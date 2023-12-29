既然都來到台南，阿菲一定要吃遍台南美食！最近又是草莓季，當然要吃爆草莓相關甜點！今天要來分享這家：王子神谷（台南民族總店）。大家一定對於王子神谷這品牌耳熟能詳。分店目前有這些點（台北、新北、新竹、桃園、台中、台南、高雄），美味程度不在話下。除了價格平易近人，也可以讓我們方便帶著走的舒芙蕾。喜歡吃甜食的阿菲今天吃的開心又雀躍，幸福的一天就從這可愛又好吃的舒芙蕾展開！我想這就是嚐一口幸福的滋味。

王子神谷(台南民族總店)-店外觀

店家原本是位於熱鬧的台南市中西區

不過於今年11月搬遷至台南市永康區了

喜歡王子神谷的朋友別擔心

阿菲實測從中西區騎機車來到永康區的車程

大約只需15-18分鐘左右

不會很遠

店附近蠻多位置可以停放汽機車

目前店家都是提供外帶

就是這個可愛的木造小攤子

點餐結帳取餐都是在這裡進行

尤其現在是草莓季

一定必吃草莓系列的舒芙蕾

王子神谷(台南民族總店)-菜單

季節限定的草莓蒙布朗

只有草莓季才有提供

錯過就要等明年

這個價格實在好驚人的便宜

現在外面甜點店的舒芙蕾

少說也需要250元-350元左右才能吃到

在王子神谷這裡竟然只需要180元

不愧是我愛的台南

就連物價也這麼佛心

如果是不方便來店內自取的朋友

也可以使用熊貓線上訂購

或是加LINE好友

若是大量訂單提前預訂店家可幫忙外送

王子神谷(台南民族總店)-店家外送規則

距離王子神谷(台南民族總店) 3公里內

午餐時段滿3份餐點

事先來電預約（06-2723388）

即可在家或公司享受熱騰騰的午餐

因目前外送人手有限每日只能服務一個地址

草莓季才有的舒芙蕾口味

草莓蒙布朗舒芙蕾

以下則是常態性口味

鐵觀音蒙布朗舒芙蕾

提拉米蘇蒙布朗舒芙蕾

招牌炙燒焦糖蒙布朗舒芙蕾

法式香檸蒙布朗舒芙蕾

目前只有這家才有的熟成咖哩

口味有這些

唐揚雞熟成咖哩飯

麻辣牛熟成咖哩飯

日式叉燒熟成咖哩飯

販售的餐點就是以舒芙蕾及熟成咖哩飯為主

如果喜歡吃唐揚雞的朋友也可以單點

或是再來碗味噌湯也不錯

很趣味的名片

怕大家等太久

如果不想等的朋友可以先打電話來訂

06-2723388

王子神谷(台南民族總店)-餐點分享

唐揚雞熟成咖哩飯

現點現炸的唐揚雞

大塊又多汁

咬下去會噴汁

而且都是無骨的唐揚雞

吃起來更是過癮

白飯還有添加養生的藜麥下去煮

這點讓我又驚又喜

因為阿菲家裡平常自己煮飯也會加藜麥煮

吃起來有種熟悉的家常感覺

每一份熟成咖哩飯都會附一碗咖哩醬

如果是喜歡醬多的朋友

可以另外再單點咖哩醬

一份是加20元

這樣一份唐揚雞咖哩飯當作是午晚餐都適合

份量適中料又多

咖哩口感清爽中又不失濃郁風味

唐揚雞也是超級讚

外皮酥脆又不會太油

搭配咖哩非常適合

麻辣牛熟成咖哩飯

喜歡吃牛肉的朋友也可吃看看這個口味

麻辣牛熟成咖哩飯

在這裡總共有三種口味可以選

豐富我們每天想吃不同種類的胃口

熟成咖哩飯的配料都是一樣的

固定會有白飯、玉米筍、毛豆、玉子燒

差別在於主食部份

共有三種口味可選（麻辣牛、唐揚雞、日式叉燒）

豐富我們每天想吃不同種類的胃口

咖哩醬淋在熱呼呼的白飯上

再搭配大塊的麻辣牛肉一口吃下去

能嚐到白飯的Q彈及微辣的牛肉

整體口味搭配的很棒

吃起來不會太辣

是微辣的感覺

微微的香香辣辣

蠻開胃的

阿菲覺得這個麻辣牛口味

更能將咖哩襯托出多層次的美味

屬於大人系咖哩

愛吃辣的朋友必點

飯後甜點當然少不了舒芙蕾

平常阿菲對於甜食是又愛又恨

最怕踩雷吃到超爆甜的甜食

幸好王子神谷(台南民族總店)的甜食順利過關

甜度剛剛好

吃多也不覺得膩口

提拉米蘇蒙布朗舒芙蕾

最喜歡草莓的我

當然必點草莓系列

每一個草莓都是使用產地直送的新鮮草莓

新鮮度一看就知道

尤其這個口味也是讓我很驚訝

第一印象會覺得好像很甜

結果出乎我意料

它的甜度是微甜

而且每種配料間的甜度、味道、口感搭配都恰到好處

各有各的厲害之處

整體吃起來舒芙蕾的口感綿密軟滑

巧克力醬香醇濃郁

濃郁巧克力與細膩的舒芙蕾完美結合

我想這是巧克力及提拉米蘇愛好者會喜歡的口味

這個口味可以嘗試看看

王子神谷是一個蠻用心的品牌

舒芙蕾系列水果都是採用當季盛產的水果進行製作

像現在是草莓季

所以配料就全部都是草莓系列

目前已知有推出過的水果系列有：芒果、綠無籽葡萄、檸檬

順應季節而變化菜單

讓我們喜歡嚐鮮的人有多了好多種選擇

這點阿菲蠻喜歡的

草莓蒙布朗舒芙蕾 (季節限定)

這顆草莓蒙布朗舒芙蕾帶有少女系的夢幻氛圍

草莓控趕緊來吃

錯過就要等明年了

大量的草莓蒙布朗就充滿在這一盒舒芙蕾裡面

會先嚐到草莓酸酸甜甜的好滋味

接著整個散開在嘴巴裡

蒙布朗的奶油口感帶著濃郁草莓香氣

對於愛吃草莓的我

超級喜歡這個口味

吃起來有著非常多樣的絕妙滋味

大家看看這個草莓有多新鮮

多汁又甜

這種新鮮度一入口就能感受到

滿滿的新鮮草莓

搭配軟綿滑順的舒芙蕾

酸酸甜甜的讓人一口接一口

實在讓人欲罷不能

台南美食真的讓阿菲又驚又喜

不僅是傳統小吃吸引人

就連甜點美食的實力也是不容小覷

而且不管甜食、鹹食

每種份量都很多、內容物豐富

價格竟然還如此平價

台南真的是阿菲心中的美食之都無誤

如果有來台南的朋友

王子神谷(台南民族總店)

可以安排進行程內

限量草莓季的幸福滋味

就是讓人心花朵朵開

王子神谷(台南民族總店)-店家資訊

名稱：王子神谷(台南民族總店)

地址：台南市永康區民族路147號

電話：06-2723388

營業時間：週一至週五11:00-19:00

公休日：週六週日

FACEBOOK：https://www.facebook.com/souffler2018

Instagram：https://www.instagram.com/princeheadquarters/