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埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔里遊客中心~歐風童話城堡民宿~

2023-12-29 18:02:20 小青姐姐 人氣：98
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：200篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：拉貝諾蔬果冰淇淋
phone-0988-279-351
place南投縣埔里鎮中山路四段191號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑吃冰的季節~適合在夏天~但冷颼颼的冬天

    對於愛吃冰淇淋的人們~好像不太會受限制~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

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  ↑112年12月23日週六~歡樂四人幫~在台中國軍英雄館

    用過豐盛早餐後~即退房~開始今日的行程

    有空檔再來分享~英雄館平易近人~好吃的早餐吧喔~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

 

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

 ↑今日週六~我們的第一站行程~小青排的是埔里遊客中心

   因為附近有不少可以踩點的觀光地~光這可愛冰淇淋店

   也讓遊客拍的愛不釋手~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔   

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑這附近呢~小青來過元首館&愛情故館~有興趣點我聯結

    也去過妮娜巧克力夢想城堡~想看點我聯結喔~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑日月潭國家風景區管理處埔里遊客中心

    這尊聖誕老人~看起來有點怪怪~看起來怕怕的~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑地上的loge遊客中心

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   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑有集章的遊客~在這就能收集到不少章戳喔~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑看到了嗎~這建築的圖樣

    是不是有像哈利波特裡~建築物的fu呢~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

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  ↑這棟建物~除了埔里遊客中心~另一間就是

    拉貝諾美妍冰淇淋~天微涼~進場瞧瞧~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑一進來就看到這四隻維妙維肖可愛的狗狗

    咬著welcome的字樣~好可愛~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑進店裡的角落裡有~青農小舖百香果凍~日月星舞咖啡豆

    五葉松橄欖等多樣小農商品~任君挑選~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑想吃冰品或咖啡~都請在這櫃枱前點餐並結帳~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑拉貝諾真是有創意的義式冰淇淋

    口味不少~小青覺得較特殊的~桂冠地瓜葉~黑珍珠馬告

    聖王座南瓜~隱修士苦瓜~大祭司木瓜、騎士百香果

    鑽石嘉寶果~2球用紙杯裝100元~用甜筒脆餅110元

    追縱本店ig可折抵10元~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑除冰淇淋外~還有鬆餅~咖啡~好茶~特調

    或養生熱飲~其間有一部遊覽車~進來不少遊客

    天冷都點養生熱飲或咖啡暖暖身子~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔     

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑更特別的~竟有賣這敲可愛化粧鏡~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑好可愛的座位區~整排不同造型的貓頭鷹~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑帳單~2種幸福滋味90元~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑左邊是菁夫婦點的隱修士苦瓜+桂冠地瓜葉

    右邊是小青點的~騎士百香果+養生黑芝麻

    菁老公喜嚐鮮~苦瓜和地瓜葉~做成冰品

    果然很不錯~沒有違和感~也不會突兀的感覺~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑小青點的就中規中矩~香濃好吃

    要說的是右邊的那鏟子~好特別~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑埔里遊客中心不遠處~應該不到100公尺~這棟歐風民宿

    宛如童話故事裡的可愛城堡~未裝修完成

    在網路上卻相當轟動~成為ig網美打卡景點

    歡樂四人幫也來追一下喔~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑走近一瞧~英式外觀真的超吸引人的目光

    讓人有誤闖童話城堡~會不會遇到王子與公主呢~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔    

 埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑合影到此一遊~日後會有機會入住嗎~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑埔里遊客中心唯一補給站~玉米搭一顆苦瓜

    現場卻找不到實景在哪~截圖留影~埔里拉貝諾美妍冰淇淋~特別的蔬果冰淇淋~補充營養的新選擇~埔

   埔里諾貝拉美妍冰品~埔里遊客中心~歐風城堡民宿~

  ↑店家資訊

    店名~拉貝諾美妍冰淇淋

    電話~0988279351

    地址~南投縣埔里鎮中山路四段191號  埔里遊客中心旁

文章標籤

日月潭國家風景區 埔里遊客中心 拉貝諾美妍冰淇淋 隠修士苦瓜 騎士百香果 養生黑芝麻 桂冠地瓜葉 童話城保 歐風民宿
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