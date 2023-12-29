樂包子在雲林虎尾可是人氣超夯的老字號包子店，店家所使用的麵粉是鼎泰豐指定專用麵粉，外皮品嘗起來特別綿密又有彈性且特別的香；同時樂包子也研發出不少很有特色的口味，重點是每個口味的內餡用料都超實在，豬肉也都是選用每日現宰的溫體豬喔！現在，樂包子不只是在虎尾才能買得到，在北港、西螺、斗六等地都可以買到這超好吃的包子、饅頭，當然也還能利用樂包子的官網來訂購，商品統一都會採低溫宅配送到府上。

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【虎尾樂包子-交通位置】

樂包子虎尾店位在虎尾林森路上，鄰近雲林故事館、雲林布袋戲館、虎尾合同廳舍(星巴克-虎尾門市)等；開車前來的朋友可以直接將愛車停在虎尾樂包子正對面的付費停車場，騎車前來的朋友當然可以直接臨停在店門口，大家再依序排隊購買包子即可囉！

【虎尾樂包子-室內裝潢】

雙店面的虎尾樂包子，整個店內環境乾淨明亮，不時都能透過透明的玻璃看到工作人員手工製作包子。而傳承三代的老店-樂包子，使用的都是老麵發酵，同時也是鼎泰豐指定麵粉製作；每日新鮮現宰溫體豬來製作內餡，用料真材實料，不少人一吃就成主顧！

在排隊過程中 ，若時間剛剛好，也還能看到熱騰騰包子出爐的瞬間喔！看著熱騰騰剛出爐的包子，真的讓人垂涎三尺，立馬就想品嘗。

【虎尾樂包子-菜單】

樂包子餐點的選擇很多樣化且也貼心的標示人氣商品，讓有選擇性障礙的你也能跟上大家的腳步吃到好吃的包子喔！各式口味不論甜鹹、葷素通通都有，有熱騰騰現吃、有常溫、有冷藏、有單顆、有袋裝等，這次也推出了消費滿500元贈送好樂袋(環保購物袋)；另外也要說，太晚來不少品項可是會買不到喔！

而宅配或是買袋裝回家的朋友，依照樂包子的小祕訣，就能輕鬆熱出好吃包子喔！

電鍋：

冷藏 12 分鐘，冷凍 20 分鐘，時間到開關未跳起，即可取出食用。

※不可久悶，底部會乾硬。

微波爐：

冷藏 700 瓦 1 分鐘，冷凍 700 瓦 2 分半鐘。

※要蓋溼布或沾溼的廚房紙巾(否則會乾硬)。

【虎尾樂包子-餐點】

簡單跟大家分享這天我們在樂包子所買的品項。

●香菇鮮肉包(二個紅點)

香菇鮮肉包是採用一整朵的香菇，但會貼心的將香菇對半切，不會一口就把一朵香氣十足且多汁的香菇給吃光光喔！

●蛋黃鮮肉包(一個紅點)

鮮肉包裡包了鹹蛋黃，每一口都能品嘗到鮮肉與蛋黃所迸出鹹香滋味的火花，重點是吃起來鹹味適中喔！

●竹筍鮮肉包(四個紅點)

竹筍鮮肉包使用的是當季新鮮現採竹筍，會依季節時令挑出當季盛產的品種，原以為竹筍鮮肉包的竹筍會是筍丁，完全想不到可是大塊的竹筍直接包進去，這在口感上就特別能品嘗到竹筍清甜又脆口的滋味。

●起司鮮肉包

起司的奶香再搭配鮮甜的肉餡且帶點淡淡的黑胡椒味，這款可是我家玉米姊姊超級愛，秒殺完這顆包子還不滿足呢！

●咖哩鮮肉包

熱騰騰的咖哩鮮肉包，咖哩味香氣十足，特調的肉餡入口也很濃郁且味道是有層次，我和榜哥都挺喜歡這款喔！

●泰式打拋豬(一個紅圈)

泰式打拋豬口味的包子，真的超特別，而樂包子使用的是泰國進口的蠔油以及魚露，這打拋豬風味的內餡完全不輸泰國料理店，熱熱吃真的超好吃！

●蔥花捲

蔥花捲的蔥花給的完全不手軟，除了有濃郁的蔥花香還有撲鼻而來的胡椒香味，鹹又帶點微微胡椒辣的滋味，真的會一口接著一口吃不停。

●素菜包

素菜包的造型非常的特別，包成荷葉形狀，每一口都能吃到高麗菜清脆且帶甜的口感，而素菜包內餡調味的比例剛剛好，帶點淡淡的胡椒香氣，吃起來很夠味喔！

●起司捲

起司捲的起司比例拿捏得很剛好，每一口都可以感到起司的香氣，每一口都能吃到鹹甜有味的口感，愛吃起司的朋友千萬不能錯過喔！

●豆漿

而樂包子除了招牌肉包以及饅頭之外，也還有銅板價就能喝到的非基因改造超濃豆漿，也因為不含防腐劑，所以買了就要快快喝完喔！

【虎尾樂包子-整體評價】

虎尾樂包子，整體服務真的很不錯，除了包子及饅頭的口味選擇很多樣化，也還有熱騰騰現吃或是需要冷凍冷藏袋裝的品項可點選，且消費滿500元以上還會再贈送好樂袋(環保購物提袋)，真的是來雲林虎尾吃喝玩樂後，買回家當伴手禮的好選擇！

樂包子，除了可以在實體店面購買之外，當然也還能利用官網連結：https://www.lebaozi.com.tw，直接在網路上下單訂購，他們會採低溫宅配送到府上喔！方便不想出遠門到雲林虎尾的你們，想吃嗎？趕快拿起手機訂起來！

【虎尾樂包子-店家資訊】