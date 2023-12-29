你去過東京自由行嗎？你有打算去東京旅遊、吃遍東京美食嗎？很多旅客在做功課的過程中，都會有一個共同想法：東京交通好複雜！看看那密密麻麻的東京地鐵圖，JR、東京Metro地鐵、都營地下鐵、私鐵有什麼不同？自駕要準備什麼、需要注意哪些事情？東京交通票券怎麼買？別擔心，小編已經幫大家整理最完整的東京交通指南，全方位帶你了解東京的大眾運輸系統！

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東京交通種類

就和其他國家的大城市一樣，日本東京可以選擇的交通種類非常多，包括地鐵、公車、計程車、包車、租車自駕，以及租借自行車等等。

不過光地鐵就又細分成很多種，單說有在東京行駛的路線就多達18間鐵道公司，總共84條路線，讓很多自由行旅客在做功課時看得眼花撩亂，更不用說在當地旅行，在地鐵站迷路是常見情況。

東京交通｜成田機場、羽田機場到市區

台灣到日本東京停靠的機場有兩座，一個是成田機場、一個則是羽田機場，兩個機場到市區的方式不一樣，以下分別帶大家來了解。

成田機場到市區交通

從成田機場到市區總共有四種方式：JR電車、京城電鐵、巴士、計程車或包車。

JR電車

搭乘N’EX 成田特快，從成田機場到東京站只需要53分鐘，座位寬敞好放行李，而且不需要額外轉車。缺點是費用較高，且需要事先劃位。

一些你可能會需要的資訊：

費用：單程3,070円、來回4,070円

所需時間：到東京站約53分鐘

發車頻率：30-60分鐘一班

購票地點：成田機場、自動販售機、JR綠色窗口

京城電鐵

京成電鐵又細分成Skyliner、Access及京成本線，比較適合要前往上野、品川、淺草的旅客搭乘。路線圖與相關資訊如下：

Skyliner

費用：單程2,300円、來回4,480円

所需時間：到上野車站約36分鐘

發車頻率：每20分鐘一班

購票地點：藍色Liner櫃檯、自動售票機

Access

費用：單程1,270円

所需時間：到上野車站約59分鐘

發車頻率：每20分鐘一班

購票地點：自動售票機

京成本線

費用：單程1,030円

所需時間：到上野車站約70-85分鐘

發車頻率：每30分鐘一班

購票地點：自動售票機

巴士

巴士部分也有三種不同的選擇：

巴士種類 費用 所需時間 發車頻率 購票地點 利木津巴士 到東京車站約2,800円 約60-70分鐘 一小時一班 機場利木津巴士櫃檯 TYO-NRT 單程1,300円 (因疫情影響停止線上預約，皆採現場購票) 約60分鐘 尖峰時段約20分鐘一班 JR高速巴士售票處 成田Shuttle (疫情期間暫停行駛) 單程1,300円 約72分鐘 30-60分鐘一班 上車購票

計程車或包車

除了利用大眾交通工具外，你也可以考慮搭計程車或包車。他們的好處是不需要排隊人擠人，也可以直接抵達你想去的地方，但缺點就是費用較高，比較建議同行旅客較多時再選擇這種方式，相關資訊說明如下：

計程車：約16,000-22,000日圓，到東京車站約60分鐘。

包車：以到上野為例，費用約3,400-6,000元台幣，主要受到車款大小、廠牌與目的地影響。

羽田機場到市區交通

從羽田機場到市區也有四種方式：京急電鐵、東京單軌列車、巴士、計程車或包車。

京急電鐵

如果你要從羽田機場到品川，那麼京急電鐵是最好的選擇，不僅只需要花費13分鐘，票價也只要300日圓，每5-10分鐘就有一班車。

東京單軌列車

如果你是要轉乘山手線、京濱東北線或都營地下鐵大江戶線的話，則可以選擇東京單軌列車，最快只需要18分鐘，票價為500日圓，每3分鐘就有一班車。

巴士

假如你希望直接抵達飯店門口，或因為搭乘紅眼班機而擔心沒有車可以到東京市區者，利木津巴士會是你最好的夥伴。以下是票價與相關資訊：

費用：單程1,230円、深夜凌晨單程2,000円

所需時間：到東京車站約需35-60分鐘

發車頻率：每45-60分鐘一班

購票地點：利木津巴士售票櫃檯

計程車或包車

除了利用大眾交通工具外，你也可以考慮搭計程車或包車。好處是不需要排隊人擠人，也可以直接抵達你想去的地方，但缺點就是費用較高，比較建議同行旅客較多時再選擇這種方式，相關資訊說明如下：

計程車：約6,700-10,200日圓，到東京車站約60分鐘。

包車：以到東京車站為例，費用約1,800-5,800元台幣，主要受到車款大小、廠牌與目的地影響。

東京交通｜3大鐵道系統

打開東京地鐵圖，你會發現上面密密麻麻一堆線路，分別標記著JR、東京Metro、都營地下鐵等等，他們到底有什麼不同？

先幫大家簡單做個介紹，JR東日本鐵道就像台灣的台鐵，可以前往日本其他城市；東京Metro、都營地下鐵則比較像台北捷運、高雄捷運的概念，只在東京市區提供服務。

JR東日本鐵道

就像台灣的台鐵一樣，JR東日本鐵道也根據車種、停靠站的不同，分成新幹線、特快列車、以及在來線。新幹線的速度最快，當然價格也最昂貴，已經趨近於台灣的高鐵，可以前往日本其他如關西、東北等城市；特快列車通常會需要額外支付「特急料金」，車款通常也有較特別的造型與名稱；至於在來線則是普通列車，常聽到的山手線、中央線等都屬於這類車種。

以下是在東京旅遊時較常使用到的在來線介紹：

山手線：東京市區內的環狀線，沿途經過東京、新宿、秋葉原、上野、池袋、原宿、涉谷、品川等重點車站。

中央線：從東京車站為起點往西延伸，可以到秋葉原、代代木、吉祥寺等地方。

京葉線：想去東京迪士尼樂園，搭乘京葉線到五濱站是你非常重要的好夥伴。

東京Metro地鐵

目前東京Metro地鐵共有9條支線，不僅有經過東京、池袋、新宿、上野等主要車站，連JR沒有經過的淺草、銀座、六本木、築地、神樂坂、日本橋等知名觀光景點都可以抵達。也就是說只要你把東京Metro地鐵搞懂，基本上要在東京自助旅行就不會有太大的問題囉！

都營地下鐵

都營地下鐵相較JR和東京Metro來說簡單一些，只有四條支線，分別是淺草線、三田線、新宿線、大江戶線，比較適合想在淺草、新宿、六本木、日本橋、銀座、築地等地方旅遊的人。

另外需要注意的是，都營地下鐵和東京Metro雖然都是地下鐵、性質也差不多，不過兩者並沒有共構，如果要轉乘的話需要先出站再重新進站喔！

東京交通｜東京近郊私鐵

如果你想在東京深度旅遊，想離開市區前往近郊的話，建議一定要認識私鐵，包含前面介紹往返機場的京急線、京成電鐵Skyliner、東急電鐵都屬之。除此之外，以下是一些觀光客會比較常用到的私鐵路線：

百合海鷗線：可前往台場、彩虹大橋、富士電視台等地。

小田急電鐵：可前往箱根、鐮倉、江之島等地。

東武鐵道/西武鐵道：可前往埼玉縣川越。

東京交通｜其他交通工具

老實說，只要知道東京地鐵怎麼看，基本上就可以走遍多數觀光景點。當然東京交通不只鐵道可以選擇而已，還有公車、計程車、包車、租車自駕和租借自行車等多樣化選擇，下面也提供相關資訊給大家參考：

公車

像東京這麼大的城市，當地的公車自然也很發達，如果你想體驗看看東京的公車，以下小編就要教大家怎麼搭東京的公車！

Step 1. 到公車站牌後，先確認巴士站名、路線名稱，以及路線行駛方向是否有你要去的地方。

Step 2. 當公車進站時，也務必再次確認路線名字跟終點站名是不是你要搭的那台，如果是的話請招手，然後從「前門」上車。

Step 3. 上車後請記得刷卡，東京的公車和台灣一樣支援多種票卡，所以即使是拿東京交通pass也可以刷喔！至於票價部分，東京統一採用單程票價210日圓，如果用IC卡刷的話還會有優惠。

Step 4. 注意車上的播報系統，到站前記得按鈴，然後從「後門」下車。

計程車

有時候走路走累，所處位置又距離地鐵站有段距離，這時候不少人都會選擇搭計程車。東京計程車同樣也是跳表制，在東京市區從上車後開始一公里內為410日圓，之後每行駛237公尺就會跳80日圓。另外請注意，如果你是在晚上10點到凌晨5點間搭計程車，會有夜間加成20%喔！

包車

假如同行乘客比較多，搭乘大眾交通工具不一定會比較划算的情況下，就可以利用包車的方式，一整天安排多個景點，並且有專屬司機接送。

目前東京包車旅遊的價目表大致如下，價格僅供參考：

5人座車：一日遊10小時約12,000元台幣。

7人座車：一日遊10小時約15,000元台幣。

10人座車：一日遊10小時約17,500元台幣。

租車自駕

有些人到東京旅遊會想租車體驗不受拘束的行程，但是自駕事前需要準備的東西非常多，也有一些需要特別留意的地方：

東京自駕需要準備的資料

台灣護照

國際駕照正本

駕照(日文譯本)正本：可在台灣監理站申請，費用為100元

信用卡

取車憑證

東京自駕車種與費用

台灣駕照在日本租車時可以選擇5-9人座的車輛，車種與費用說明如下：

車種 車款 每日租車費用 4人座 l Suzuki Wagon l Nissan Dayz 1,500元台幣以上 5人座 l Nissan March l Honda Fit l Toyota Corolla 1,700-2,200元台幣以上 6-7人座 l Toyota Sienta 3,000元台幣以上 9人座 l Nissan Serena l Honda Stepwagon l Toyota Alphard 4,000元台幣以上

至於東京當地有哪些推薦的租車公司呢？如果希望服務人員會說中文，可以考慮Times、Budget、Nippon，都是很多觀光客會選擇的租車公司喔！

東京自駕注意事項

日本的駕駛座位於右側，行駛也與台灣相反，必須靠左行駛

一般道路時速60公里、高速公路時速100公里

取車時請務必確認加油油種和相關規定

租借自行車

日本人非常喜歡騎自行車當代步工具，而現在全世界共享自行車很發達，東京當地可以找到哪些共享自行車呢？

各家平台的方案內容都不相同，有些也有提供電動車，建議大家可以多方比較，選擇自己最喜歡的租借。

東京交通常見問題

Q. 東京交通有哪些選擇？

東京常見的交通工具有鐵道(JR、東京metro地鐵、都營地下鐵、私鐵)、巴士、計程車、包車、租車自駕、租借自行車等。

Q. 東京交通票券有哪些？

有PASMO(紅色)和Suica(綠色)兩種，建議只要購買其中一種即可。

Q. 東京交通費大約是多少？

如果都在東京市區內觀光，搭乘地鐵平均一天需要花費1,000-2,000日圓，搭乘公車巴士單趟則約200日圓上下。

東京交通看起來很複雜，其實如果仔細研究後會發現也沒有想像中的難。希望上面這些資訊對你會有幫助，我們也會不定期更新最新資訊，確保大家拿到最即時的消息～