汐止美食推薦這家阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線，說到汐止美食、臭豆腐，阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線絕對是榜上有名，甚至有鄉民說阿基是汐止最好吃的臭豆腐，看google評論確實看起來很有實力，這天剛好來汐止，順路來驗證一下阿基臭豆腐是不是如傳說中的那麼好吃！

阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線｜交通方式、停車資訊

阿基手工臭豆腐位於康寧街的轉角處，但如果要坐大眾交通工具來有點難度，建議自行開車或停車來，旁邊有蠻多路邊停車格的，轉換率也很快，稍等一下就有位置停，生意真的超好，平日下午也是一堆人排隊！

不只店外很多外帶在排隊，店內也是坐滿滿的

雖然表定是週五六日公休，但也是有臨時公休的時候，店家會把公休日寫在外面的月曆上

阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線｜菜單

除了臭豆腐外，還有賣大腸蚵仔麵線，都有分大小份，價位也不貴

阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線炸臭豆腐幾乎是沒停的，老闆娘一直往鍋裡丟臭豆腐，這的臭豆腐炸起來不會很臭，炸成金黃酥脆樣超誘人的，旁邊老闆也是麵線裝不停，基本上來著就是麵線搭臭豆腐這樣一套

阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線｜推薦臭豆腐、綜合麵線

大小份各點一讓大家看一下差別，建議直上大份的吧，就算是大男生吃一碗麵線＋臭豆腐絕對會飽！

臭豆腐，剛上桌其實沒什麼臭味，但入口才知道他的臭香真的強勁！愛吃臭豆腐的絕對會超愛，而且最令人驚豔的是他的外層真的超級酥，是酥不是硬喔，加上嫩口多汁的內裡，超級好吃！

吃的時候建議加點辣，他們的辣醬有兩種，風味都不同，唯一相同的是都很辣啊！

加上辣的臭豆腐吃起來更好吃啦，基本上算是無可挑剔的臭豆腐，但比較可惜的是他的泡菜味道不是很足，酸度不夠也不香

綜合麵線，放料也沒在小氣，蚵仔大腸的量都很足，而且還有加上大量的蒜泥，蚵仔是有裹粉，吃起來帶有滑溜感，大腸真的厲害，吃起來口感嫩而且相當入味，處理得很棒不會肥肥的

當然愛吃辣的朋友絕對要來上一匙辣醬啦，阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線的麵線湯底有股柴魚的香氣，加上辣的刺激感，吃起來很鮮，而且麵線是用手工麵線，吃起來是有彈性的那種

阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線非常有水準，不要說在汐止了，就算在台北市賣應該也是非常有競爭力，愛吃臭豆腐的朋友，千萬不能錯過唷！

阿基手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線

地址：新北市汐止區康寧街495號之2號

電話：0922 548 568

營業時間： 12:00–19:00（週五～六公休）

延伸閱讀