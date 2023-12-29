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羅東美食【林場肉羹】不管是在地人或外地人，吃過的人一定不在少數。每每經過羅東林場時，就已經看到排隊到大馬路上了。不論是肉焿、肉羹麵、肉羹米粉、肉羹飯、肉焿粿通通每碗50元，一碗雖不大，但滿滿的赤肉條包裹著滑嫩的羹湯，入口真是滿足啊。加上附近景點kids扣屋、木育森林，非常適合當成羅東一日遊
林場肉羹 景點資訊
- 地址：羅東鎮中正北路109號
- 營業時間：07:00–17:30 周三公休日
- 電話：03-9552736
林場肉羹 交通停車
【大眾運輸】
- 搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達
- 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達
【自行開車】Google導航輸入林場肉羹即可到達
【停車場】一旁有付費停車場(林場停車場)，開車來很方便
也可以停羅東林業文化園區內的停車場
▼羅東林場停車場地圖
林場肉羹 菜單價位
我們從一碗30幾元吃到一碗50元，也是見證了物價通膨的威力啊
這裏很特別，發票已經打好了。所以買2碗，店家就會從2碗那一格抽出一張，以此列推!!
林場肉羹 環境介紹
我們10年前拍店面的和現在差異不大，招牌當時寫50年老店，現在也有60年了，顧客的用餐空間倒是增加了不少，旁邊騎廊都可以坐下用餐了
今昔對比!! 自已也覺得滿有趣的!!! 35變50了啊
店家上方也不忘放電影院的廣告!!! 這真是老店的作風啊
林場肉羹 心得評價
肉羹
軟嫰的赤肉羹裹上地瓜粉，口感非常滑嫩，再加上高湯勾芡的湯汁，簡單卻實在的味道
如果再加上辣椒和黑醋之後，羹的味道更好了
肉羹麵
加了麵、米粉~也增加了飽足感
肉羹米粉
看得出來這羹湯比較一般的濃稠，這肉羹的肉條，也很，好吃!
現在一旁多了用餐空間可以讓更多人享用美食
林場肉羹 附近景點美食
林場肉羹附近有著名美食有羅東林場、廣興做粿、冰雪(林場店)、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!
▼羅東林場
昔日太平洋林場的羅東出張所及貯木池舊址。現在轉型成【羅東林業文化園區】，也是宜蘭室內景點、宜蘭親子景點有停車場(附羅東林場地圖)，這裡有竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心~，有時還有羅東林場假日市集很有趣。加上附近景點kids扣屋、木育森林
- 景點資訊：
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 (羅東林場肉羹正對面)
- 營業時間： 週一至週日 9:00-17:00
- 電話： 03-953-3957
- 門票：免門票入館
- ➤羅東林場 詳細圖文介紹
▼木育森林羅東館
位於羅東林場旁宜蘭免門票觀光工廠「木育森林」是以森林為主題而創意發想出來的樂園，，有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。這裏也是很棒的宜蘭室內景點、宜蘭親子景點，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家
- 景點資訊：
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 (羅東林場肉羹正對面)
- 營業時間：週一至週日 9:00-17:00
- 電話：(03)953-3957
- ➤木育森林羅東林場店 詳細圖文介紹
位於冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，常看到排著長長的人龍，在地人非常捧場!現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!
- 景點資訊：
- 電話：03 955 1613
- 營業時間：10:00-16:00 周一公休
- 地址：羅東鎮中正北路157號
- FB｜Google地圖
- ➤廣興做粿林場店 詳細圖文介紹
北門綠豆沙牛乳大王可說是全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香。每到假日往往排上長長的人龍。現在店面新穎，還採用新式的點餐機呢
- 景點資訊：
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路179號
- 營業時間：10:00–17:00 每周一、二公休
- ➤北門綠豆沙牛乳大王羅東店 詳細圖文介紹
宜蘭少數販賣義式冰淇淋的店家，義式冰品乳脂只有8%，加上用在地小農水果入味， 非常清爽健康。最特別的正店家蒐藏好幾百隻的庫伯力克熊，新奇有趣超好拍，快來店裏享受不發胖的義式冰品吧，享受被熊熊包圍的感覺!
- 景點資訊：
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路165號 (羅東林場辨公大樓對面)
- 電話：03 953 3338
- 營業時間：10:30–17:30 周二、三公休
- ➤夏蕾義式冰淇淋 詳細圖文介紹
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