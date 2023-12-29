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宜蘭縣羅東鎮宜蘭美食【林場肉羹】羅東林業文化園區50年老店推薦！菜單價位停車場資訊

2023-12-29 17:15:15 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1296篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：林場肉羹
phone03-9552-736
place宜蘭縣羅東鎮中正北路109號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東美食【林場肉羹不管是在地人或外地人，吃過的人一定不在少數。每每經過羅東林場時，就已經看到排隊到大馬路上了。不論是肉焿、肉羹麵、肉羹米粉、肉羹飯、肉焿粿通通每碗50元，一碗雖不大，但滿滿的赤肉條包裹著滑嫩的羹湯，入口真是滿足啊。加上附近景點kids扣屋木育森林，非常適合當成羅東一日遊

林場肉羹 景點資訊

  • 地址：羅東鎮中正北路109號
  • 營業時間：07:00–17:30 周三公休日
  • 電話：03-9552736

林場肉羹 交通停車

【大眾運輸】

  1. 搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達
  2. 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達

【自行開車】Google導航輸入林場肉羹即可到達

【停車場】一旁有付費停車場(林場停車場)，開車來很方便

也可以停羅東林業文化園區內的停車場

▼羅東林場停車場地圖

林場肉羹 菜單價位

我們從一碗30幾元吃到一碗50元，也是見證了物價通膨的威力啊

這裏很特別，發票已經打好了。所以買2碗，店家就會從2碗那一格抽出一張，以此列推!!

林場肉羹 環境介紹

我們10年前拍店面的和現在差異不大，招牌當時寫50年老店，現在也有60年了，顧客的用餐空間倒是增加了不少，旁邊騎廊都可以坐下用餐了

今昔對比!! 自已也覺得滿有趣的!!! 35變50了啊

店家上方也不忘放電影院的廣告!!! 這真是老店的作風啊

林場肉羹 心得評價

肉羹

軟嫰的赤肉羹裹上地瓜粉，口感非常滑嫩，再加上高湯勾芡的湯汁，簡單卻實在的味道
如果再加上辣椒和黑醋之後，羹的味道更好了

肉羹麵

加了麵、米粉~也增加了飽足感

肉羹米粉

看得出來這羹湯比較一般的濃稠，這肉羹的肉條，也很，好吃!

現在一旁多了用餐空間可以讓更多人享用美食

林場肉羹 附近景點美食

林場肉羹附近有著名美食有羅東林場、廣興做粿、冰雪(林場店)、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!

▼羅東林場

昔日太平洋林場的羅東出張所及貯木池舊址。現在轉型成羅東林業文化園區，也是宜蘭室內景點宜蘭親子景點有停車場(附羅東林場地圖)，這裡有竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心~，有時還有羅東林場假日市集很有趣。加上附近景點kids扣屋、木育森林

  • 景點資訊：
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 (羅東林場肉羹正對面)
  • 營業時間： 週一至週日 9:00-17:00
  • 電話： 03-953-3957
  • 門票：免門票入館
  • ➤羅東林場 詳細圖文介紹

▼木育森林羅東館

位於羅東林場旁宜蘭免門票觀光工廠木育森林是以森林為主題而創意發想出來的樂園，，有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。這裏也是很棒的宜蘭室內景點宜蘭親子景點，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家

廣興做粿林場店

位於冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，常看到排著長長的人龍，在地人非常捧場!現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!

北門綠豆沙牛乳大王羅東店

北門綠豆沙牛乳大王可說是全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香。每到假日往往排上長長的人龍。現在店面新穎，還採用新式的點餐機呢

夏蕾義式冰淇淋

宜蘭少數販賣義式冰淇淋的店家，義式冰品乳脂只有8%，加上用在地小農水果入味， 非常清爽健康。最特別的正店家蒐藏好幾百隻的庫伯力克熊，新奇有趣超好拍，快來店裏享受不發胖的義式冰品吧，享受被熊熊包圍的感覺!

  • 景點資訊：
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路165號  (羅東林場辨公大樓對面)
  • 電話：03 953 3338
  • 營業時間：10:30–17:30   周二、三公休
  • 夏蕾義式冰淇淋 詳細圖文介紹


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