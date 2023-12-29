↑吃冰的季節~適合在夏天~但冷颼颼的冬天

對於愛吃冰淇淋的人們~好像不太會受限制~

↑112年12月23日週六~歡樂四人幫~在台中國軍英雄館

用過豐盛早餐後~即退房~開始今日的行程

有空檔再來分享~英雄館平易近人~好吃的早餐吧喔~

↑今日週六~我們的第一站行程~小青排的是埔里遊客中心

因為附近有不少可以踩點的觀光地~光這可愛冰淇淋店

也讓遊客拍的愛不釋手~

↑這附近呢~ 小青來過元首館&愛情故館~有興趣點我聯結

也去過妮娜巧克力夢想城堡~想看點我聯結喔~

↑日月潭國家風景區管理處埔里遊客中心

這尊聖誕老人~看起來有點怪怪~看起來怕怕的~

↑地上的loge遊客中心

↑有集章的遊客~在這就能收集到不少章戳喔~

↑看到了嗎~這建築的圖樣

是不是有像哈利波特裡~建築物的fu呢~

↑這棟建物~除了埔里遊客中心~另一間就是

拉貝諾美妍冰淇淋~天微涼~進場瞧瞧~

↑一進來就看到這四隻維妙維肖可愛的狗狗

咬著welcome的字樣~好可愛~

↑進店裡的角落裡有~青農小舖百香果凍~日月星舞咖啡豆

五葉松橄欖等多樣小農商品~任君挑選~

↑想吃冰品或咖啡~都請在這櫃枱前點餐並結帳~

↑拉貝諾真是有創意的義式冰淇淋

口味不少~小青覺得較特殊的~桂冠地瓜葉~黑珍珠馬告

聖王座南瓜~隱修士苦瓜~大祭司木瓜、騎士百香果

鑽石嘉寶果~2球用紙杯裝100元~用甜筒脆餅110元

追縱本店ig可折抵10元~

↑除冰淇淋外~還有鬆餅~咖啡~好茶~特調

或養生熱飲~其間有一部遊覽車~進來不少遊客

天冷都點養生熱飲或咖啡暖暖身子~

↑更特別的~竟有賣這敲可愛化粧鏡~

↑好可愛的座位區~整排不同造型的貓頭鷹~

↑帳單~2種幸福滋味90元~

↑左邊是菁夫婦點的隱修士苦瓜+桂冠地瓜葉

右邊是小青點的~騎士百香果+養生黑芝麻

菁老公喜嚐鮮~苦瓜和地瓜葉~做成冰品

果然很不錯~沒有違和感~也不會突兀的感覺~

↑小青點的就中規中矩~香濃好吃

要說的是右邊的那鏟子~好特別~

↑埔里遊客中心不遠處~應該不到100公尺~這棟歐風民宿

宛如童話故事裡的可愛城堡~未裝修完成

在網路上卻相當轟動~成為ig網美打卡景點

歡樂四人幫也來追一下喔~

↑走近一瞧~英式外觀真的超吸引人的目光

讓人有誤闖童話城堡~會不會遇到王子與公主呢~

↑合影到此一遊~日後會有機會入住嗎~

↑埔里遊客中心唯一補給站~玉米搭一顆苦瓜

現場卻找不到實景在哪~截圖留影~

↑店家資訊

店名~拉貝諾美妍冰淇淋

電話~0988279351

地址~南投縣埔里鎮中山路四段191號 埔里遊客中心旁