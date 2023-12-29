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羅東美食【林場肉羹】 不管是在地人或外地人，吃過的人一定不在少數。每每經過羅東林場時，就已經看到排隊到大馬路上了。不論是肉焿、肉羹麵、肉羹米粉、肉羹飯、肉焿粿通通每碗50元，一碗雖不大，但滿滿的赤肉條包裹著滑嫩的羹湯，入口真是滿足啊。加上附近景點kids扣屋、木育森林，非常適合當成羅東一日遊

林場肉羹 景點資訊

地址：羅東鎮中正北路109號

營業時間：07:00–17:30 周三公休日

電話：03-9552736

林場肉羹 交通停車

【大眾運輸】

搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達

【自行開車】 Google導航輸入林場肉羹即可到達

【停車場】 一旁有付費停車場(林場停車場)，開車來很方便

也可以停羅東林業文化園區內的停車場

▼羅東林場停車場地圖

林場肉羹 菜單價位

我們從一碗30幾元吃到一碗50元，也是見證了物價通膨的威力啊

這裏很特別，發票已經打好了。所以買2碗，店家就會從2碗那一格抽出一張，以此列推!!

林場肉羹 環境介紹

我們10年前拍店面的和現在差異不大，招牌當時寫50年老店，現在也有60年了，顧客的用餐空間倒是增加了不少，旁邊騎廊都可以坐下用餐了

今昔對比!! 自已也覺得滿有趣的!!! 35變50了啊

店家上方也不忘放電影院的廣告!!! 這真是老店的作風啊

林場肉羹 心得評價

肉羹

軟嫰的赤肉羹裹上地瓜粉，口感非常滑嫩，再加上高湯勾芡的湯汁，簡單卻實在的味道

如果再加上辣椒和黑醋之後，羹的味道更好了

肉羹麵

加了麵、米粉~也增加了飽足感

肉羹米粉

看得出來這羹湯比較一般的濃稠，這肉羹的肉條，也很，好吃!

現在一旁多了用餐空間可以讓更多人享用美食

林場肉羹 附近景點美食

林場肉羹附近有著名美食有羅東林場、廣興做粿、冰雪(林場店)、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!

▼羅東林場

昔日太平洋林場的羅東出張所及貯木池舊址。現在轉型成【羅東林業文化園區】，也是宜蘭室內景點、宜蘭親子景點有停車場(附羅東林場地圖)，這裡有竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心~，有時還有羅東林場假日市集很有趣。加上附近景點kids扣屋、木育森林

景點資訊：

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 (羅東林場肉羹正對面)

營業時間： 週一至週日 9:00-17:00

電話： 03-953-3957

門票： 免門票 入館

入館 ➤羅東林場 詳細圖文介紹

▼木育森林羅東館

位於羅東林場旁宜蘭免門票觀光工廠「木育森林」是以森林為主題而創意發想出來的樂園，，有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。這裏也是很棒的宜蘭室內景點、宜蘭親子景點，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家

▼廣興做粿林場店

位於冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，常看到排著長長的人龍，在地人非常捧場!現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!

▼北門綠豆沙牛乳大王羅東店

北門綠豆沙牛乳大王可說是全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香。每到假日往往排上長長的人龍。現在店面新穎，還採用新式的點餐機呢

▼夏蕾義式冰淇淋

宜蘭少數販賣義式冰淇淋的店家，義式冰品乳脂只有8%，加上用在地小農水果入味， 非常清爽健康。最特別的正店家蒐藏好幾百隻的庫伯力克熊，新奇有趣超好拍，快來店裏享受不發胖的義式冰品吧，享受被熊熊包圍的感覺!

景點資訊：

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路165號 (羅東林場辨公大樓對面)

電話：03 953 3338

營業時間：10:30–17:30 周二、三公休

➤ 夏蕾義式冰淇淋 詳細圖文介紹





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