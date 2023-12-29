為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【新竹住宿】水田六四露營區 - 營區乾淨明亮，鄰近小溪玩水抓蝦一整天都不夠玩

【新竹住宿】水田六四露營區 - 營區乾淨明亮，鄰近小溪玩水抓蝦一整天都不夠玩

2023-12-29 13:52:35 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：99
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：613篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：水田六四露營區
phone09-8262-6081
place新竹縣尖石鄉水田道路64-1號
作者本次評價：
3.95
環境設備
4.00
服務
3.50
交通便利
3.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

首圖.jpg

 

這次因為朋友的邀約，促成了這次我們一家四口的第二露，也是第一次在新竹露營，水田六四露營區位在新竹尖石油羅溪畔，營區內有小木屋與一般營地、遮雨棚多種類型，距離熱鬧的內灣老街和便利商店大約15分鐘車程，採買東西很方便，他們的營地乾淨整潔，廁所浴室狀態也保持得不錯，夏天還能到附近的溪流玩玩水抓蝦，是個很理想的營地！

水田六四露營區官網：https://www.field64.com.tw/

【新竹住宿】水田六四露營區

▲水田六四入口有明顯招牌和指標，入口道路不大一次只能容一台車通過。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

 

【新竹住宿】水田六四露營區

【新竹住宿】水田六四露營區

▲營區的主要道路為碎石子鋪成，左右兩側都是營地和停車空間。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲營區內有的小型的兒童遊樂設施，雖然看起來很陽春但也足夠讓小孩消耗不少電力。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

【新竹住宿】水田六四露營區

▲朋友這次幫大家訂的是大雨棚的營地，一次可容納5~6個帳篷，營地是水泥材質不用舖隔水地墊非常方便，屋頂上方還有通風設備夏天應非常涼爽。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲開車的營友可直接將車子停在溪畔邊，距離營地過個"馬路"就到了。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲營區內的冷藏冰櫃空間很大，對於要帶食材DIY料理的露友來說相當方便。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲旁邊還有提供冰溫熱開影機、冷凍櫃和衣物脫水機。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲另一邊是兩個大型洗滌槽。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

 

【新竹住宿】水田六四露營區

【新竹住宿】水田六四露營區

▲浴廁空間整體維持得不錯，上方式投射燈氣氛100。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲還有提供兩台大型吹風機，熱度夠風力強。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲淋浴間沒有提供盥洗用具須自行攜帶，這邊的熱水很熱水量也大，當晚在10度的低溫下洗澡洗得非常舒服。

 

 

【新竹住宿】水田六四露營區

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲營區逛完了可順道至附近的吊橋小溪走走，溪水很淺很適合小朋友玩水。

 

【新竹住宿】水田六四露營區

▲我們的第二露成功！

 


雞蛋糕短評：營區內整潔乾淨，有附設插座，停車空間足夠，有冰箱洗手槽，淋浴間廁所也保持得很乾淨熱水夠熱，但盥洗用具需自備，附近的野溪夏天很適合玩水。

設計★★★☆
整潔★★★★
舒適★★★★☆
位置★★★★
服務★★★★
CP值★★★★


水田六四露營區住宿資訊：

地址：新竹縣尖石鄉水田道路64-1號
電話：0982626081
官網：https://www.field64.com.tw/
入住時間：12:00
退房時間：12:00
WIFI：無
停車場：有
游泳池：無
早餐：無
刷卡：無

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

水田六四露營區 水田六四 水田六四露營地 新竹露營 新竹住宿 新竹旅遊 尖石露營 尖石旅遊
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#新竹露營
morechevron_right
文章關鍵字
水田六四露營區 新竹露營 新竹住宿 新竹旅遊 more
檢舉
share
chevron_left

【彰化食記】精誠夜市-彰化最大夜市附設停車場

【台中食記】台中正老牌香菇肉羹(綠川店)-傳承8

chevron_right
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店) - 現做外帶壽司，嚴選新鮮食材
 雞蛋糕生活美學專題報告
【新竹食記】福砌阿華什錦麵 - 隱藏在果菜市場內的高CP值麵店
 雞蛋糕生活美學專題報告
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up