新莊美食推薦這家終於衷魚，終於衷魚已經在我口袋名單裡很久了，之前看超多IG分享他們家的生魚片丼飯，一整個就是超級燒火的，日前才知道換了新地址，店面跟用餐環境也是大躍進，找了時間來朝聖一下，終於衷魚果然是名不虛傳！真的太讚了啦！

終於衷魚｜交通方式、停車資訊

終於衷魚搬家後新地址靠近新莊運動中心和新莊體育館的建興街上，巷口公園路附近有停車場，附近也有很多收費停車格，開車或騎車都方便，終於衷魚沒有提供訂位預約

門面真的有給他小小的低調，白色的燈籠＋藍色復古的門片，還有復古的小招牌，平添幾許懷舊氣息，門前有用餐注意事項，先看看吧，終於衷魚無提供訂位服務，然後要人到齊才會安排入座，這點要稍微注意一下

終於衷魚｜用餐環境

用餐環境真的很棒！老宅的磨石地板散發著濃厚的復古風情，與開放式的空間相互映襯，而最矚目的非要脫鞋的和室莫屬，展現出深厚的日式設計風格，儘管內用空間變寬敞，但整體氛圍仍然是那麼的溫馨且舒適

吸引我目光的是牆上的題字，三重劉德華？！

吧台區可以看到師傅們認真料理的搖滾位置，蠻搶手的位置，一下就坐滿了

終於衷魚｜菜單

菜單提供生魚片丼、熟食丼飯、炸物、刺身和酒水飲品，也有季節限定隱藏版，旁邊黑板上也有菜單上沒有的菜色可以參考，然後點餐是掃桌上的QR碼，直覺方便，還有照片可以看

終於衷魚米飯是使用日本越光米，看來相當值得期待！

點完餐就可以去自助區裝湯，店內漁獲是店家自己處理，如果有多的魚骨肉就會用來熬湯，魚骨肉還真不少，魚肉酌量裝唷，讓大家都可以吃得到魚肉

終於衷魚｜推薦料理

終於衷魚主打的就是各種丼飯，還有一些日式料理，基本上就看自己心情來點吧，隨便點都不用擔心踩到雷，茶碗蒸必點！超級厲害！

鮭魚親子丼，賣相超美的，鮭魚切成厚片鋪在飯上，再淋上大量的鮭魚卵！上面還有魚子醬、紫蘇鹽，丼飯也有淋日式醬油

切的豪邁大片鮭魚生魚片，老實說我不太喜歡吃很厚的生魚片，像終於衷魚的厚度就是我喜歡的那種，厚度恰到好處，兼具口感及化口性，將歸於油脂入口即化的特色發揮得淋漓盡致！米飯也無可挑惕，日本越光米就是好吃啦

衷魚心丼，不用考慮直接攻頂吧，這可是招牌，裡面足足有九種魚料，裡面的海鮮也會隨著季節做變化，擺盤也是美到一個不行，根本就是海鮮珠寶盒，新鮮魚料們都在閃閃發光呢！

衷魚心丼今天裡面有松葉蟹螯、海膽、整顆鮑魚、星鰻、厚岸生蠔、厚玉子燒、鮭魚卵、鮪魚、牡丹蝦、生食級大干貝，像是海洋生物們都來開同樂會似的，吃起來真的只有爽而已，每種食材交互著吃，每一口都是不一樣的驚喜，愛吃生魚片的朋友，必點！

炙燒明太子牛小排丼，如果不想吃生食，這裡的熟食丼類也是相當出色，像今天點的這道炙燒明太子牛小排丼就蠻受歡迎的，因為吃法相當多元，一開始可以吃原味的，享受炙燒的牛小排肉片的嫩度，再來可以加點明太子讓鮮味及肉香結合

最後一吃族是我最喜歡的吃法，把牛小排、飯、明太子、蔥花通通包進海苔裡一口吃下，層層堆疊的美味在口中爆發，超好吃！

唐揚炸雞，唐揚雞頗厲害，外層酥香且帶有香料的香味，現炸熱呼呼還有充沛的雞汁，旁邊有特製美奶滋可以配著吃，但我覺得單吃就非常好吃了！

竹莢魚刺身，有時候老闆會採買一下不一樣的台灣漁獲，像今天就有台灣捕撈的竹莢魚，新鮮度一流，切成厚切口感很有彈性，鮮味及甜度也是很棒，由於竹莢魚的鮮度流失迅速，有幸遇到就點吧！

扇貝魚卵、合鴨茶碗蒸，必點！這個真的非常好吃！茶碗蒸有加入高湯，吃起來軟嫩又鮮甜，扇貝魚卵加了大量的鮭魚卵還有一個扇貝，搭配著一起吃海潮鮮味十足！

合鴨茶碗蒸是我的最愛，合鴨先滷過再炙燒，香氣十足又超嫩，茶碗蒸裡也有加入些許的滷汁提香，有別於一般清爽的茶碗蒸，口感相當濃郁

飲料我們點了日本原裝進口白桃氣泡飲跟Orion凍杯生啤，很久沒有喝到這種凍杯生啤，因為杯子經過低溫冷凍，生啤酒的上層會凝結成冰沙感，非常冰涼順口

終於衷魚搬到新址後，空間、座位更多更寬敞，舒適的用餐氛圍讓人想多來幾次嘗試不同丼飯推薦，而且感覺食材的品質又再升級，但比較可惜是不能提前預約，建議一開店時間就來報到喔！或者可以避開用餐高峰期再來

終於衷魚

地址：新北市新莊區建興街91號

電話：02 2998 6865

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00（週一公休，有當月特休日請關注粉絲團）

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