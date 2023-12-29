才跟沙丘主理人在溫度聊著原本計畫第二間店開在台南但因為疫情暫延

沒多久後就看到浮人在台南開幕的消息

滿滿波西米亞風格夢幻漂亮

隔了一陣子開幕熱潮過後終於換我來採點

大門口幾乎沒有任何標誌極度低調

進門後恍若踏入另一個世界

就像把華麗迷離的北非直接搬到台南一般十足異國風情

優雅精緻的粉橘色系柔和浪漫

從壁畫到油漆色系一切都很令人放鬆

沿著牆面的座位區放了許多圓墊可以使用

抱枕營造了很安逸可以發懶半躺的空間

不用端坐很正經也沒問題

華麗的金色黃銅感覺的桌子帶來華貴的氣息

部分座位旁還提供了插座可以充電

就連洗手間空間也非常有設計感

簡直就像在藝廊用餐一樣有質感

菜單用的手寫字體優雅美麗

飲品以咖啡為主跟少許茶款

甜點自然是傳承主理人各店鋪的王牌布丁

跟在台北吃到的口味又不盡相同很值得蒐集

泰式奶茶布丁 TWD220

超級喜歡泰式奶茶口味的所有食物

擺盤跟台北的沙丘與溫度一樣是銀色的高腳杯裝很優雅

泰奶布丁吃起來有著濃郁的茶香但不會有澀味

頂層多了一球清涼的牛奶冰淇淋奶香清爽不厚重

巧妙灑上的粉紅胡椒除了顏色出色之外

咬下去不會辣而是像在吃爆米花一樣

碎裂的瞬間有股特殊的辛香氣息

很有煥然一新的解膩感

洋知甘若牛奶凍 TWD220

名字太有趣忍不住加點

上桌後首先先被湯汁濃烈的鮮綠色震驚了一下

搭配芒果雪酪與橙片鮮橘色很是醒目亮眼

牛奶凍吃起來很Q彈柔軟帶著清新奶味

芒果雪酪可以吃到果肉味道偏甜

抹茶湯汁完全沒有加糖單吃極苦

但不僅跟芒果口味意外非常搭配

搭配牛奶凍一起吃更是非常融洽美味

讓甜蜜的奶香中多了絲縷細細的苦感

又讓酸甜中和了抹茶的澀感非常神奇

泰式茶卡布 TWD200

很特別的泰式茶卡布是泰式奶茶加上咖啡

感覺是泰國版本的鴛鴦奶茶

拉花精緻奶泡細緻非常綿密

頂層肉桂粉的肉桂味很強烈

整體喝起來我覺得略有點茶葉苦澀

非常創意有記憶點只是不太合我的口味

不得不說沙丘到溫度再到浮人

主理人的每一間店不論風格或是食物基本都長在我的喜好上

很開心主理人終於達成在家鄉開店的計畫

也讓我南下玩耍的時候多了個解布丁癮的好地方

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD640(卡布+布丁+牛奶凍各1)

浮人 Maison Vagabond Cafe

IG

11:55-17:33

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes(88分)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 700 台南市中西區萬昌街27號



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