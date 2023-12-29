上週末全家一起去逛海安路的聖誕音樂節，人潮熙熙攘攘，非常熱鬧！逛了好久，我們都有些餓了，決定找個地方填飽肚子，正當我們猶豫著要吃什麼的時候，突然看到前面有一家火鍋店。

因為我媽很喜歡吃火鍋，連帶我們一家也都很愛吃火鍋，幾乎每周都要吃一次。於是，我們決定進去吃最愛的火鍋！

▼廣東沙茶爐(保安店)位於國華街&保安路美食區，是50年沙茶火鍋老店。

▼店裡的環境很乾淨明亮，服務人員也很親切。

▼火鍋食材都放在冰箱裡，自己拿，價格以盤子計價，從20/60/70/80/120/220元不等。

▼火鍋醬料區

▼沙茶醬聽店員說是自製沙茶，用了二十餘種中藥材與香料，質地很滑順，撈一匙，淡淡的沙茶香飄出來，餓…

▼自己調配的醬料～加了花生粉和香菜！搭配火鍋料一定很合拍，期待！

▼我們點了一鍋扁魚火鍋湯底（60元純湯底，沒有附鍋底）

再加點牛肉、梅花豬、蛤蜊、花枝、花枝漿、魚餃、魚冊、老油條和蛋餃等等，想吃都拿😆

▼扁魚火鍋湯底，帶有淡淡的扁魚香氣，湯頭鮮甜，喝起來非常順口。

▼梅花豬肉片肉質紮實，彈性十足，味道鮮美，厚度很有肉感，吃起來很充實！

▼牛肉片肉質鮮嫩，油花分布均勻，一樣是有厚度的，涮個五六下，稍微帶粉，口感非常好，搭配濃郁香醇的沙茶醬，真是絕配！

▼蛤蜊很大顆，飽滿肥美，鮮甜多汁，是海味～～

▼花枝口感Q彈，吃得出來很新鮮。

▼花枝漿口感紮實，鮮味十足，還能吃到花枝塊！我家小朋友很愛！

▼魚餃魚冊口感Q彈，則是我們大人的最愛。

▼老油條口感酥脆，吸附了湯汁後，味道更加美味，大家一人一筷子一下子就吃光了。

▼蛋餃也是我們家必點的火鍋料～

我們一家人吃得很開心，都很喜歡這家店的火鍋，度過了一個愉快的週末晚餐。尤其是自製沙茶醬和扁魚湯底，非常合我們的胃口，對廣東沙茶爐(保安店)留下了深刻的印象，我們下次有機會還會再來光顧！同樣推薦給大家嚐鮮看看～

廣東沙茶爐(保安店)

地點：台南市中西區保安路7號

電話：06 226 3887

營業時間：17:00-01:00