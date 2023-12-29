我兒子小學五年級的時候，身高是班上倒數第五。其實我自己倒還好，但小孩子有點沒自信，很羨慕班上比較高的男生。這也讓我對轉骨產生興趣，開始上網爬文。小孩的爸身高175cm算是中等身材，兒子則是從小五到小六身高只從145長到153公分，在班上還是保持倒數第五的好成績......

▼終於有次跟好友聊天聊到轉骨，她才偷偷分享他兒子也是，他們是去南區大成路上的仲春堂中醫診所，直接買轉骨藥方，小孩抽高非常有感！既然有好友掛保整，我馬上去仲春堂詢問！

▼仲春堂轉骨藥方一份400元，藥方有分男女，喝兩週休一週，總共吃20份！可以跟著雞肉一起燉，伴隨蔬菜也很好！

▼仲春堂中醫診所也特別強調，要加的是這種米酒頭，非紅標米酒，水淹過藥材與食材即可，用電鍋，外鍋一杯水，待開關跳起後即可喝湯吃肉配蔬菜！

▼仲春堂藥材還蠻神奇的，藥材味道不會很重，反而有股清香味。再加上與雞腿蔬菜燉煮，味道絕對不輸美食。

▼兒子初次嘗試竟然沒有任抗拒，反而還說這個是什麼？怎麼這麼好吃！

▼有飯有菜有肉，晚餐就解決了！剩下的給他老爸吃，看看老翁會不會再長高......

▼去仲春堂拿轉骨時，他們有推薦可以搭配著他們自己研磨的催芽豆漿與明目茶一起，長高需要鈣，讀書需要明目顧眼睛。

▼所以早餐就讓他配著豆漿喝，豆漿口味仲春堂中醫隨時會變，這次買的是枸杞、芝麻跟杏仁口味！

▼枸杞口味喝起來有淡淡的甜、枸杞清香，兒子說沒想到很好喝耶！很順口！

▼仲春堂的豆漿喝起來比外面的再滑順一點，喝的同時則可以聞到黑芝麻的香味，小孩也很愛喝！

▼在家複習寫功課的時候，就泡一壺明目茶給他喝，一邊寫作業一邊喝。雖然不能說有什麼明顯的感受，但是他喝到現在國二依然保持沒有加深度數，我們其實就已經非常滿意了。（我跟先生都是近視眼）

▼目前兒子國二，最近換手機整理照片才驚覺，他默默地從153公分長到了165cm，從他跟爸爸逛街的背影看起來差超多的！而且再也沒聽到嫌自己太矮的抱怨，信心增加不少！真的好險在適當的時機讓他嘗試仲春堂轉骨，希望他持續長高，超越老爸！其實轉骨最佳飲用時機是中秋過後到清明節，這段時間效果最好！所以擔心孩子長不高的父母，很推薦你們試看看！

中藥的轉骨方就是針對想長高的孩童所量身訂做的治療，可幫忙補強身體「不足」之處，讓成長發育更順利、更茁壯。建議女生國小四年級、男生國小五年級後再開始服用。

小孩生長發育黃金時期只有一次，一旦錯過後悔也無用，建議可幫小孩提早做準備，輕鬆高人一等！！

仲春堂中醫診所

地址：台南市南區大成路二段46之一號

電話：06 265 7389

時間：9:00-12:00、15:00-19:00

週日週一休



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