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台南市東山區【台南東山】「崁頭山登山步道」小百岳NO:64∣視野遼闊盡攬嘉南平原美景∣穿梭林蔭之間 享受親子共遊時光∣

2023-12-29 17:15:06 阿萍阿裕玩樂誌 人氣：102
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阿萍阿裕玩樂誌

發表篇數：102篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 東山區

    「崁頭山登山步道」  步道介紹                                     

「崁頭山登山步道」位居曾文水庫集水區週邊群山之內，標高844公尺

是臺南市第三高峰步道屬低海拔闊葉林，林蔭茂密、植被豐富，

還有4公頃餘的樟樹林。沿路及山頂可眺望東山之聚落景觀、嘉南平原，

天氣晴朗時還可看到嘉南的濱海地區，雨後常有雲海、雲瀑，美不勝收。

詳細影片介紹請參考

    「崁頭山登山步道」  孚佑宮介紹                                     

「崁頭山登山步道」孚佑宮俗稱仙公廟，據傳四百年前，

八仙之一的呂洞賓先祖(孚佑帝君)曾雲遊至此，渡化眾生，並留下神蹟。

在孚佑宮2 樓設有全國唯一奉祀齊全的八仙金尊。於廟後坡上之涼亭，

可眺望嘉南平原宜人景色，尤於黃昏時段，欣賞夕陽西下、彩霞滿天之美景

確令人動心不已。

    「崁頭山登山步道」  停車資訊                                     

「崁頭山登山步道」多數的山友會將車子停放在 仙公廟前廣場 ，

假日(限定)也有公車可抵達仙公廟.這裡可停車、還有廁所， 便利性很高的登山步道

「崁頭山登山步道」路邊有崁頭山步道地圖，從地圖看得出來到O型叉路口後

往左或往右皆可，我選擇往左順時針方向，雖然坡度較陡但會較快登頂。

「崁頭山登山步道」登山起點位於仙宮廟又稱孚佑宮後方，

沿著有石頭步道的都有指標跟導覽圖前進

「崁頭山登山步道」步道巨石林立兩旁並有安全的木製圍欄修整完善好走

「崁頭山登山步道」步道上的闊葉林樹種在午後的陽光下顯得親和溫暖，

徐徐涼風吹過來剛剛好的溫度非舒服舒暢感...

    「崁頭山登山步道」  石蟾蜍介紹                                     

「崁頭山登山步道」步道上經過非常壯觀的岩壁，色彩非常明亮崁頭山步道

指標性地點"石蟾蜍"因為岩壁天然巨石外觀形狀很像一隻凸起的蟾蜍似的

「崁頭山登山步道」石蟾蜍位於孚佑宮左後方，為此步道勝景之一，

此一天然巨石，外形酷似蟾蜍，當地人謂之「蟾蜍公」。

「崁頭山登山步道」步道路線簡單好走從登山口走了大約20分鐘

就會遇到分岔路，兩條路線都可以抵達三角點

    「崁頭山登山步道」  第一涼亭                                     

「崁頭山登山步道」觀景平台可以稍微休息一下看個遠方風景，

展望很好可以看到東山聚落的景觀和遠眺嘉南平原，然後退回岔路口繼續往階梯走上去

「崁頭山登山步道」可以俯瞰東山區聚落與仙宮廟的觀景台，

還有遠處的[枕頭山]與仙宮廟紅黃色建築在群山環繞下顯眼亮麗

「崁頭山登山步道」步道岩壁上所著生的植物，植株不會很高且枝條柔軟，

只要有一點點的風化土層即可生長，例如臺灣蘆竹、臺灣車前蕨、伏石蕨、風藤、柚葉藤等。

「崁頭山登山步道」步道上植物自會演化出特殊的生存機制以適應惡劣環境，

在冬天氣候乾燥時，岩壁上除了苔蘚之外，似乎沒有其他植物生長，

當雨季過後，受到雨水的滋潤，植物便開始生長。

「崁頭山登山步道」沿途綠意環繞、植被豐富，保留自然原始風貌

令人感覺身心舒暢，大石頭處也是網美拍美照的好地方!

    「崁頭山登山步道」  乾寶塔爐                                     

「崁頭山登山步道」來到[乾寶塔爐]為步道上特殊的景觀，巨大的岩石風化成蜂窩狀，

外形狀似一座寶塔。在森林中散步，除清新的空氣及迷人的景色外，無形中也享受了森林浴。

「崁頭山登山步道」[乾寶塔爐]據傳說在晨昏之際，

塔爐之中會有一股煙霧裊裊而升之神話傳說。

    「崁頭山登山步道」  情人石                                     

「崁頭山登山步道」過了塔爐轉個彎就是大的涼亭休息鞍部而[情人石]位於涼亭旁，

亦是乾寶塔爐上方，佇立於山頭，視野展望極佳，若天氣晴朗，

可俯瞰嘉南平原、二尖山、三尖山、劍文山及曾文水庫等景觀

「崁頭山登山步道」步道知名網美照打卡點『情人石』。

走上情人時可以登高望遠看到整個嘉南平原，搭配藍天白雲，在石頭上拍照非常漂亮

「崁頭山登山步道」在涼亭後方右側有一上坡步徑可通往崁頭山頂三角點，

    「崁頭山登山步道」  三角點                                    

「崁頭山登山步道」山頂上三角點有一顆圖根點基石

（編號#123，小百岳#068，標高844m），山頂上並無展望只有綠樹。

「崁頭山登山步道」單程約1公里多， 可原路來回， 或是從山頂處涼亭旁

另一側繞一O(會多約0.5K) 的距離山徑每100公尺有距離木樁， 此行我採原路折返路程...

    「崁頭山登山步道」  步道資訊                                   

   「崁頭山登山步道」                   

所在縣市      臺南市東山區                  里程          3.5公里

步道類型      郊山步道                         步道型態      環狀

海拔高度      580~844公尺                 高度落差      264公尺

路面狀況      石階、土徑、產業道路    所需時間      1 小時 30 分鐘

難易度       低-中                                  山系         西烏山嶺山脈

最適季節    全年                                   申請入山  

申請入園                                           百岳 /  小百岳   

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基點      崁頭山/844m/三等三角點/編號0123

    「崁頭山登山步道」  交通資訊                                  

  怎麼去？交通資訊報你知：

大眾傳輸 新營區可搭新營客運公車至青山即可到達。

自行開車

國道3號(南二高)下白河交流道接172縣道東行經仙草埔通過

紅葉隧道後右轉175縣道經關子嶺再往青山方向行駛。

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「崁頭山登山步道」詳細影片介紹請參考

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