新埔站 | 大碗公當歸羊 相見恨晚的羊肉湯 黑金滷肉飯

板橋最強羊肉- 大碗公當歸羊肉 強勢回歸，遷了新址，依舊人氣強強滾，還沒開門就一堆人在排隊。這天被黑金滷肉飯的美味給驚豔到，軟Q的帶皮羊肉、羊小排、羊大骨及溫潤清甜的湯頭，都令人超滿意！有種相恨見晚之感。

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板橋最強羊肉 大碗公當歸羊肉強勢回歸

收在口袋已久的 大碗公當歸羊肉 ，今年五月因合約到期而宣布熄燈，幸而在舊址附近找到了新店面，並於十月強勢回歸！重新開幕兩個月以來，依然深受歡迎，這天我們在3點55分抵達時，店家鐵門都還沒開，可是門口就已經排了一大堆等著進門的客人。

大碗公當歸羊肉 在哪怎麼去

大碗公當歸羊肉新舊址距離並不遠，但真的是在很安靜的巷弄內，大家還是不遠千里慕名而來。由捷運新埔站一號出口或是捷運環狀線板橋民生站，步行約4、5分鐘即抵達。

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大碗公當歸羊肉 菜單menu價目表

大碗公當歸羊肉 以當歸羊肉為名，因此多以羊部位的湯品為主，從羊膝、帶皮羊肉、羊腳膝、羊大骨、羊小排到羊肉片，都可以搭意麵、麵線、冬粉及米粉。其他還有白飯、滷肉飯、乾麵線、乾意麵及燙青菜等。

無論是外帶或內用，一律排隊先買單領取號碼牌，然後依號碼順序出單。所以在排隊的同時，大家就已經劃好單了。

外帶時可在一旁拿取碗筷、醬料等，最特別的是還有吸管，等會跟大家說明吸管用在何處。

所有餐點都是現點現做，攤車上已備好各種好料。

瞧這一鍋又一鍋的羊小排，但 大碗公當歸羊肉 其實生意很好，雖說營業到晚上十點半，但很多人特意來吃宵夜是撲空的，因為提早賣完就打烊了！

鐵門一開，外帶內用訂單接踵而來，掌廚的人手忙碌不已。

新店面的座位區蠻寬敞，多以2人桌為主。點完帳後會由店家安排指定座位，若客滿就得等待候位。我們這天大概從開門入座後，不到半個小時就客滿了！

餐具自助區還有醬料可以自取。

大碗公當歸羊肉 餐點介紹

好友三人約了好久終於成行，當然要點一桌子的餐點。

大碗公當歸羊肉 滷肉飯 $30/小，滷蛋 $15

這個被網友稱為被羊肉湯擔誤的黑金滷肉飯，真的名不虛傳啊！

以肥肉丁為主滷到黑金發亮，一入口郤不膩口，油脂肥香潤口，鹹香夠味，微帶甜味，但不像台南那麼甜。白飯軟硬度也煮得恰到好處，吃上一口就被驚豔到，這滷肉飯真的有夠好吃的，好吃到令我們有相見恨晚之感！滷蛋也很香，和著滷肉飯一起品嚐，太滿足了！

大碗公當歸羊肉 麻油麵線 $40

一上桌是滿滿的麻油香，還有油蔥酥的香氣，麵線吃來也很Q，但我們完全被滷肉飯給折服，滷肉飯表現太亮眼，以致於這麵線顯得一般了。

大碗公當歸羊肉 帶皮羊肉湯 $160

這道帶皮羊肉真的直接榮登第一名啊！羊皮Q而不爛，羊肉鮮嫰不已，一點羶味都沒有，非常地美味。加上了薑絲的當歸湯頭清甜可口，一口口都是溫補聖品啊！喝不夠還能免費續湯喔！

不過這個帶皮羊肉是限量的，這天想外帶這個美味回家與家人分享，沒想到開店不到一個小時就完售了！所以想吃這道湯品，別忘了早點來排隊。

大碗公當歸羊肉 羊小排湯 $130

羊小排燉得很軟，帶筋的部份多了嚼勁，帶骨的部份多了吸吮的樂趣。

大碗公當歸羊肉 羊大骨湯 $160

一碗湯裡有紮紮實實的三大根羊大骨，在經過長時間燉煮之後，不需用力就輕易地骨肉分離，不顧形象地拿起大骨來啃食，那真是有爽快啊！

剛剛餐具區有吸管就是用在這裡。羊大骨的骨髓精華不容錯過，拿根吸管來吸食是老饕的吃法。

我們用完餐還不到5點，店門口又是一個排隊的節奏，真的非常地受歡迎啊！不過這天我們親自嚐過後，就知道為何大排長龍的原因，就是真的只有兩字可形容了！

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大碗公當歸羊肉 店家資訊

地址：新北市板橋區四維路112巷2號

電話：0976-476-567

營業時間：週一至六16：00～22：30（週日休）

加入「大碗公官方(line)群組」@daonegone_lamb， 有任何問題可以私訊， 另外還能訂購冷凍調理包唷！

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