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幾個北漂的同學陸續地回到宜蘭這個人親土親的家鄉，所以我就想著啊，是不是找個時間來辦個小小的同學會呢？地點嘛，就挑個交通停車都方便，而且餐點好吃價格不貴的餐廳吧！找了幾間餐廳給大家挑，結果大夥們有志一同的都選了這間百滙窯烤雞！羅東交流道下來三分鐘就到啦，店家又有自備停車場～而且之前我們家族聚餐也常來這裡，所以天良說啊，百滙窯烤雞餐廳真的是一個聚餐的好地方喔！而且還連續兩年獲得十大好食獎的這個殊榮呢！

百匯窯烤雞餐廳

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宜蘭縣五結鄉五結路三段171號 請點我開始百滙窯烤雞餐廳導航

平日午餐時段11:00~15:00，晩餐時段17:00~21:00，最後收客時間為20:00

假日午餐時段11:00~15:00，晩餐時段16:30~21:00，最後收客時間為20:00

停車資訊：店家自備停車場！超方便。

店家環境

從國五的羅東交流道下來，五結路右轉後沒多遠就可以看到百滙窯烤雞在左手邊喔～我們常來這裡聚餐的原因之一也是因為交通真的很方便～再來就是店家有自備的停車場！這天剛好下著雨，停好車走兩步就可以從後門進到餐廳真的太貼心了。

店裡備有十幾張的大圓桌！不管是家庭用餐或公司朋友聚會選在這裡都很方便。

飲料櫃旁邊餐具自助區還有打包自助區喔，菜太多吃不完可以來這裡拿袋子自己裝回家。

當然啦，這裡也是許多人下班後會來小酌兩杯犒賞一下自己的好地方喔。

咦？金色三麥的蜂蜜啤酒？而且還是大瓶的！我想想啊……讓我好好想想啊………等等，咱們先說好，開車不喝酒喝酒不開車啊！可惡啊我是那個負責開車的人啊啊啊～～～（淚奔

菜單介紹

同學們先參考一下店裡的菜單，想吃這裡的名物窯烤雞的話要提前講啊，因為烤到好需要將近一個小時！正所謂慢工出細活，剛出烤的窯烤雞最棒啦！（口水

菜色種類

清燉西魯肉：380元

先來試試這個西魯肉啊，沒吃過的人應該會跟我當年一樣以為這個就是白菜滷對吧？（笑

雖然白菜滷也很好吃，但西魯肉真的讓我一吃就愛上，丈母娘每回都會做一大鍋讓我帶回家吃呢。而西魯肉最大的特色就是加了炸過的蛋絲喔！而且每家餐廳做的西魯肉風味都不同～有的加了勾芡，有的則是做成湯品～

而這裡的西魯肉除了蝦米啦香菇之外啊還加了海蔘！而且還放了很多的肉絲呢～可以說西魯肉就是山珍海味的集合體啦！

五更腸旺：260元

這裡的招牌菜之一就是這個五更腸旺，除了料多實在之外啊，鴨血跟大腸都處理得很好～吃進嘴裡只覺滑嫩美味！除了普通的辣椒之外啊～主廚也加了花椒來提味！

辣度大約是小辣以上中辣未滿，滑順的鴨血跟入味的大腸越吃越好吃～看來今天的白飯殺手第一名就是他了！（蓋章認定

窯烤雞（建議提前預定！）：750元

嘖嘖嘖，同學們看看這隻雞啊……剛出烤的窯烤雞真香！看那個烤到恰到好處的雞皮就知道這烤雞多好吃了啦！然後還準備了一小碗的胡椒粉以及烤雞時滴下來的雞油，可以沾雞肉來吃。

剛剛上桌的烤雞都是在店外頭烤的！現點現烤需要耐心唷同學們。

先說好，這個雞屁股有寫我的名字！交情再怎麼好都不能跟我搶喔～（笑翻

隨雞附上的手套裡還有一層衛生手套，先戴上布手套隔熱再戴上衛生手套這樣比較衛生喔！咦？你問我戴手套要做什麼？當然是對那隻剛出爐的肥嫩多汁窯烤雞出手了啊啊啊！

來來來！下手的人選就是今天參加小小同學會的唯一大廚！Mr.詹姆士先生！看他手法嫻熟地瞬間就把一隻烤全雞分解完成！

同學們看看那個滿溢的肉汁啊～而且雞皮烤得超美味的呢。

詹姆士有你的，把雞大部分解後還擺出個鳳呈祥瑞的造型啊（全場一致起立鼓掌ＸＤ

這裡的現烤窯烤雞真的香！大家吃得是大呼過癮，連太太都吃了好幾塊呢～而且她非常的驚訝就是雞胸肉一點都不柴還越吃越香！

宜蘭糕渣：180元

沒吃過的同學建議一定要點來吃吃看！跟老婆結婚不久我就吃過這個號稱宜蘭名物的糕渣了，忘了是在哪裡的小店吃的啦，只覺得就………軟軟的…沒什麼口感而且外皮也是厚厚的麵粉口感而已，還以為是比較不實在的蘿蔔糕一類的＠＠，所以一直就以為糕渣就是這樣啦。沒想到咬了一口差點被燙到！蒼天啊！！！這個糕渣也太好吃了吧～～～

瞬間被全桌人一起嫌棄說我到底是不是宜蘭女婿啊？正統的糕渣就是這麼好吃啦～原來糕渣的主原料是熬煮多時的雞高湯！再加入剁的碎碎的雞肉豬肉啦蝦仁啦～拌作漿後等凝固之後裹上一層炸粉下鍋油炸！一口咬下先是被爽脆的外皮驚豔，然後就是爆發式的美味與熱力在嘴裡流竄！真的太好吃了呢～～～不過記得吃的時候要慢慢吃，不然會跟我一樣被燙到喔。

椒鹽扁鱈：280元

扁鱈是通稱啦，記得扁鱈就是大比目魚啦～個人覺得比目魚非常的好吃喔～肉質細膩清爽，配上炸得恰恰的魚皮～吃起來外脆內嫩，形成口感的強烈對比！

炒海瓜子：240元

來到快炒店啊我一定會點一盤海瓜子，正因為每一間快炒店都會有這道料理，所以我都會把這道菜放我的自己心裡的小小評分表裡喔！這裡的炒海瓜子分數很高，海瓜子飽滿入味醬汁也讓人覺得超下飯的！（筆記

炒高麗菜：120元

這是老婆點的～她一直說我們要多吃點青菜才堅持點了這盤，沒想到非常好吃～會讓人一口接一口停不下來呢。

蟹黃豆腐煲：220元

老婆大推薦！因為她不愛吃肉，所以像這類鮮味十足的豆腐料理就成了她的首選。

料多實在，而且蟹黃味道香甜滑順，也算是排得上名次的白飯殺手啊。

蔥爆羊肉：220元

因為老婆大人不太吃牛肉，所以我就點了一份蔥爆羊肉來吃，只能說主廚的炒功真不錯！而且吃起來有羊肉的溫順口感但是一點羊羶味都沒有呢。

川燙白蝦：240元

個人吃蝦啊喜歡用最簡單的料理方式，因為大學的時候我在釣蝦場的廚房做過幾年的二手，知道就算有些蝦子的品質雖然不好但是可以利用很多的烹調方式來掩蓋！所以直接川燙最能吃出蝦子的肉質啦～這裡的白蝦不只肉質彈牙！而且非常的鮮甜啊。

辣炒臭豆腐：200元

相當別致的一道料理，天良說啊因為那天我們一開心就點了滿滿一桌菜，我也不曉得這道菜是誰點的，但是點得好啊！聞起來不臭但是吃進嘴裡就突然領悟到說，＂啊～這是好吃的臭豆腐！＂，辣度大約是小辣左右～感覺非常適合下酒啊！（握拳

金色三麥蜂蜜啤酒：380元 （飲酒過量有害健康！）

金色三麥的蜂蜜啤酒好喝是出了名的，泡沫綿密順口而且入喉還有那種恰到好處的蜂蜜尾韻！連我太太都愛喝呢～而且還是第一次看到這麼大瓶的啦！來吧來吧今天大家這麼開心，就開一瓶來慶祝吧！

不過等等！我突然想到一件事啊，六個人裡面有兩個是負責開車的…其中一個就是我啊！！！！算了我喝茶就好，畢竟酒後駕車害人害已！所以想喝酒的同學們啊一定要先說好誰是指定駕駛喔！再不然就搭小黃來吃飯喝酒又開心又安全啦！

倒酒的工作就交給我們雄董了，他今天可是丟下老婆小孩來跟我們聚餐的，你搭阿偉的車對吧？那你多喝兩杯吧！ＸＤ

哼哼，還故意只倒四杯酒啦是想刺激誰啦～沒關係！我回家再喝就好！同學們不要嫌我話多啊，要再次跟大家強調一下開車不喝酒喝酒不開車喔！

宮保皮蛋：220元

看你們喝得這麼開心，好吧老人家再幫你們加點一道下酒菜吧！蒸過再炸的皮蛋充分吸附了辣中帶香的宮保醬汁！口感跟滋味都太吸引人了。

皮蛋會讓人覺得好吃第一是特有的香氣，再來就是蛋白與蛋黄的雙層口感！然後主廚讓皮蛋的這兩種特色經由加上自製宮保醬汁再來大火快炒！美味程度再昇華！

價格實在，餐點美味，服務用心而且還沒收服務啊！百滙窯烤雞真的太適合大家來這裡用餐聚會或是三五好友小酌談心啦。

話說大家都這麼認真的看到這裡了，有空的話去幫圍事的粉專按個讚追蹤一下吧！感恩啦！（手指愛心

店家/景點資訊

店家名稱：百匯窯烤雞餐廳

所在地址：臺灣宜蘭縣五結鄉五結路三段171號宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00~15:00-17:00~21:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

假日午餐時段11:00~15:00，晩餐時段16:30~21:00，最後收客時間為20:00





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