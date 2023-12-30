這間位在捷運七張站的「阿喜豆釜堂」是正宗韓式料理餐廳，餐點裡面有各式各樣的豆腐鍋外，還有牛腱雪濃湯等經典韓式餐點，每一種不只用料實在份量感也十足，內用還有韓式小菜吃到飽跟咖啡機可以享用，如果是多人一同用餐可以考慮雙人或是四人套餐，從經典鍋物到特色炸物以及甜點都可以自由搭配選擇，加上冬天天氣轉涼，來上一份鍋物餐點，讓人吃的開心又飽的滿足。

餐廳資訊

阿喜豆釜堂 名稱 : 阿喜豆釜堂(七張店)

電話 : (02)8914-7522

地址 : 新北市新店區北新路二段128號2樓

營業時間 : 週一~週四、週日 11:00-21:30

營業時間 : 週五~週六 11:00-22:00

粉絲專頁 : 阿喜豆釜堂

Instagram : 阿喜豆釜堂(@actofu128)

餐廳的位置就在捷運七張站出來旁邊的「悠遊時代」廣場的二樓，整間店都是橘紅色為主非常好辨識

餐廳環境

「阿喜豆釜堂」主打的就是經典豆腐鍋，來吃過一次就會喜歡上這間店

店的空間十分寬敞，起來拿小菜或是飲料都不用擔心會擠到其他座位的顧客

餐具都是跟韓國當地的一模一樣，桌椅的部分都是鮮豔的橘紅色

內用有4樣小菜可以自由取用，記得拿可以吃得完的份量就好

小菜旁邊還有一台咖啡機，可以在享用餐點前先來杯熱飲暖暖身體

旁邊就是釜飯蒸煮區，上面滿滿都是在煮的壓力鍋

菜單

菜單的首頁是「阿喜豆釜堂」的由來，強調是對於豆腐鍋有著極高品質要求的餐廳

每人低消是270元，差不多就是一份豆腐鍋的價格，還會酌收10%的服務費

豆腐鍋的選擇非常多，光看圖片就已經讓人垂涎三尺

如果不想吃鍋物還有其他經典的韓式餐點可以選擇

多人用餐可以直接可慮點套餐，裡面有鍋物、炸物、飲料跟甜點，可以大家分著吃

餐點介紹

這次是直接點「雙人小確幸」套餐，內容有「部隊豆腐鍋」、「牛腱雪濃湯」、「炸起司條」、「冰淇淋蜂蜜藥果」跟兩罐飲料

全部端上來後份量非常驚人，因為每一個鍋物都還會附一份釜飯，光看就已經七分飽了

飲料的部分只有可樂跟雪碧，所以就各選一瓶來喝

還會附一包海苔，可以拿來包釜飯一起吃

前面小菜還好沒有拿很多，基本上都是每一種各拿一點，再加一杯「巧克力拿鐵」

第一道小菜是「泡菜」，吃起來辣味比酸味多一點，是一道滿開胃的小菜

第二道小菜是「海帶芽」，吃起來非常清爽帶點淡淡醃過的酸味

第三道小菜是「甜不辣」，吃起來口感紮實不過吃多容易會有飽足感

第四道小菜是「醃蘿蔔」，非常適合吃完煮餐後拿來解油膩，口味清爽又多汁

餐點的部分第一道上來的是「炸起司條」，上面可以看到白白的起司已經快流出來，還會附番茄醬可以沾著吃

因為我很喜歡起司相關的餐點，所以當時看到有炸起司條就直接選了

一口咬下裡面的起司濃郁還會牽絲，而且牽絲的程度遠遠超乎想像

第二道是「釜飯」，這樣一鍋的量吃完估計就已經飽足感十足

一端上來紫米香就不斷飄出來，煮的過程中水應該加比較多因為口感比較軟一點

稍微放個幾分鐘外面一層就會有明顯的鍋巴，吃起來又多了一層香氣

第三道是「部隊豆腐鍋」，整鍋鮮紅色的泡菜跟最上面已經融化的起司片，嘴巴已經忍不住要開始品嚐這道美味了

部隊鍋的特色就是裡面還會加一包韓國泡麵，因為麵條比較粗不容易煮爛，但一份釜飯加一包泡麵真的要想準備好空肚子才可以

裡面的配料滿豐富的，肉的部分採用餐肉跟火腿，搭配湯汁吃起來香濃過癮

湯匙往下一撈下面的蔬菜量也十分豐富，不只有肉有麵，蔬菜的營養也可以適當的攝取

年糕吃起來軟嫩Q彈，這也是韓式料理常見的配菜之一

湯頭喝起來微辣帶點酸度，還有蔬菜淡淡的甜味，喝起來不會太過油膩

第四道是「牛腱雪濃湯」，乳白色的湯底感覺就是大骨熬煮出來的顏色

部隊鍋是泡麵，雪濃湯則是冬粉，吃起來Q彈份量十足

牛腱肉的量非常多，每一塊紮持軟嫩，輕輕一咬就能咬斷

帶筋的部分也非常好咬，已經燉煮到大骨湯的香味都流入肉裡面

高麗菜吃起來裡面滿滿都是湯汁非常鮮甜

湯頭喝起來香濃尾韻甜味會慢慢散發出來，真的會讓人閉上眼睛慢慢享受這股濃郁感

第五道是甜點「冰淇淋蜂蜜藥果」，這也是我第一次吃到韓國的藥果

冰淇淋上有灑上一些肉桂粉，吃起來不會過於甜膩還多了一層肉桂香

藥果是蜂蜜、芝麻油跟小麥粉製作而成，吃起來紮實感十足，味道屬於微甜搭配冰淇淋吃起來意外的搭，雖然是第一次吃藥果，但讓我印象滿深刻的以後看到都會想點來吃

結語

整體吃起來可以感受到老闆對於餐點的品質要求，份量多但裡面的食材都非常新鮮，部隊鍋用料實在泡菜味都融入在湯頭裡，牛腱雪濃湯是第一次品嚐，富含膠質的濃郁湯頭跟軟嫩的牛腱肉，真的吃起來暖心又暖胃，一開始沒注意到鍋物都會配一鍋釜飯，結果份量多到差點吃不完，真的吃到非常滿足，仿佛自己就置身在韓國當地的餐廳中，從餐廳的設計到餐點完全把韓國的特色完美搬到台灣來。