常涼爽。
▲開車的營友可直接將車子停在溪畔邊，距離營地過個"馬路"就到了。
▲營區內的冷藏冰櫃空間很大，對於要帶食材DIY料理的露友來說相當方便。
▲旁邊還有提供冰溫熱開影機、冷凍櫃和衣物脫水機。
▲另一邊是兩個大型洗滌槽。
▲浴廁空間整體維持得不錯，上方式投射燈氣氛100。
▲還有提供兩台大型吹風機，熱度夠風力強。
▲淋浴間沒有提供盥洗用具須自行攜帶，這邊的熱水很熱水量也大，當晚在10度的低溫下洗澡洗得非常舒服。
▲營區逛完了可順道至附近的吊橋小溪走走，溪水很淺很適合小朋友玩水。
▲我們的第二露成功！
雞蛋糕短評：營區內整潔乾淨，有附設插座，停車空間足夠，有冰箱洗手槽，淋浴間廁所也保持得很乾淨熱水夠熱，但盥洗用具需自備，附近的野溪夏天很適合玩水。
設計★★★☆
整潔★★★★
舒適★★★★☆
位置★★★★
服務★★★★
CP值★★★★
水田六四露營區住宿資訊：
地址：新竹縣尖石鄉水田道路64-1號
電話：0982626081
官網：https://www.field64.com.tw/
入住時間：12:00
退房時間：12:00
WIFI：無
停車場：有
游泳池：無
早餐：無
刷卡：無
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