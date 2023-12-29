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桃園│和東燒肉屋 牛舌七吃稱霸桃園 雙人套餐千元起有找，友善荷包、小資最愛！

2023-12-29 22:42:13 龜毛麗 人氣：114
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龜毛麗

發表篇數：358篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：和東燒肉屋
place桃園市桃園區民有三街485號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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寫文章 回報歇業
和東800.jpg

燒肉，是一場食材與火的直球對決，每一秒都是關鍵，隨時都在變化...令人緊盯著美麗的火花和肉相遇的瞬間、那油花和煙霧翻騰向上的畫面、那吱吱作響伴隨撲鼻而來的香氣...每一個剎那我都想要用相機記錄！ 

於是難免失手，有幾塊肉不小心烤焦了，畢竟我已經太久沒有自己動手烤肉，沒有向工作人員求救，是因為在十度低溫中，貪戀那一點炭火微光，更為了掌握自己和好友邊吃邊聊的節奏。 

 

其實，我應該可以自詡為半個桃園人，因爲曾在桃園工作六、七年，也在南崁置產，對於這片土地一直有著不一樣的感情。 

日前好友揪我去桃園吃燒肉，她說這家店有一個全台罕見的商品，應該是老闆獨創，帶我去開開眼界，而且店裡的燒肉好吃又不用花大錢，值得我從新莊一趟路過去，一向有「炭火狂熱」的我，聽到這些話引起我的好奇心，就帶大家一起一窺究竟。

 

 

和東燒肉屋 

地址：桃園區民有三街485號 

電話：03-2606661

粉絲專頁：和東燒肉屋 

營業時間：

週二 - 週五11:30 -14:00│17:30 - 22:00 

週六連假：11:30 -15:00│17:00 - 23:30 

(每週一公休，如遇連假營業時間會彈性調整建議追蹤粉絲頁或鎖定店家google資訊) 

詳細菜單：請點我 (皆需另加10%服務費）

 

 

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「和東燒肉屋」的社群上說：「提供專業炭火燒肉與新鮮多樣的蔬菜，讓您放心吃肉同時沒有負擔，重視店內愉快放鬆的氛圍，對待顧客如同家人一般，我們用心在每個細節上，希望能帶給每位顧客一份簡單卻深刻的感動」 

年近40的老闆，從小家中就是經營餐飲業，耳濡目染讓他一創業就選擇做吃的。 

「和東燒肉屋」所在位置並非商業區，附近住宅林立，有寶興市民活動中心和社區公園，設有寶興停車場，或是步行6分鐘左右的路口就有公車站牌，算是交通很便利。 

一開七年多，又能挺過疫情，憑藉的當然是美味的燒肉與平實的價格，還有工作人員勤於幫忙換烤網的殷勤服務，確實是一家值得一來再來的好店家。

 

透過龜毛麗的觀察，「和東燒肉屋」有幾個很貼心的地方： 

一、設有置物櫃，將衣物和隨身包包都放進櫃子裡，完全不怕沾染到燒肉的味道。 

二、提供熱雞湯，一入座就能喝到暖暖的熱湯，有著安頓身心的效果。 

三、部分座位旁邊備有插座。 

四、當月壽星享九五折，當日壽星享九折。

五、打卡tag兩位好朋友，就送川味牛舌一份，算是一種小確幸。

 

 

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設有附鎖的置物櫃，可以收納衣物和隨身包包不怕沾染到燒肉的味道。）

 

 

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▲黑灰色交織的外觀，搭配木門，透露出沉穩氣息；走進室內，工業風的裝潢，卻又瀰漫著放鬆的氛圍。

 

 

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▲店內約有五六十席座位，多以四人或八人桌為主，當成小型聚餐超適合

 

 

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尤其這區沙發座椅區帶有隱密感用餐過程中感情更升溫

 

 

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另有設置吧台區，就算自己一人用餐也可以很自在。

 

 

整壺雞湯隨你喝，寒風凜冽時，這就是最棒的待客之道。 

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▲以雞骨架搭配天然蔬果熬煮的雞湯，每桌都擺上一壺，用餐當天剛好是低溫特報，看到雞湯倒在碗裡炸裂的熱煙，喝上幾口，暖手暖心並且喚醒味蕾，滋味清甜不油不腥，瞬間暖意直上心頭！

加上蔥花提味增色，讓我忍不住多喝了好幾碗~

 

 

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選用不同牛舌部位，以刀工與烤功，領略牛舌不同層次的厚薄脆甜。

 

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牛舌在燒肉店屬人氣商品，深受國人歡迎，但我首次聽聞一家店可以同時端上牛舌七吃，真的開了眼界。 

整隻牛舌通常會分成三段：舌尖的前段、舌腹的中段、舌根的後根段，越後面油脂越豐富，對饕客而言口感越好。

 

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【牛舌七吃  899元】 

 

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《玫瑰牛舌》

 

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▲一朵顏色艷紅的玫瑰，嬌豔欲滴，令人食指大動，這擺盤真的太美了，選用偏舌尖的部位，薄切，烤過口感偏Q帶彈，卻又不致韌口難咬，有著越嚼越香的魅力。

 

 

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▲再包入馬茲拉起司，就變身成為《馬茲拉起司牛舌》，多了起司的奶香與軟綿口感，以及起司融化拔絲的畫面，更是令人愛不釋口。

 

 

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《黑椒牛舌大薄片》 

切成薄片狀，事先以黑胡椒調味，幾乎放上烤網就秒熟，夾上一口飯，搭佐畫龍點睛的蔥鹽，瞬間將味蕾帶到美食天堂。

 

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眼前這份蔥鹽更是美味的關鍵，蔥＋海鹽＋麻油調製而成，非常適合用來搭佐薄切牛舌，但我個人偏好食材原味，所以沒有用上。

 

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《厚切骰子牛舌》

 

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粉嫩細緻的美麗大理石紋，靠近舌根部位，直接厚切超過1公分，光看就覺得爽，烤至每面微焦即可，厚切牛舌可以吃到外焦脆內多汁，具有獨特口感和味道，是他最大的魅力，靠的是負責烤的人的經驗以及毫不妥協的熱情！

 

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《菲力牛舌》的風味相近，是我個人最喜歡牛舌的部位，帶給味蕾極大的滿足。

 

 

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《特選牛舌》 

這是屬於舌中部位，經過炭火的高溫洗禮，瞬間逼出油脂，口感略帶嚼勁。

 

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《川味涼拌牛舌》

 

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事先滷到入味的牛舌切成薄塊，再加洋蔥和川式豐富的三香三椒調味，微辣的滋味，直接變身成為啤酒好朋友。 

貼心提醒：飲酒過量、有礙健康、禁止酒駕

 

 

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爐火正旺，好肉上場！ 

「和東燒肉屋」提供五種套餐，讓消費者可自行依人數、荷包及胃袋做選擇。

 

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我們選了【溫馨暖暖雙人套餐 998元】 

一整份套餐，不加服務費千元有找，有牛肉、雞肉、豬肉、鍋物、沙拉、和菇類，營養均衡種類繁多，真的是荷包友善，小資最愛，而且套餐均附白飯、35元飲品 ×2(超額補差價即可) ，絕對可以吃很飽。 

而且因為肉質夠好，敢直球對決沒有事先調味，吃完一整餐，也不會感到腸胃有負擔。

 

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《特級肩小排》

 

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▲我喜歡吃飽嘴紮實的肉類，這個肩小排就是，烤過之後甜，百吃不厭！

 

 

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《精選霜降牛》

 

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▲ 肉質細嫩、油花分布美麗均勻，入口的香甜令人喜愛~

 

 

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《二頸肉

 

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▲位於豬肉的背脊部位，在豬皮與里肌中間很薄的一層肉，算是豬肉的珍稀部位，油花美，肉質軟，烤過之後香氣四溢，尤其透過咀嚼，感受肉汁在口中奔流的快感，超讚！

 

 

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《無骨雞腿肉（奶油起司）》

 

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▲這份雞腿肉另有椒鹽或義式香料可供選擇，但起司控的我，當然一定要選擇奶油起司，用剛烤好的雞腿肉，大器的裹上奶油起司，在口中炸裂的滋味和香氣實在是太讚了，多來兩份我也能吃的下！

 

 

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《杏鮑菇》

 

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▲所有菇類我個人最喜歡的就是杏鮑菇，直接在烤網上烤到變色，略微縮水就可以吃。

 

 

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《韓式泡菜牛肉鍋-辣》

 

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▲在濕冷的天氣裡，來上一鍋冒著熱氣的鍋物，就是一種幸福。 

酸中帶辣的韓式泡菜湯頭，喝起來自帶令人欲罷不能的魅力，忍不住一口接一口，裡面還有份量很多的牛肉片與金針菇，湯汁拿來拌飯也很讚。

 

 

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《和風沙拉》

 

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▲看似家常的生菜沙拉，新鮮看得見，自製的特調醬汁更是令人驚艷，胡麻醬＋和風醬搭佐味醂，竟然產生柑橘香氣的錯覺，清爽之餘更添層次，用來清新口中氣味或是解燒肉的油膩都很適合，份量再多也能吃得下。

 

 

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《奶蓋芒果汁》/《野莓沙瓦 

《奶蓋芒果汁》是我喝的以鮮奶油加上鮮奶調製而成的奶蓋，完美比例令人一喝就會長白鬍子，微鹹的口感濃烈的食趣，搭配襯托出底下的芒果汁更加香甜好喝。

《野莓沙瓦是友人喝的瞧她攪拌均勻後連喝好幾口感覺就是好好喝的樣子而且店家還會詢問是否要含酒精的沙瓦提供給不嗜酒精的人另一種選擇

 

 

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▲在吃完熱熱的燒肉後，來上一杯不在菜單上的隱藏版冰涼甜點《黑糖奶凍》，享受冰火五重天的爽快，黑糖奶凍是甜度較低的甜點，吃起來比較沒有罪惡感，淋上奶油球增添滑順香甜的奶味，更對味。

 

 

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米飯選用壽司米，煮出來的飯粒粒分明，將剛烤好的肉片放在上面一起吃，絕配。

 

 

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歲末年終，聚餐機會變多了，火鍋、燒肉都是讓感情升溫的好選擇，這家「和東燒肉屋」更是荷包好朋友，也許您會跟我一樣，ㄧ試成主顧！

 

 

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