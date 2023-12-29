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【電影首映會】1957年 #法拉利 賽車史最關鍵的千里賽，恩佐·法拉利打造難以超越的超跑傳奇【電影欣賞】【電影推薦】

2023-12-29 15:58:02 Phyllis 17 人氣：105
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Phyllis 17

發表篇數：312篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #法拉利

【電影首映會】1957年 #法拉利 賽車史最關鍵的千里賽，恩2-法拉利_海報

劇情：1957年，前職業車手恩佐法拉利（亞當崔佛 飾）處在二戰之後的歐洲經濟危機，他的賽車和工廠正面臨困境；親生兒子的過世，使得和妻子蘿拉（潘妮洛普克魯茲 飾）關係緊張；恩佐法拉利賭上一切在賽程長達一千英里的「Mille Miglia千里賽」。

3-法拉利_劇照01_亞當崔佛4-法拉利_劇照04_亞當崔佛

費時二十幾年時間籌備，描寫被喻為「義大利皇冠上的珠寶」的賽車法拉利，車壇不朽人物恩佐法拉利，對於競技的渴望與極速的慾望。

1957的年代，賽車更多憑得是車手的勇氣與膽識，在缺乏安全防護下，車手過硬的技術與勇氣更是難能可貴！

5-法拉利_片場照01_導演麥可曼恩（白衣者）6-法拉利_劇照09

潘妮洛普演出恩佐法拉利的妻子蘿拉（Laura Ferrari），因兒子離世崩潰而與恩佐分居，卻也是真正維繫法拉利車廠與團隊的關鍵人物！

7-法拉利_劇照05_潘妮洛普克魯茲

此片以不同角度，更貼近恩佐所當時處境，詮釋這些不為人知較私密又脆弱的一面，揭開多愁善感且充滿激情的恩佐法拉利，及對於法拉利後來的轉折。

8-法拉利_劇照07_派崔克丹契9-法拉利_劇照03_亞當崔佛

12月29日（五）跨年前歲末壓軸，#法拉利 全台上映！

【電影首映會】1957年 #法拉利 賽車史最關鍵的千里賽，恩【電影首映會】1957年 #法拉利 賽車史最關鍵的千里賽，恩

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#法拉利 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=xRKOWdy-axw

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