燒肉，是一場食材與火的直球對決，每一秒都是關鍵，隨時都在變化...令人緊盯著美麗的火花和肉相遇的瞬間、那油花和煙霧翻騰向上的畫面、那吱吱作響伴隨撲鼻而來的香氣...每一個剎那我都想要用相機記錄！

於是難免失手，有幾塊肉不小心烤焦了，畢竟我已經太久沒有自己動手烤肉，沒有向工作人員求救，是因為在十度低溫中，貪戀那一點炭火微光，更為了掌握自己和好友邊吃邊聊的節奏。

其實，我應該可以自詡為半個桃園人，因爲曾在桃園工作六、七年，也在南崁置產，對於這片土地一直有著不一樣的感情。

日前好友揪我去桃園吃燒肉，她說這家店有一個全台罕見的商品，應該是老闆獨創，帶我去開開眼界，而且店裡的燒肉好吃又不用花大錢，值得我從新莊一趟路過去，一向有「炭火狂熱」的我，聽到這些話引起我的好奇心，就帶大家一起一窺究竟。

和東燒肉屋

地址：桃園區民有三街485號

電話：03-2606661

粉絲專頁：和東燒肉屋

營業時間：

週二 - 週五11:30 -14:00│17:30 - 22:00

週六、日、連假：11:30 -15:00│17:00 - 23:30

(每週一公休，如遇連假，營業時間會彈性調整，建議追蹤粉絲頁或鎖定店家google資訊)

詳細菜單：請點我 (皆需另加10%服務費）

「和東燒肉屋」的社群上說：「提供專業炭火燒肉與新鮮多樣的蔬菜，讓您放心吃肉同時沒有負擔，重視店內愉快放鬆的氛圍，對待顧客如同家人一般，我們用心在每個細節上，希望能帶給每位顧客一份簡單卻深刻的感動」

年近40的老闆，從小家中就是經營餐飲業，耳濡目染讓他一創業就選擇做吃的。

「和東燒肉屋」所在位置並非商業區，附近住宅林立，有寶興市民活動中心和社區公園，設有寶興停車場，或是步行6分鐘左右的路口就有公車站牌，算是交通很便利。

一開七年多，又能挺過疫情，憑藉的當然是美味的燒肉與平實的價格，還有工作人員勤於幫忙換烤網的殷勤服務，確實是一家值得一來再來的好店家。

透過龜毛麗的觀察，「和東燒肉屋」有幾個很貼心的地方：

一、設有置物櫃，將衣物和隨身包包都放進櫃子裡，完全不怕沾染到燒肉的味道。

二、提供熱雞湯，一入座就能喝到暖暖的熱湯，有著安頓身心的效果。

三、部分座位旁邊備有插座。

四、當月壽星享九五折，當日壽星享九折。

五、打卡tag兩位好朋友，就送川味牛舌一份，算是一種小確幸。

（▲設有附鎖的置物櫃，可以收納衣物和隨身包包，不怕沾染到燒肉的味道。）

▲黑灰色交織的外觀，搭配木門，透露出沉穩氣息；走進室內，工業風的裝潢，卻又瀰漫著放鬆的氛圍。

▲店內約有五六十席座位，多以四人或八人桌為主，當成小型聚餐超適合。

▲尤其這區沙發座椅區帶有隱密感，用餐過程中感情更升溫。

▲另有設置吧台區，就算自己一人用餐也可以很自在。

▌整壺雞湯隨你喝，寒風凜冽時，這就是最棒的待客之道。

▲以雞骨架搭配天然蔬果熬煮的雞湯，每桌都擺上一壺，用餐當天剛好是低溫特報，看到雞湯倒在碗裡炸裂的熱煙，喝上幾口，暖手暖心並且喚醒味蕾，滋味清甜不油不腥，瞬間暖意直上心頭！

加上蔥花提味增色，讓我忍不住多喝了好幾碗~

▌選用不同牛舌部位，以刀工與烤功，領略牛舌不同層次的厚薄脆甜。

▲牛舌在燒肉店屬人氣商品，深受國人歡迎，但我首次聽聞一家店可以同時端上牛舌七吃，真的開了眼界。

整隻牛舌通常會分成三段：舌尖的前段、舌腹的中段、舌根的後根段，越後面油脂越豐富，對饕客而言口感越好。

【牛舌七吃 899元】

《玫瑰牛舌》

▲一朵顏色艷紅的玫瑰，嬌豔欲滴，令人食指大動，這擺盤真的太美了，選用偏舌尖的部位，薄切，烤過口感偏Q帶彈，卻又不致韌口難咬，有著越嚼越香的魅力。

▲再包入馬茲拉起司，就變身成為《馬茲拉起司牛舌》，多了起司的奶香與軟綿口感，以及起司融化拔絲的畫面，更是令人愛不釋口。

《黑椒牛舌大薄片》

切成薄片狀，事先以黑胡椒調味，幾乎放上烤網就秒熟，夾上一口飯，搭佐畫龍點睛的蔥鹽，瞬間將味蕾帶到美食天堂。

▲眼前這份蔥鹽更是美味的關鍵，蔥＋海鹽＋麻油調製而成，非常適合用來搭佐薄切牛舌，但我個人偏好食材原味，所以沒有用上。

《厚切骰子牛舌》

▲粉嫩細緻的美麗大理石紋，靠近舌根部位，直接厚切超過1公分，光看就覺得爽，烤至每面微焦即可，厚切牛舌可以吃到外焦脆內多汁，具有獨特口感和味道，是他最大的魅力，靠的是負責烤的人的經驗以及毫不妥協的熱情！

▲與《菲力牛舌》的風味相近，是我個人最喜歡牛舌的部位，帶給味蕾極大的滿足。

《特選牛舌》

這是屬於舌中部位，經過炭火的高溫洗禮，瞬間逼出油脂，口感略帶嚼勁。

《川味涼拌牛舌》

▲事先滷到入味的牛舌切成薄塊，再加洋蔥和川式豐富的三香三椒調味，微辣的滋味，直接變身成為啤酒好朋友。

貼心提醒：飲酒過量、有礙健康、禁止酒駕

▌爐火正旺，好肉上場！

「和東燒肉屋」提供五種套餐，讓消費者可自行依人數、荷包及胃袋做選擇。

我們選了【溫馨暖暖雙人套餐 998元】

一整份套餐，不加服務費千元有找，有牛肉、雞肉、豬肉、鍋物、沙拉、和菇類，營養均衡種類繁多，真的是荷包友善，小資最愛，而且套餐均附白飯、35元飲品 ×2(超額補差價即可) ，絕對可以吃很飽。

而且因為肉質夠好，敢直球對決沒有事先調味，吃完一整餐，也不會感到腸胃有負擔。

《特級肩小排》

▲我喜歡吃飽嘴紮實的肉類，這個肩小排就是，烤過之後脂香肉甜，百吃不厭！

《精選霜降牛》

▲ 肉質細嫩、油花分布美麗均勻，入口的香甜令人喜愛~

《二頸肉》

▲位於豬肉的背脊部位，在豬皮與里肌中間很薄的一層肉，算是豬肉的珍稀部位，油花美，肉質軟，烤過之後香氣四溢，尤其透過咀嚼，感受肉汁在口中奔流的快感，超讚！

《無骨雞腿肉（奶油起司）》

▲這份雞腿肉另有椒鹽或義式香料可供選擇，但起司控的我，當然一定要選擇奶油起司，用剛烤好的雞腿肉，大器的裹上奶油起司，在口中炸裂的滋味和香氣實在是太讚了，多來兩份我也能吃的下！

《杏鮑菇》

▲所有菇類我個人最喜歡的就是杏鮑菇，直接在烤網上烤到變色，略微縮水就可以吃。

《韓式泡菜牛肉鍋-辣》

▲在濕冷的天氣裡，來上一鍋冒著熱氣的鍋物，就是一種幸福。

酸中帶辣的韓式泡菜湯頭，喝起來自帶令人欲罷不能的魅力，忍不住一口接一口，裡面還有份量很多的牛肉片與金針菇，湯汁拿來拌飯也很讚。

《和風沙拉》

▲看似家常的生菜沙拉，新鮮看得見，自製的特調醬汁更是令人驚艷，胡麻醬＋和風醬搭佐味醂，竟然產生柑橘香氣的錯覺，清爽之餘更添層次，用來清新口中氣味或是解燒肉的油膩都很適合，份量再多也能吃得下。

《奶蓋芒果汁│左》/《野莓沙瓦│右》

《奶蓋芒果汁》是我喝的，以鮮奶油加上鮮奶調製而成的奶蓋，完美比例令人一喝就會長白鬍子，微鹹的口感和濃烈的食趣，搭配襯托出底下的芒果汁更加香甜好喝。

《野莓沙瓦》是友人喝的，瞧她攪拌均勻後連喝好幾口，感覺就是好好喝的樣子，而且店家還會詢問是否要含酒精的沙瓦？提供給不嗜酒精的人另一種選擇。

▲在吃完熱熱的燒肉後，來上一杯不在菜單上的隱藏版冰涼甜點《黑糖奶凍》，享受冰火五重天的爽快，黑糖奶凍是甜度較低的甜點，吃起來比較沒有罪惡感，淋上奶油球增添滑順香甜的奶味，更對味。

▲《米飯》選用壽司米，煮出來的飯粒粒分明，將剛烤好的肉片放在上面一起吃，絕配。

▲歲末年終，聚餐機會變多了，火鍋、燒肉都是讓感情升溫的好選擇，這家「和東燒肉屋」更是荷包好朋友，也許您會跟我一樣，ㄧ試成主顧！

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