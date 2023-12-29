現今出國旅行已是全球人們對於探索世界、體驗文化的最佳方式，而在旅途中，合適的旅行小物更是不可或缺。相信各位無論是出國搭乘長途飛機或是在國內旅遊搭客運、火車、高鐵…等，都會遇到搭乘與等待時間長短的不同，因此這次要推薦各位兩款非常棒的旅行小物，那就是「Cabeau 記憶頸枕 S3 & Incredi Belt 超能護腰帶」。廢話不多說，快來一起開箱這超夯的旅行必備小物吧！

Cabeau 記憶頸枕

Cabeau 是美國一家專注為旅人打造舒適體驗的知名品牌，總部位於美國加利福尼亞州，目前仍是 Amazon.com 銷售排行榜前三名，在平台上提供多樣化的旅行商品選擇且深受旅遊大眾喜愛。長久以來 Cabeau 致力於讓生活更舒服的人體工學產品，因此這顆 Cabeau 記憶頸枕已成為目前網路上旅人們必推的旅行小物，除了材質親膚柔軟，還具有絕佳的透氣性、穩定包覆性、好收納也好攜帶，是各位朋友們旅行途中的得力助手，可以輕鬆、舒適地享受每一次旅程。

Cabeau 記憶頸枕 | 獨家下顎橋專利 (全新下巴支撐帶技術)

個人覺得最大的特色是 Cabeau 記憶頸枕擁有「下顎橋」的專利設計，雖然僅用一條帶有魔鬼氈的彈力帶支撐著，卻可以穩穩的撐住下巴，扶托臉頰和下顎，有效防止頸部側滑讓頭部和頸部保持在最舒適的姿勢並讓各位旅人在睡眠時的呼吸更加順暢。

▲ 透過簡易的彈力帶就可提供有效的頸部支撐力！

Cabeau 記憶頸枕 | 可調整的固定繫帶

除了獨家的「下顎橋」的專利設計，Cabeau 記憶頸枕還配有座椅的固定繫帶，只要簡單的幾個步驟就可將這顆記憶頸枕固定在飛機或汽車的座椅頭枕上。因此可有效防止睡眠時頸部前傾、左右晃動而造成脖子不適，可說是頸枕界中穩定度最高的旅行小物。

Cabeau 記憶頸枕 | 親膚、透氣，360° 完美包覆的記憶棉

Cabeau 記憶頸枕採用高密度記憶泡綿來製作，提供各位柔軟舒適的觸感且能夠貼合頸部曲線。頸枕兩側以加高的方式設計，提供 360° 完美包覆的支撐效果。表面採用透氣快乾的纖維網布並擁有親膚表層，因此長時間使用也不會覺得悶熱。表層有看到任何髒汙的話，還可以拆下來丟進洗衣機直接機洗，是一顆好用又好清潔的旅行頸枕！

Cabeau 記憶頸枕 | 輕便好用的圓形專屬收納袋

每每使用頸枕都會覺得很佔位、很卡位，要收納或是帶著移動都非常不方便，但這次遇到的 Cabeau 記憶頸枕竟然還提供輕便好用的專屬收納袋。雖然使用 Cabeau 記憶頸枕時會覺得是大大一個，不過使用的是記憶棉關係，各位可以直接將其捲成一小圈並收至專屬的收納袋中，直接就變成小小的一顆隨身頸枕。

▲ 裝進收納袋並拉起拉鍊後才發現 Cabeau 記憶頸枕真是一小顆！

當各位在移動時，將頸枕收納後的體積可達到大約原本的 1/3，無論是掛在後背包或登機箱上，對各位旅人們來說一定是非常輕巧且不佔空間。另外，專屬收納袋除了好收納、好攜帶外還使用了高強度的帆布，可以耐髒又防潑水，使用起來真的是一舉兩得！

超能護腰帶

超能護腰帶是全球第一個可隨身體移動的護腰帶，剛開始拿到這個護腰帶時覺得這不就是一款充氣式的護腰帶？有什麼特別之處嗎？但請各位朋友不要小看這款護腰帶，只要使用之後或許就會這款護腰帶擄獲芳心，不論是長途旅行時需要等待轉機還是在辦公室工作需要長時間常久坐，這款「超能護腰帶」絕對會是各位的好朋友！

超能護腰帶 | 充氣調整，打造適合自己的支撐厚度

超能護腰帶，在使用前的充氣、使用後的放氣收納都非常簡單。使用時將紫色的氣孔打開並手動按壓圓圓的氣囊充氣到自己喜歡的厚度再蓋上氣孔即可。因為是充氣式設計，所以各位可以依照自己的身形、需求來透過氣囊調整護腰帶的厚度，再將護腰帶圍繞在自己的腰上達到完美的包覆與支撐性。

若使用完畢的話，可以直接把灰色的氣孔打開然後按壓灰色氣孔中間的部分就可以一邊擠壓護腰帶一邊釋放腰帶內的空氣，這種充氣、放氣的方式是不是很簡單呢？

超能護腰帶 | 輕巧好攜帶，不受任何場域限制

輕巧的 超能護腰帶重量僅 190g，有著輕薄的外型又可隨時充氣、放氣，收納起來也不會佔用行李太多空間，因此對於旅行、上班族、司機、老人家…等等，可以帶著它並隨時想使用就拿出來使用，提升腰部的支撐力，提供自然好姿勢，是一款非常棒的必備小物。

超能護腰帶 | 穩定貼合腰部不滑落

超能護腰帶的設計原理是利用人體的自然重力，讓腰部保持在最舒適的姿勢。與一般緊束護腰帶不同，為了減少久坐的姿勢不良，這款護腰帶有助於保持各位朋友的腰部曲線，減少背部的壓力感。因為長輩年紀大的關係，若要帶長輩一起旅行，想必搭一趟長途飛機通常都是坐立難安，因此這條護腰帶絕對是旅行的必備小物啊！

超能護腰帶 | 提供更多力量輔助，免除腰部不適

擁有動態支撐設計、自由調節氣囊與良好包覆性的「超能護腰帶」，可填補腰部與椅背之間的空隙，擁有最好的保護，提供腰部更多力量。就算長輩要久坐在書桌前、坐在沙發上追劇、長途移動、日常旅行…等，都可隨時拿出來因應各種不同的椅子進行使用，免除腰部不適。

Cabeau 記憶頸枕 & 超能護腰帶 | 官方影片

Cabeau 記憶頸枕 & 超能護腰帶 | 使用心得

Cabeau 記憶頸枕和 Incredi Belt 超能護腰帶為了旅客提供了舒適度和支撐性，可說是旅途中非常實用的必備小物。透過記憶棉的材質根據頸部的曲線和輪廓提供個性化的支撐及透過氣囊調節功能來確保舒適貼合不同腰圍的使用者。無論是在飛機上、客運上、辦公室…等等的環境場域，都可提供各位旅人們最佳的舒適度與支撐性並減輕腰部、頸部的疲勞與不適，這兩款旅行必備小物在此推薦給各位！

Cabeau 記憶頸枕 & Incredi Belt 超能護腰帶 | 特色整理

Cabeau 記憶頸枕

獨家下顎橋設計，讓睡眠更舒適

高密度記憶泡綿，親膚且柔軟舒適

透氣網布，遇見髒污可直接機洗

座椅固定帶，防止滑落

Incredi Belt 超能護腰帶

材質舒適，不同於一般護腰帶長時間配戴肌膚不會悶熱不適

適用各種場所，辦公室、汽車座椅、長途旅行，居家環境都方便使用

腰帶設計穩定貼合，上下左右最到位的支撐

新型按壓充氣設計，自行充氣、自由調節腰帶充氣強度，完美打造支撐厚度

Cabeau 記憶頸枕 & Incredi Belt 超能護腰帶 | 購買資訊 & 優惠

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