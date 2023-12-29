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台南市中西區吃。台南美食｜中西區。「瓦丘烘焙」新店報報!!!國外烘焙主廚歷練回家鄉展現廚藝，主要供應歐式麵包經常提

2023-12-29 17:10:08 樂天小高&樂天人生 人氣：102
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2310篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：瓦丘烘焙
place台南市中西區西門路一段526號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「瓦丘烘焙」8月份初才開幕至今3有個月時間，小高是看店家網路社團分享得知訊息，麵包控小高當然不錯過專程前來購買，下午時刻前來很幸運遇到麵包剛出爐，二話不說馬上進去拍照跟購買回家享用，小高觀看店家臉書稍微了解老闆來歷，遊歷世界各國20多年學得烘焙技術，學成歸國選在台南新光新天地周遭創業，剛創業就以星球酥月餅闖出名號，走進店裡才發現「瓦丘烘焙」是歐式麵包專門店，麵包種類不多但足夠顧客需求，整體麵包口味好吃定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

木質裝潢充滿歐陸鄉村風格很悠閒真舒服，從木窗外就可看到麵包身影令人期待。

深色木門玻璃窗有有掛「出爐了」告示供參考。

木門推開門馬上聞到香噴噴剛出爐麵包香氣。

檯面擺滿各種歐式麵包供顧客自行挑選，小高數量是夠多只是麵包種類選擇較少。

靠窗處有放置可頌供顧客挑選定價很合理。

木製櫃子檯面上有放置歐式麵包供挑選。

檯面上有法式蜂蜜95元、穀殼地瓜65元、魯斯迪克75元、巧克力葡萄70元、雅殼紅豆65元.....等等，每個品項和標價有寫下使用時才供參考，麵包旁有切好麵包供客人自取嚐嚐看。

這是生吐司120元。

檯面有鹽可頌80與德式布丁85元。

玻璃櫃上面有放置牛奶糖維也納45元。

這是結帳櫃檯裡面服務生竟然是小高粉絲。

今天就買300多元麵包回家當作早餐享用。

這些歐式麵包每一粒都份量足定價合理。

這些麵包小高只能講很有水準好吃。

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「瓦丘烘焙」銷售空間歐風氛圍很舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：瓦丘烘焙

地址：700台南市中西區西門路一段526號

營業時間：週ㄧ、週三09:00–22:00 週二、週四、週五、週六、週日10:30–21:00 

電話：06-2133099

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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