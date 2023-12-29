「瓦丘烘焙」8月份初才開幕至今3有個月時間，小高是看店家網路社團分享得知訊息，麵包控小高當然不錯過專程前來購買，下午時刻前來很幸運遇到麵包剛出爐，二話不說馬上進去拍照跟購買回家享用，小高觀看店家臉書稍微了解老闆來歷，遊歷世界各國20多年學得烘焙技術，學成歸國選在台南新光新天地周遭創業，剛創業就以星球酥月餅闖出名號，走進店裡才發現「瓦丘烘焙」是歐式麵包專門店，麵包種類不多但足夠顧客需求，整體麵包口味好吃定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

木質裝潢充滿歐陸鄉村風格很悠閒真舒服，從木窗外就可看到麵包身影令人期待。

深色木門玻璃窗有有掛「出爐了」告示供參考。

木門推開門馬上聞到香噴噴剛出爐麵包香氣。

檯面擺滿各種歐式麵包供顧客自行挑選，小高數量是夠多只是麵包種類選擇較少。

靠窗處有放置可頌供顧客挑選定價很合理。

木製櫃子檯面上有放置歐式麵包供挑選。

檯面上有法式蜂蜜95元、穀殼地瓜65元、魯斯迪克75元、巧克力葡萄70元、雅殼紅豆65元.....等等，每個品項和標價有寫下使用時才供參考，麵包旁有切好麵包供客人自取嚐嚐看。

這是生吐司120元。

檯面有鹽可頌80與德式布丁85元。

玻璃櫃上面有放置牛奶糖維也納45元。

這是結帳櫃檯裡面服務生竟然是小高粉絲。

今天就買300多元麵包回家當作早餐享用。

這些歐式麵包每一粒都份量足定價合理。

這些麵包小高只能講很有水準好吃。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「瓦丘烘焙」銷售空間歐風氛圍很舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：瓦丘烘焙

地址：700台南市中西區西門路一段526號

營業時間：週ㄧ、週三09:00–22:00 週二、週四、週五、週六、週日10:30–21:00

電話：06-2133099

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com